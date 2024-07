ETV Bharat / health

বৰষুণৰ বতৰত দৈ খোৱাটো ক্ষতিকাৰক নেকি ? - is it fine to eat curd in monsoon

By ETV Bharat Assamese Team Published : 13 hours ago

দৈ খোৱাৰ উপকাৰিতা ( ETV Bharat )

বেছিভাগ মানুহেই দৈ খায় ভাল পায় । বহুতে খাদ্যত প্ৰতিদিনে অলপকৈ হ’লেও দৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰেই । অৱশ্যে বাৰিষাৰ সময়ত দৈ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ লোকৰ মনত নানা ধৰণৰ সন্দেহ থাকে । যেনে, এই বতৰত দৈ খালে চৰ্দি, কাহ, বদহজমৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব ইত্যাদি । বাৰিষাৰ সময়ত দৈ খোৱাৰ সময়ত কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে জানি লওক- দৈত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । ইয়াত ভাল বেক্টেৰিয়া থাকে যি পেটৰ বাবে অতি উপকাৰী । পেশী আৰু হাড় শক্তিশালী কৰাত দৈ সহায়ক । সেয়েহে বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে যিসকল লোকে গাখীৰ ভাল নাপায় তেওঁলোকে খাদ্যত দৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । "জাৰ্নেল অফ নিউট্ৰিশ্যন"ত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বাৰিষাকালত দিনটোত দুবাৰকৈ ২০০ গ্ৰাম দৈ খোৱা লোকসকলৰ কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা কম । এই গৱেষণাত অংশ লৈছিল আমেৰিকান ছ’চাইটি ফৰ নিউট্ৰিশ্যনৰ পুষ্টিবিদ ডাঃ ডেন ব্ৰেণ্ডে । ডাঃ ডেন ব্ৰেণ্ডে দাবী কৰিছিল যে বাৰিষাত দৈ খালে হজম শক্তি উন্নত হয় আৰু কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাও হ্ৰাস পায় । ইয়াৰ লগতে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে বাৰিষাকালত সীমিত পৰিমাণত দৈ খালে ডায়েৰিয়া ৰোধ কৰাত সহায়ক হয় । একেদৰে দৈত থকা ভিটামিন ডি, প্ৰ’টিন আৰু কেলচিয়ামৰ দৰে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থই বাৰিষাৰ সময়ত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । কিন্তু দৈ খোৱাৰ বহু উপকাৰিতা থকাৰ পাচতো বাৰিষাকালত দৈ খোৱাৰ সময়ত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ৷