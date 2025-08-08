Essay Contest 2025

ETV Bharat / health

আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্যত আছে নেকি কীট-পতংগ ? এয়া চাওক তালিকা - FOODS THAT CONTAIN INSECTS

FDAৰ স্পষ্টভাৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱা, ইয়াৰ টুকুৰা, চুলি বা অন্যান্য অৱশিষ্ট গ্ৰহণযোগ্য-

FOODS THAT CONTAIN INSECTS
আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্যত আছে নেকি কীট-পতংগ ? এয়া চাওক তালিকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2025 at 1:05 PM IST

5 Min Read

যেতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা দামী ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী বা পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য সামগ্ৰী কিনো তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি একেবাৰে পৰিষ্কাৰ আৰু উচ্চমানৰ খাদ্য খাই আছো ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ প্লেটত পৰিবেশন কৰা খাদ্যত পোক-পৰুৱা আছে ৷

আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে (FDA) স্পষ্টভাৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱা, ইয়াৰ টুকুৰা, চুলি বা অন্যান্য অৱশিষ্টৰ উপস্থিতি গ্ৰহণযোগ্য ৷

এইটোৱে কেৱল জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, প্ৰতিদিনে আমি কি খাই আছো সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ৷ কোনবোৰ সাধাৰণ খাদ্য সামগ্ৰীত এফ ডি এৰ অনুমোদিত সীমাৰ ভিতৰত পোক-পৰুৱাৰ উপস্থিতি আছে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

FDAৰ "Food Defect Levels Handbook" ত কি কোৱা হৈছে ?

এফ ডি এয়ে "ফুড ডিফেক্ট লেভেলছ হেণ্ডবুক" নামৰ এক গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ৷ এই নিৰ্দেশনাই প্ৰাকৃতিক খাদ্য দূষণৰ সীমাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে, আৰু কিক “গ্ৰহণযোগ্য” বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

এফ ডি এৰ মতে, কোনো খাদ্যক ১০০% কীট-পতংগমুক্ত কৰি ৰখাটো প্ৰায় অসম্ভৱ, গতিকে এই দূষক পদাৰ্থবোৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত উপস্থিতিৰ অনুমতি দিয়া হৈছে — যেতিয়ালৈকে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপজ্জনক নহয় ৷

কীট-পতংগ বা ইয়াৰ টুকুৰা থকা সাধাৰণ খাদ্য

১) চকলেট

  • এফ ডি এৰ মতে চকলেটত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৬০ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে আৰু তথাপিও ইয়াক “নিৰাপদ” বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
  • প্ৰায়ে ক’ক’বিনৰ খেতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত এই কীট-পতংগবোৰৰ প্ৰৱেশ ঘটে ৷

২) বাদামৰ ঘিউ

  • বাদামৰ ঘিউত গড়ে ৩০ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা আৰু সৰু সৰু জন্তুৰ চুলি প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত থাকিব পাৰে ৷
  • এই দূষণ বাদামৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত হয় ৷

৩) কফি

  • আপোনাৰ পুৱাৰ কফিৰ কাপতো পোক-পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷
  • এফ ডি এৰ মতে কফিৰ বীনত ১০% পৰ্যন্ত পোক-পৰুৱাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বীন থাকিব পাৰে ৷
  • কফিৰ গুড়িত পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা আৰু ছাইও গ্ৰহণযোগ্য ৷

৪) টমেটো চচ আৰু কেচাপ

  • টমেটো চচত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত গড়ে ৩০ বা তাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷
  • এইটো টমেটো শস্যৰ লগত সংলগ্ন কীট-পতংগৰ পৰা আহে যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷

৫) ব্ৰকলি আৰু ফুলকবি

  • সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিত প্ৰায়ে থ্ৰিপছ, এফিড, ভেকুলীৰ দৰে কীট-পতংগই আশ্ৰয় দিয়ে ৷
  • ব্ৰকলিত গড়ে ৬০ৰ পৰা ৭০টা পোক বা ইয়াৰ খণ্ড থাকিব পাৰে, যিটো এফ ডি এৰ হিচাপে “স্বাভাৱিক” ৷

৬) আটা

ঘেঁহুৰ আটাতো পোক-পৰুৱাৰ কণী বা শৰীৰৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷

এফ ডি এৰ মানদণ্ড হ’ল: প্ৰতি ৫০ গ্ৰাম আটাত ৭৫টালৈকে পোক-পৰুৱাৰ অৱশিষ্ট থাকিব পাৰে ৷

৭) শুকান বীন

  • এইবোৰত পোকে খোৱা বীজ, টুকুৰা আৰু কণী থাকে ৷
  • এফ ডি এৰ অনুমতি অনুসৰি প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৫% পৰ্যন্ত পোক-পৰুৱা আক্ৰান্ত বীজ থাকিব পাৰে ৷

৮) পাস্তা আৰু নুডলছ

  • এইবোৰত ঘেঁহু বা আন শস্যৰ সময়ত অহা পোক-পৰুৱাৰ লেখ-জোখো পোৱা যায় ৷
  • এফ ডি এৰ মতে ২২৫ গ্ৰাম পাস্তাত ২২৫ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷

কিয় আমাৰ খাদ্যত পোক-পৰুৱা থাকে ?

  • খেতিৰ সময়ত: পথাৰত কীটনাশক দ্ৰব্য থকাৰ পিছতো বহু পোক-পৰুৱা শাক-পাচলি আৰু শস্যৰ মাজত লুকাই থাকে ৷
  • প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত: শস্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত মেচিনৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ চাফাই সম্ভৱ নহয় ৷
  • সংৰক্ষণ গুদামত উষ্ণতা বা আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰিত নহ’লে পোক-পৰুৱা সোনকালে প্ৰজনন কৰে ৷

আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নেকি ?

এফ ডি এৰ মতে, সামান্য পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱাৰ অংশই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কোনো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই ৷ অৱশ্যে:

  • এলাৰ্জী: কিছুমান মানুহৰ পোক-পৰুৱাৰ অংশৰ প্ৰতি এলাৰ্জি হ’ব পাৰে ৷
  • মানসিক অস্বস্তি: অজানিতে পোক-পৰুৱা খোৱাৰ চিন্তাই বহু লোকক উদ্বিগ্ন কৰি তোলে ৷
  • শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে: তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সংবেদনশীল হোৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ৷

এনে খাদ্য দূষণৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি ?

  • ঘৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক – শস্য আৰু দালি ফিল্টাৰ কৰাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰক ৷
  • সংৰক্ষণ সঠিকভাৱে ৰাখক – খাদ্য সামগ্ৰী বন্ধ পাত্ৰত ৰাখক ৷
  • জৈৱিক সামগ্ৰী বাছি লওক – যিবোৰত কম ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে আৰু ভাল নিৰীক্ষণ থাকে ৷
  • শাক-পাচলি ভালদৰে ধুই তিয়াই থ’ব লাগে ৷
  • নিজৰ খাদ্য নিজে ৰান্ধিব আৰু পেকেজিঙৰ তাৰিখটোলৈ মন দিব ৷

উপসংহাৰ:

আমি সঁচাকৈয়ে নিৰাপদ নে ?

এফ ডি এৰ দৰে সংস্থা এটাইও আমাৰ খাদ্যত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱাক গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰে বুলি জানি নিশ্চয় আমনিদায়ক ৷ কিন্তু সত্যটো হ’ল প্ৰাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত দূষণৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰাটো কঠিন ৷

যদিও এই দূষণ ইমানেই নহয় যে ই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে, তথাপিও ই আমাৰ সজাগতা আৰু খাদ্যৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ এক সুযোগ ৷

আমি সকলোৱে আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্ক হ’ব লাগিব, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব, পেকেটত ভৰোৱা বস্তুবোৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ৷ লগতে চৰকাৰ আৰু আনুষংগিক সংস্থাসমূহে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ অধিক কঠোৰ কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা উচিত যাতে আমি আমাৰ প্লেটত কেৱল পুষ্টি আৰু সোৱাদহে পাওঁ – পোক-পৰুৱা নহয় ৷

উৎস:-https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cpg-sec-555600-filth-insects-rodents-and-other-pests-foods

লগতে পঢ়ক

  1. কেতিয়াবা ভাবিছেনে পাহাৰীয়া এলেকাত মেগীৰ সোৱাদ কিয় বেছি বাঢ়ি যায় ?
  2. ভজা-পোৰা খাদ্যই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাৰুকৈয়ে ক্ষতি কৰে নেকি ?
  3. চাহৰ দোকানত ভেজাল গাখীৰ; খাদ্য কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য়ত ভয়ংকৰ ছবি

যেতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা দামী ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী বা পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য সামগ্ৰী কিনো তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি একেবাৰে পৰিষ্কাৰ আৰু উচ্চমানৰ খাদ্য খাই আছো ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ প্লেটত পৰিবেশন কৰা খাদ্যত পোক-পৰুৱা আছে ৷

আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে (FDA) স্পষ্টভাৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱা, ইয়াৰ টুকুৰা, চুলি বা অন্যান্য অৱশিষ্টৰ উপস্থিতি গ্ৰহণযোগ্য ৷

এইটোৱে কেৱল জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, প্ৰতিদিনে আমি কি খাই আছো সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ৷ কোনবোৰ সাধাৰণ খাদ্য সামগ্ৰীত এফ ডি এৰ অনুমোদিত সীমাৰ ভিতৰত পোক-পৰুৱাৰ উপস্থিতি আছে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

FDAৰ "Food Defect Levels Handbook" ত কি কোৱা হৈছে ?

এফ ডি এয়ে "ফুড ডিফেক্ট লেভেলছ হেণ্ডবুক" নামৰ এক গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ৷ এই নিৰ্দেশনাই প্ৰাকৃতিক খাদ্য দূষণৰ সীমাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে, আৰু কিক “গ্ৰহণযোগ্য” বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

এফ ডি এৰ মতে, কোনো খাদ্যক ১০০% কীট-পতংগমুক্ত কৰি ৰখাটো প্ৰায় অসম্ভৱ, গতিকে এই দূষক পদাৰ্থবোৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত উপস্থিতিৰ অনুমতি দিয়া হৈছে — যেতিয়ালৈকে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপজ্জনক নহয় ৷

কীট-পতংগ বা ইয়াৰ টুকুৰা থকা সাধাৰণ খাদ্য

১) চকলেট

  • এফ ডি এৰ মতে চকলেটত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৬০ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে আৰু তথাপিও ইয়াক “নিৰাপদ” বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
  • প্ৰায়ে ক’ক’বিনৰ খেতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত এই কীট-পতংগবোৰৰ প্ৰৱেশ ঘটে ৷

২) বাদামৰ ঘিউ

  • বাদামৰ ঘিউত গড়ে ৩০ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা আৰু সৰু সৰু জন্তুৰ চুলি প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত থাকিব পাৰে ৷
  • এই দূষণ বাদামৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত হয় ৷

৩) কফি

  • আপোনাৰ পুৱাৰ কফিৰ কাপতো পোক-পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷
  • এফ ডি এৰ মতে কফিৰ বীনত ১০% পৰ্যন্ত পোক-পৰুৱাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বীন থাকিব পাৰে ৷
  • কফিৰ গুড়িত পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা আৰু ছাইও গ্ৰহণযোগ্য ৷

৪) টমেটো চচ আৰু কেচাপ

  • টমেটো চচত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত গড়ে ৩০ বা তাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷
  • এইটো টমেটো শস্যৰ লগত সংলগ্ন কীট-পতংগৰ পৰা আহে যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷

৫) ব্ৰকলি আৰু ফুলকবি

  • সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিত প্ৰায়ে থ্ৰিপছ, এফিড, ভেকুলীৰ দৰে কীট-পতংগই আশ্ৰয় দিয়ে ৷
  • ব্ৰকলিত গড়ে ৬০ৰ পৰা ৭০টা পোক বা ইয়াৰ খণ্ড থাকিব পাৰে, যিটো এফ ডি এৰ হিচাপে “স্বাভাৱিক” ৷

৬) আটা

ঘেঁহুৰ আটাতো পোক-পৰুৱাৰ কণী বা শৰীৰৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷

এফ ডি এৰ মানদণ্ড হ’ল: প্ৰতি ৫০ গ্ৰাম আটাত ৭৫টালৈকে পোক-পৰুৱাৰ অৱশিষ্ট থাকিব পাৰে ৷

৭) শুকান বীন

  • এইবোৰত পোকে খোৱা বীজ, টুকুৰা আৰু কণী থাকে ৷
  • এফ ডি এৰ অনুমতি অনুসৰি প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৫% পৰ্যন্ত পোক-পৰুৱা আক্ৰান্ত বীজ থাকিব পাৰে ৷

৮) পাস্তা আৰু নুডলছ

  • এইবোৰত ঘেঁহু বা আন শস্যৰ সময়ত অহা পোক-পৰুৱাৰ লেখ-জোখো পোৱা যায় ৷
  • এফ ডি এৰ মতে ২২৫ গ্ৰাম পাস্তাত ২২৫ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷

কিয় আমাৰ খাদ্যত পোক-পৰুৱা থাকে ?

  • খেতিৰ সময়ত: পথাৰত কীটনাশক দ্ৰব্য থকাৰ পিছতো বহু পোক-পৰুৱা শাক-পাচলি আৰু শস্যৰ মাজত লুকাই থাকে ৷
  • প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত: শস্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত মেচিনৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ চাফাই সম্ভৱ নহয় ৷
  • সংৰক্ষণ গুদামত উষ্ণতা বা আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰিত নহ’লে পোক-পৰুৱা সোনকালে প্ৰজনন কৰে ৷

আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নেকি ?

এফ ডি এৰ মতে, সামান্য পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱাৰ অংশই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কোনো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই ৷ অৱশ্যে:

  • এলাৰ্জী: কিছুমান মানুহৰ পোক-পৰুৱাৰ অংশৰ প্ৰতি এলাৰ্জি হ’ব পাৰে ৷
  • মানসিক অস্বস্তি: অজানিতে পোক-পৰুৱা খোৱাৰ চিন্তাই বহু লোকক উদ্বিগ্ন কৰি তোলে ৷
  • শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে: তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সংবেদনশীল হোৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ৷

এনে খাদ্য দূষণৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি ?

  • ঘৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক – শস্য আৰু দালি ফিল্টাৰ কৰাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰক ৷
  • সংৰক্ষণ সঠিকভাৱে ৰাখক – খাদ্য সামগ্ৰী বন্ধ পাত্ৰত ৰাখক ৷
  • জৈৱিক সামগ্ৰী বাছি লওক – যিবোৰত কম ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে আৰু ভাল নিৰীক্ষণ থাকে ৷
  • শাক-পাচলি ভালদৰে ধুই তিয়াই থ’ব লাগে ৷
  • নিজৰ খাদ্য নিজে ৰান্ধিব আৰু পেকেজিঙৰ তাৰিখটোলৈ মন দিব ৷

উপসংহাৰ:

আমি সঁচাকৈয়ে নিৰাপদ নে ?

এফ ডি এৰ দৰে সংস্থা এটাইও আমাৰ খাদ্যত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱাক গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰে বুলি জানি নিশ্চয় আমনিদায়ক ৷ কিন্তু সত্যটো হ’ল প্ৰাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত দূষণৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰাটো কঠিন ৷

যদিও এই দূষণ ইমানেই নহয় যে ই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে, তথাপিও ই আমাৰ সজাগতা আৰু খাদ্যৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ এক সুযোগ ৷

আমি সকলোৱে আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্ক হ’ব লাগিব, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব, পেকেটত ভৰোৱা বস্তুবোৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ৷ লগতে চৰকাৰ আৰু আনুষংগিক সংস্থাসমূহে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ অধিক কঠোৰ কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা উচিত যাতে আমি আমাৰ প্লেটত কেৱল পুষ্টি আৰু সোৱাদহে পাওঁ – পোক-পৰুৱা নহয় ৷

উৎস:-https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cpg-sec-555600-filth-insects-rodents-and-other-pests-foods

লগতে পঢ়ক

  1. কেতিয়াবা ভাবিছেনে পাহাৰীয়া এলেকাত মেগীৰ সোৱাদ কিয় বেছি বাঢ়ি যায় ?
  2. ভজা-পোৰা খাদ্যই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাৰুকৈয়ে ক্ষতি কৰে নেকি ?
  3. চাহৰ দোকানত ভেজাল গাখীৰ; খাদ্য কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য়ত ভয়ংকৰ ছবি

For All Latest Updates

TAGGED:

FDA INSECT ALLOWANCE IN FOODINSECT PARTS IN PACKAGED FOODকীট পতংগ বা ইয়াৰ টুকুৰা থকা খাদ্যFOOD ADULTERATION AND FDA LIMITSFOODS THAT CONTAIN INSECTS

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

বিবাহ বিচ্ছেদ কেৱল অভিনেত্ৰীৰে নহয়, সাধাৰণ মানুহৰো হয়: শিল্পী শিখা দেৱী

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

এয়া কাজিৰঙাৰ সন্ন্যা সিনী- বেলিফুলত তাই আঁকিছে জীৱনৰ ৰংচঙীয়া কাহিনী

চাকৰিৰ আশা এৰি কেঁচুৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰি এতিয়া জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি পাইছে; নাম তাইৰ তৃষ্ণামণি

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.