যেতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা দামী ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী বা পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য সামগ্ৰী কিনো তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি একেবাৰে পৰিষ্কাৰ আৰু উচ্চমানৰ খাদ্য খাই আছো ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ প্লেটত পৰিবেশন কৰা খাদ্যত পোক-পৰুৱা আছে ৷
আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে (FDA) স্পষ্টভাৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱা, ইয়াৰ টুকুৰা, চুলি বা অন্যান্য অৱশিষ্টৰ উপস্থিতি গ্ৰহণযোগ্য ৷
এইটোৱে কেৱল জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, প্ৰতিদিনে আমি কি খাই আছো সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ৷ কোনবোৰ সাধাৰণ খাদ্য সামগ্ৰীত এফ ডি এৰ অনুমোদিত সীমাৰ ভিতৰত পোক-পৰুৱাৰ উপস্থিতি আছে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
FDAৰ "Food Defect Levels Handbook" ত কি কোৱা হৈছে ?
এফ ডি এয়ে "ফুড ডিফেক্ট লেভেলছ হেণ্ডবুক" নামৰ এক গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ৷ এই নিৰ্দেশনাই প্ৰাকৃতিক খাদ্য দূষণৰ সীমাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে, আৰু কিক “গ্ৰহণযোগ্য” বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
এফ ডি এৰ মতে, কোনো খাদ্যক ১০০% কীট-পতংগমুক্ত কৰি ৰখাটো প্ৰায় অসম্ভৱ, গতিকে এই দূষক পদাৰ্থবোৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত উপস্থিতিৰ অনুমতি দিয়া হৈছে — যেতিয়ালৈকে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপজ্জনক নহয় ৷
কীট-পতংগ বা ইয়াৰ টুকুৰা থকা সাধাৰণ খাদ্য
১) চকলেট
- এফ ডি এৰ মতে চকলেটত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৬০ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে আৰু তথাপিও ইয়াক “নিৰাপদ” বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
- প্ৰায়ে ক’ক’বিনৰ খেতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত এই কীট-পতংগবোৰৰ প্ৰৱেশ ঘটে ৷
২) বাদামৰ ঘিউ
- বাদামৰ ঘিউত গড়ে ৩০ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা আৰু সৰু সৰু জন্তুৰ চুলি প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত থাকিব পাৰে ৷
- এই দূষণ বাদামৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত হয় ৷
৩) কফি
- আপোনাৰ পুৱাৰ কফিৰ কাপতো পোক-পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷
- এফ ডি এৰ মতে কফিৰ বীনত ১০% পৰ্যন্ত পোক-পৰুৱাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বীন থাকিব পাৰে ৷
- কফিৰ গুড়িত পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা আৰু ছাইও গ্ৰহণযোগ্য ৷
৪) টমেটো চচ আৰু কেচাপ
- টমেটো চচত প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত গড়ে ৩০ বা তাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷
- এইটো টমেটো শস্যৰ লগত সংলগ্ন কীট-পতংগৰ পৰা আহে যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৷
৫) ব্ৰকলি আৰু ফুলকবি
- সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিত প্ৰায়ে থ্ৰিপছ, এফিড, ভেকুলীৰ দৰে কীট-পতংগই আশ্ৰয় দিয়ে ৷
- ব্ৰকলিত গড়ে ৬০ৰ পৰা ৭০টা পোক বা ইয়াৰ খণ্ড থাকিব পাৰে, যিটো এফ ডি এৰ হিচাপে “স্বাভাৱিক” ৷
৬) আটা
ঘেঁহুৰ আটাতো পোক-পৰুৱাৰ কণী বা শৰীৰৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷
এফ ডি এৰ মানদণ্ড হ’ল: প্ৰতি ৫০ গ্ৰাম আটাত ৭৫টালৈকে পোক-পৰুৱাৰ অৱশিষ্ট থাকিব পাৰে ৷
৭) শুকান বীন
- এইবোৰত পোকে খোৱা বীজ, টুকুৰা আৰু কণী থাকে ৷
- এফ ডি এৰ অনুমতি অনুসৰি প্ৰতি ১০০ গ্ৰামত ৫% পৰ্যন্ত পোক-পৰুৱা আক্ৰান্ত বীজ থাকিব পাৰে ৷
৮) পাস্তা আৰু নুডলছ
- এইবোৰত ঘেঁহু বা আন শস্যৰ সময়ত অহা পোক-পৰুৱাৰ লেখ-জোখো পোৱা যায় ৷
- এফ ডি এৰ মতে ২২৫ গ্ৰাম পাস্তাত ২২৫ টাতকৈ অধিক পোক-পৰুৱাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে ৷
কিয় আমাৰ খাদ্যত পোক-পৰুৱা থাকে ?
- খেতিৰ সময়ত: পথাৰত কীটনাশক দ্ৰব্য থকাৰ পিছতো বহু পোক-পৰুৱা শাক-পাচলি আৰু শস্যৰ মাজত লুকাই থাকে ৷
- প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত: শস্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত মেচিনৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ চাফাই সম্ভৱ নহয় ৷
- সংৰক্ষণ গুদামত উষ্ণতা বা আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰিত নহ’লে পোক-পৰুৱা সোনকালে প্ৰজনন কৰে ৷
আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নেকি ?
এফ ডি এৰ মতে, সামান্য পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱাৰ অংশই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কোনো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই ৷ অৱশ্যে:
- এলাৰ্জী: কিছুমান মানুহৰ পোক-পৰুৱাৰ অংশৰ প্ৰতি এলাৰ্জি হ’ব পাৰে ৷
- মানসিক অস্বস্তি: অজানিতে পোক-পৰুৱা খোৱাৰ চিন্তাই বহু লোকক উদ্বিগ্ন কৰি তোলে ৷
- শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে: তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সংবেদনশীল হোৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ৷
এনে খাদ্য দূষণৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি ?
- ঘৰৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক – শস্য আৰু দালি ফিল্টাৰ কৰাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰক ৷
- সংৰক্ষণ সঠিকভাৱে ৰাখক – খাদ্য সামগ্ৰী বন্ধ পাত্ৰত ৰাখক ৷
- জৈৱিক সামগ্ৰী বাছি লওক – যিবোৰত কম ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে আৰু ভাল নিৰীক্ষণ থাকে ৷
- শাক-পাচলি ভালদৰে ধুই তিয়াই থ’ব লাগে ৷
- নিজৰ খাদ্য নিজে ৰান্ধিব আৰু পেকেজিঙৰ তাৰিখটোলৈ মন দিব ৷
উপসংহাৰ:
আমি সঁচাকৈয়ে নিৰাপদ নে ?
এফ ডি এৰ দৰে সংস্থা এটাইও আমাৰ খাদ্যত কিছু পৰিমাণৰ পোক-পৰুৱাক গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰে বুলি জানি নিশ্চয় আমনিদায়ক ৷ কিন্তু সত্যটো হ’ল প্ৰাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত দূষণৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰাটো কঠিন ৷
যদিও এই দূষণ ইমানেই নহয় যে ই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে, তথাপিও ই আমাৰ সজাগতা আৰু খাদ্যৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ এক সুযোগ ৷
আমি সকলোৱে আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্ক হ’ব লাগিব, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব, পেকেটত ভৰোৱা বস্তুবোৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ৷ লগতে চৰকাৰ আৰু আনুষংগিক সংস্থাসমূহে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ অধিক কঠোৰ কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা উচিত যাতে আমি আমাৰ প্লেটত কেৱল পুষ্টি আৰু সোৱাদহে পাওঁ – পোক-পৰুৱা নহয় ৷
উৎস:-https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cpg-sec-555600-filth-insects-rodents-and-other-pests-foods
