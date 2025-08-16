ETV Bharat / health

তৰুণ প্ৰজন্মৰ মাজত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব ধৰিছে কৰ্কট ৰোগ, আজিয়েই জানি লওক ইয়াৰ পৰা বাচি থকাৰ উপায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে ৯৭লাখ লোক মৃত্যু হয়, চিন্তাৰ বিষয় এই যে লাহে লাহে এই ৰোগ তৰুণ প্ৰজন্মৰ মাজতো দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব ধৰিছে-

তৰুণ প্ৰজন্মৰ মাজত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব ধৰিছে কৰ্কট ৰোগ, আজিয়েই জানি লওক ইয়াৰ পৰা বাচি থকাৰ উপায়
Published : August 16, 2025

বিশেষজ্ঞসকলে জনাইছে, বিগত কিছু বছৰত পাৰিবাৰিক ইতিহাসৰ উপৰি আন কিছুমান কাৰণে তৰুণসকলৰ মাজত কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২২ চনত প্ৰায় ২ কোটি নতুন কেন্সাৰ ৰোগী চিনাক্ত হয় আৰু ৯.৭ মিলিয়ন মানুহৰ মৃত্যু হয় ৷ গড়ে প্ৰতি ৫ জনৰ এজন লোক জীৱন কালত কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হয়, প্ৰায় প্ৰতি ৯জন পুৰুষৰ ভিতৰত এজন আৰু প্ৰতি ১২গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী এই ৰোগত মৃত্যু হয় ৷

লাহে লাহে ২০, ৩০ আৰু ৪০ৰ ঘৰত থকা তৰুণসকলৰ মাজত কেন্সাৰৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়ি গৈছে ৷ অস্বাস্থ্যকৰ জীৱন-যাপন, দীৰ্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, অতিৰিক্ত ধঁপাতযুক্ত সামগ্ৰীৰ সেৱন আৰু টক্সিনৰ সংস্পৰ্শ - এইবোৰেই জিনগত কাৰণৰ বাদেও তৰুণ প্ৰজন্মৰ মাজত কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত খ্যাতনামা কাৰ্ডিঅ’লজিষ্ট ডাঃ আলোক চোপ্ৰাই জনায়, ‘‘এতিয়া আমি এনে বয়সত কেন্সাৰ দেখিবলৈ পাইছো, যিটো পূৰ্বে খুব বিৰল আছিল ৷ ৩০-৪০ বছৰৰ ৰোগীসকলৰ মাজত কেন্সাৰ চিনাক্ত হোৱাৰ ঘটনাৰ উপৰি ২০ বছৰ বা তাৰ কম বয়সৰ তৰুণসকলৰ মাজতো কেন্সাৰ ধৰা পৰিছে ৷ পূৰ্বে এয়া দেখা যোৱা নাছিল ৷’’

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, পাৰিবাৰিক ইতিহাসৰ উপৰি বহু কাৰণত কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘কেৱল জিন নহয়, মাত্ৰ ৫ শতাংশৰ পৰা ১০ শতাংশ কেন্সাৰ বংশগত মিউটেচনৰ বাবে হয় ৷ অৰ্থাৎ প্ৰায় ৯৫ শতাংশ কেন্সাৰ নিৰ্ভৰ কৰে আমি কেনে ধৰণৰ জীৱন-যাপন কৰিছো, আমাৰ খাদ্যাভাস, মানসিক চাপ, টক্সিন আৰু অজ্ঞাত সংক্ৰমণৰ ওপৰত ৷ প্ৰায় ৩০ শতাংশৰ পৰা ৩৫ শতাংশ কেন্সাৰজনিত মৃত্যু খাদ্যাভাসৰ সৈতে জড়িত, ৩০ শতাংশ ধঁপাত সেৱনৰ বাবে আৰু ১৫ শতাংশৰ পৰা ২০ শতাংশ দীৰ্ঘস্থায়ী সংক্ৰমণ, পৰজীৱী, ভেঁকুৰ আৰু ভাইৰাছৰ বাবে হয়, যিটো বহু বছৰ ধৰি গম নোপোৱাকৈ থাকে ৷’’

বিশেষজ্ঞৰ মতে, ধূমপান, অতিৰিক্ত প্ৰক্ৰিয়াজাত খাদ্য, অতিৰিক্ত চেনি গ্ৰহণ, দীৰ্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, কীটনাশক আৰু প্লাষ্টিকৰ দৰে পৰিৱেশগত টক্সিন আৰু অজ্ঞাত সংক্ৰমণ, এইবোৰেই কেন্সাৰৰ প্ৰধান কাৰণ ৷

ডাঃ চোপ্ৰাৰ মতে, এই সম্ভাৱনাবোৰ বহু পৰিমাণে স্বাস্থ্য়কৰ জীৱন-যাপনৰ জৰিয়তে হ্ৰাস কৰা সম্ভৱ ৷ তেওঁ ৭টা অভ্যাসৰ কথা কৈছে, সেইবোৰ হ’ল -

এণ্টি-ইনফ্লেমেটৰী, সম্পূৰ্ণ খাদ্যভিত্তিক ডায়েট গ্ৰহণ কৰক - বেৰি, শাক-পাচলি, এভোকাডো, বাদাম, বীজ, সম্পূৰ্ণ শস্য ইত্যাদি খাদ্য ৰাখক তালিকাত ৷

শৰীৰচৰ্চা গুৰুত্বপূৰ্ণ- প্ৰতিদিনে ২০-৩০ মিনিট শৰীৰচৰ্চা কৰিলে কলেষ্টেৰল আৰু ইনচুলিন নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৷

ষ্ট্ৰেছ মেনেজ কৰক - নিয়ন্ত্ৰণহীন মানসিক চাপে হৰমনৰ ভাৰসাম্য নষ্ট কৰে, প্ৰদাহ বৃদ্ধি কৰে আৰু হৃদয় আৰু মস্তিষ্কৰ ক্ষতি কৰে ৷

সূৰ্যৰ পোহৰ গ্ৰহণ কৰক - ভিটামিন ডিৰ উৎস হিচাপে ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু মেজাজ উন্নত কৰে ৷

ভাল টোপনি গ্ৰহণ কৰক - শৰীৰৰ মেৰামতি, হৰমনৰ ভাৰসাম্য, হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৷

পৰিষ্কাৰ বায়ু গ্ৰহণ কৰক - প্ৰদূষণ এৰাই চলিবলৈ বেয়া এয়াৰ কোৱালিটীৰ সময়ত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু গৰৰ বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক ৷ প্ৰটেক্টিভ হাৰ্বছ গ্ৰহণ কৰক - খাদ্যাভাসত এনে কিছুমান ভেষজ যোগ কৰক, যিয়ে শৰীৰৰ সুৰক্ষাত সহায়ক হয় ৷

শেষত ডাঃ চোপ্ৰাই কয়, ‘‘কেন্সাৰ এতিয়া কম বয়সীয়াসকলৰ মাজতো দেখা দিছে ৷ এয়া বেয়া জীৱন-যাপনৰ বাবে ৷ যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত কেন্সাৰৰ ইতিহাস থাকে, জানি ৰাখক যে এয়া সকলো সময়তে জিনগত নহয়, বৰং আমি যি জীৱন-যাপন কৰো তাৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে ৷’’

উৎস:-https://www.cancer.gov/types/aya

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9090760/

