চেলুনত হেয়াৰ ৱাচ কৰাৰ সময়ত হওক সাৱধান! হ’ব পাৰে বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম

বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম মানে কি আৰু ই কেনেকৈ হ’ব পাৰে আজি জানো আহক-

BEAUTY PARLOR STROKE SYNDROME
চেলুনত হেয়াৰ ৱাচ কৰাৰ সময়ত হওক সাৱধান! হ'ব পাৰে বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম
By ETV Bharat Health Team

Published : October 13, 2025 at 1:18 PM IST

আমি প্ৰায়ে বিউটি পাৰ্লাৰ বা চেলুনলৈ গৈ নিজৰ যতন ল’বলৈ যাওঁ ৷ এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰায়েই হেয়াৰ ৱাচৰ দৰে সাধাৰণ ট্ৰিটমেন্টে আমাক সতেজ অনুভৱ কৰাব পাৰে ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে এই সাধাৰণ চুলিৰ যত্ন লোৱা পদক্ষেপটোৱে পিচলৈ এক গুৰুতৰ, আৰু কেতিয়াবা জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷

ইয়াক "বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম" বুলি কোৱা হয় ৷ গতিকে চেলুনত হেয়াৰ ৱাচৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুবেই জৰুৰী ৷ বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম মানে কি আৰু ই কেনেকৈ হ’ব পাৰে আজি জানো আহক-

বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম মানে কি ?

বিউটি পাৰ্লাৰ ষ্ট্ৰোক চিণ্ড্ৰম মানে হৈছে এনে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা, য’ত ডিঙি অত্যধিক বেঁকা হ’লে, যেনে হেয়াৰ ৱাচৰ বেচিনৰ ওপৰত, ডিঙিৰ মেৰুদণ্ডৰ ধমনীবোৰ আঘাত বা সংকোচনৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত মগজুলৈ ৰক্ত সঞ্চালনত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত ষ্ট্ৰোকৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে হেয়াৰ ৱাচৰ বেচিনৰ ওপৰত ডিঙিটো দীৰ্ঘ সময়লৈকে বেঁকা কৰি ৰাখিলে ডিঙিত চাপ পৰিলে মগজুলৈ যোৱা স্নায়ুবোৰৰ ওপৰত হেঁচা পৰে, যাৰ ফলত গুৰুতৰ পৰিণতি হ’ব পাৰে যি ষ্ট্ৰোকৰো কাৰণ হ’ব পাৰে ৷

সাধাৰণ হেয়াৰ ৱাচ কেনেকৈ বিপদজনক কাৰক হ’ব পাৰে ?

  • ডিঙি অত্যধিক বেঁকা হোৱা- হেয়াৰ ৱাচ বেচিনত মূৰটো বেঁকা কৰি ৰাখিলে ডিঙিটো সম্পূৰ্ণ পিছলৈ বেঁকা হয় ৷ এই অৱস্থাই ডিঙিৰ হাড়ৰ মাজেৰে গৈ মগজুৰ পিছফালে তেজ যোগান ধৰা মেৰুদণ্ডী ধমনীবোৰত চাপ পেলাব পাৰে ৷
  • দীৰ্ঘসময় ধৰি একেটা অৱস্থাত থকা - দীৰ্ঘদিন ধৰি গ্ৰহণ কৰি থকা চুলিৰ ট্ৰিটমেন্টৰ সময়ত, যেনে চুলিৰ ৰং কৰা, পোন বা ষ্ট্ৰেইট কৰা বা স্পা ট্ৰিটমেন্টৰ সময়ত ডিঙি এই অস্বস্তিকৰ অৱস্থাত থাকে ৷ সময়ৰ ডিঙিৰ ওপৰত লগে লগে চাপ বাঢ়ি যায় ৷
  • ধমনী ক্ষতি - ডিঙিৰ এই অত্যধিক বেঁকা হ’লে মেৰুদণ্ডৰ ধমনীবোৰৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেজৰ গোট গঠন হয় ৷ এই ক্লটে মগজুলৈ ৰক্ত সঞ্চালন বন্ধ হৈ ষ্ট্ৰোক হ’ব পাৰে ৷
  • পূৰ্বৰ চিকিৎসাজনিত অৱস্থা - উচ্চ ৰক্তচাপ, মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, উচ্চ কলেষ্টেৰল, বা যিসকলে ধূমপান কৰে তেওঁলোকৰ ধমনীবোৰ প্ৰায়ে দুৰ্বল হৈ পৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিপদ অধিক হয় ৷

সাৱধানতা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা

এই গুৰুতৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ’লে পৰৱৰ্তী সময়ত চেলুনলৈ যোৱাৰ সময়ত মনত ৰাখিব এইবোৰ কথা:

  • শুদ্ধ অৱস্থান - হেয়াৰ ৱাচ বেচিনত ডিঙিৰ তলত কোমল টাৱেল বা গাৰু ৰাখক যাতে ই বেছি পিছলৈ বেঁকা নহয় ৷ বহু চেলুনত এতিয়া ডিঙিৰ বক্ৰতাৰ সৈতে খাপ খোৱা এৰগ’নমিক বেচিন দিয়া হৈছে ৷
  • বিৰতি লওক - যদি ট্ৰিটমেন্ট দীঘলীয়া হয়, তেন্তে মাজে মাজে মূৰটো চিধা কৰি জিৰণি লওক ৷
  • কৰ্মচাৰীক অৱগত কৰক - ডিঙিৰ বিষ বা মূৰ ঘূৰণিৰ দৰে সমস্যা অনুভৱ কৰিলে তৎক্ষণাত কৰ্মচাৰীক অৱগত কৰক ৷

শেষত এই কথাই ক’ব পাৰি যে, Beauty Parlour Stroke Syndrome এটি বিৰল অৱস্থা হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াক সহজভাৱে লোৱাটো একেবাৰেই উচিত নহয় । চেলুনত চুলি ধুওঁতে ডিঙিটো ভুল অৱস্থাত বেছি সময় বেঁকা কৰি ৰখাৰ ফলত বিশেষকৈ উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ বা হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ দৰে পূৰ্বতে থকা অৱস্থাৰ বাবে গুৰুতৰ পৰিণতি হ’ব পাৰে । সেয়েহে কেইটামান সাৱধানতা যেনে ডিঙিৰ তলত সহায় কৰা, সঘনাই বিৰতি লোৱা আৰু শৰীৰৰ সংকেতবোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া—এই বিপদ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । মনত ৰাখিব, ধুনীয়া দেখাতকৈ সুস্থ হৈ থকাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9799011/

