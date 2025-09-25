প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত খুব জ্বলা-পোৰা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ আঁৰত আছে বিভিন্ন কাৰণ

প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত খুব জ্বলা-পোৰা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ আঁৰত আছে বিভিন্ন কাৰণ
ইউ টি আয়ে কেৱল প্ৰস্ৰাৱ নলীতে নহয়, মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কতো প্ৰভাৱ পেলায় ৷ চিকিৎসাত পলম হ’লে বৃক্কৰ ক্ষতিও হ’ব পাৰে ৷
সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যোৱা, প্ৰস্ৰাৱৰ জ্বলা-পোৰা আৰু প্ৰস্ৰাৱ হালধীয়া হোৱাৰ গুৰুতৰ লক্ষণক কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰিব ৷ এনে কিছুমান সাধাৰণ সমস্যাই পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ ল’ব পাৰে ৷ এয়া UTIৰ সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ UTI হৈছে প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত জ্বলা-পোৰা আৰু বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ ইউ টি আয়ে কেৱল প্ৰস্ৰাৱ নলীতে নহয়, মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কতো প্ৰভাৱ পেলায় ৷ চিকিৎসাত পলম হ’লে বৃক্কৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি ই কি কি কাৰণত হ’ব পাৰে জানক…
ইউৰ’লজিষ্ট শ্ৰীকান্তে কয় যে, হাইপাৰথাইৰয়ডিজম বুলিলে এনে অৱস্থাক বুজোৱা হয়, য’ত থাইৰয়ড গ্ৰন্থি অতি সক্ৰিয় হৈ স্বাভাৱিকতকৈ অধিক হৰম’ন উৎপাদন কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত বৃক্কৰ কাম-কাজত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ হ’ব পাৰে ৷ আন আন লক্ষণসমূহ হ’ল- ওজন কমি যোৱা, হৃদযন্ত্ৰৰ ছন্দ অনিয়মিত হোৱা, অনিদ্ৰা, চুলি সৰা আৰু সঘনাই মলত্যাগ কৰা ৷
সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰাটো টাইপ ১ বা টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ বাবেও হ’ব পাৰে ৷ অনিয়ন্ত্ৰিত ডায়েবেটিছৰ অৰ্থ হ’ল শৰীৰত তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা অধিক, যাৰ ফলত বৃক্কৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱৰ ৰূপত অধিক তৰল পদাৰ্থ নিৰ্গত হয় ৷ ইয়াৰ ফলত পিয়াহ আৰু ভোক বৃদ্ধি, ওজন কমি যোৱা, ভাগৰুৱা, দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা, মেজাজৰ সলনি আদি হ’ব পাৰে ৷
প্ৰষ্টেট কৰ্কট হৈছে পুৰুষৰ অন্যতম এক কৰ্কট ৰোগ ৷ পুৰুষৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ সৰু গ্ৰন্থি প্ৰ’ষ্টেটে শুক্ৰাণু সমৃদ্ধ কৰা তৰল পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে ৷ প্ৰ’ষ্টেট বৃদ্ধি হ’লে সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, প্ৰস্ৰাৱ বা স্খলনৰ সময়ত বিষ বা জ্বলা-পোৰা হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ বা আৰম্ভ কৰাত অসুবিধা হোৱালৈকে কেইবাটাও জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰে আৰু আশংকা আৰু ভয়ৰ অনুভৱেৰে আগুৰি থাকে তেতিয়া তেওঁ উদ্বেগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে ৷ গৱেষকৰ মতে, ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা মূত্ৰাশয় অতি সক্ৰিয় হ’ব পাৰে ৷ উদ্বেগৰ ফলত পেশী টান হয়, যাৰ ফলত মূত্ৰাশয়ৰ পেশীবোৰত প্ৰভাৱ পৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, যাৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ হেঁপাহ হয় ৷
ষ্ট্ৰোকে প্ৰায়ে মূত্ৰাশয়ৰ কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা স্নায়ুৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ স্নায়ুৱে মূত্ৰাশয়লৈ সঠিক সংকেত প্ৰেৰণ কৰিব নোৱৰাৰ কথা মনত ৰাখিলে ইয়াৰ ফলত সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা অৰ্থাৎ প্ৰস্ৰাৱৰ অসংযম, হঠাতে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ আগ্ৰহ বা একেবাৰে প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কৰ পাথৰ বিৰক্তিকৰ হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ আকাৰ বৃদ্ধি হ’লে তীব্ৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু কিডনীত গঠিত পাথৰ আৰু মূত্ৰাশয়ৰ পাথৰ একে নহয় ৷
সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, জ্বলা-পোৰা কৰা, বা হালধীয়া প্ৰস্ৰাৱৰ দৰে সমস্যাক আওকাণ কৰাটো বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ এই লক্ষণসমূহে সাধাৰণ সংক্ৰমণ (UTI)ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিক গুৰুতৰ ৰোগ যেনে ডায়েবেটিছ, হাইপাৰথাইৰয়ডিজম, প্ৰষ্টেট কেন্সাৰ, ষ্ট্ৰোক, বা বৃক্কৰ পাথৰ আদিৰ ইংগিত দিব পাৰে ৷ সময়মতে ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু সঠিক চিকিৎসাই অস্বস্তিৰ পৰা উপশম কৰাই নহয় গুৰুতৰ জটিলতাও প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে ৷ গতিকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই লক্ষণসমূহ অনুভৱ কৰিলে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক ৷
