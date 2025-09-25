ETV Bharat / health

প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত খুব জ্বলা-পোৰা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ আঁৰত আছে বিভিন্ন কাৰণ

ইউ টি আয়ে কেৱল প্ৰস্ৰাৱ নলীতে নহয়, মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কতো প্ৰভাৱ পেলায় ৷ চিকিৎসাত পলম হ’লে বৃক্কৰ ক্ষতিও হ’ব পাৰে ৷

Burning and Painful Urination: Symptoms You Should Never Ignore
প্ৰস্ৰাৱৰ সময়ত খুব জ্বলা-পোৰা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ আঁৰত আছে এই কাৰণ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2025 at 7:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যোৱা, প্ৰস্ৰাৱৰ জ্বলা-পোৰা আৰু প্ৰস্ৰাৱ হালধীয়া হোৱাৰ গুৰুতৰ লক্ষণক কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰিব ৷ এনে কিছুমান সাধাৰণ সমস্যাই পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ ল’ব পাৰে ৷ এয়া UTIৰ সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ UTI হৈছে প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত জ্বলা-পোৰা আৰু বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ ইউ টি আয়ে কেৱল প্ৰস্ৰাৱ নলীতে নহয়, মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কতো প্ৰভাৱ পেলায় ৷ চিকিৎসাত পলম হ’লে বৃক্কৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি ই কি কি কাৰণত হ’ব পাৰে জানক…

ইউৰ’লজিষ্ট শ্ৰীকান্তে কয় যে, হাইপাৰথাইৰয়ডিজম বুলিলে এনে অৱস্থাক বুজোৱা হয়, য’ত থাইৰয়ড গ্ৰন্থি অতি সক্ৰিয় হৈ স্বাভাৱিকতকৈ অধিক হৰম’ন উৎপাদন কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত বৃক্কৰ কাম-কাজত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ হ’ব পাৰে ৷ আন আন লক্ষণসমূহ হ’ল- ওজন কমি যোৱা, হৃদযন্ত্ৰৰ ছন্দ অনিয়মিত হোৱা, অনিদ্ৰা, চুলি সৰা আৰু সঘনাই মলত্যাগ কৰা ৷

Burning and Painful Urination: Symptoms You Should Never Ignore
ডায়েবেটিছ (GETTY IMAGES)

সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰাটো টাইপ ১ বা টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ বাবেও হ’ব পাৰে ৷ অনিয়ন্ত্ৰিত ডায়েবেটিছৰ অৰ্থ হ’ল শৰীৰত তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা অধিক, যাৰ ফলত বৃক্কৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱৰ ৰূপত অধিক তৰল পদাৰ্থ নিৰ্গত হয় ৷ ইয়াৰ ফলত পিয়াহ আৰু ভোক বৃদ্ধি, ওজন কমি যোৱা, ভাগৰুৱা, দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা, মেজাজৰ সলনি আদি হ’ব পাৰে ৷

প্ৰষ্টেট কৰ্কট হৈছে পুৰুষৰ অন্যতম এক কৰ্কট ৰোগ ৷ পুৰুষৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ সৰু গ্ৰন্থি প্ৰ’ষ্টেটে শুক্ৰাণু সমৃদ্ধ কৰা তৰল পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে ৷ প্ৰ’ষ্টেট বৃদ্ধি হ’লে সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, প্ৰস্ৰাৱ বা স্খলনৰ সময়ত বিষ বা জ্বলা-পোৰা হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ বা আৰম্ভ কৰাত অসুবিধা হোৱালৈকে কেইবাটাও জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

Burning and Painful Urination: Symptoms You Should Never Ignore
হাইপাৰথাইৰয়ডিজম (GETTY IMAGES)

যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰে আৰু আশংকা আৰু ভয়ৰ অনুভৱেৰে আগুৰি থাকে তেতিয়া তেওঁ উদ্বেগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছে ৷ গৱেষকৰ মতে, ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা মূত্ৰাশয় অতি সক্ৰিয় হ’ব পাৰে ৷ উদ্বেগৰ ফলত পেশী টান হয়, যাৰ ফলত মূত্ৰাশয়ৰ পেশীবোৰত প্ৰভাৱ পৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, যাৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ হেঁপাহ হয় ৷

ষ্ট্ৰোকে প্ৰায়ে মূত্ৰাশয়ৰ কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা স্নায়ুৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ স্নায়ুৱে মূত্ৰাশয়লৈ সঠিক সংকেত প্ৰেৰণ কৰিব নোৱৰাৰ কথা মনত ৰাখিলে ইয়াৰ ফলত সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা অৰ্থাৎ প্ৰস্ৰাৱৰ অসংযম, হঠাতে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ আগ্ৰহ বা একেবাৰে প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

মূত্ৰাশয় আৰু বৃক্কৰ পাথৰ বিৰক্তিকৰ হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ আকাৰ বৃদ্ধি হ’লে তীব্ৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু কিডনীত গঠিত পাথৰ আৰু মূত্ৰাশয়ৰ পাথৰ একে নহয় ৷

Burning and Painful Urination: Symptoms You Should Never Ignore
প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত খুব জ্বলা-পোৰা (GETTY IMAGES)

সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, জ্বলা-পোৰা কৰা, বা হালধীয়া প্ৰস্ৰাৱৰ দৰে সমস্যাক আওকাণ কৰাটো বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ এই লক্ষণসমূহে সাধাৰণ সংক্ৰমণ (UTI)ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিক গুৰুতৰ ৰোগ যেনে ডায়েবেটিছ, হাইপাৰথাইৰয়ডিজম, প্ৰষ্টেট কেন্সাৰ, ষ্ট্ৰোক, বা বৃক্কৰ পাথৰ আদিৰ ইংগিত দিব পাৰে ৷ সময়মতে ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু সঠিক চিকিৎসাই অস্বস্তিৰ পৰা উপশম কৰাই নহয় গুৰুতৰ জটিলতাও প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে ৷ গতিকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই লক্ষণসমূহ অনুভৱ কৰিলে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক ৷

লগতে পঢ়ক

  1. সঘনাই জ্বৰ উঠা প্ৰস্ৰাৱ সংক্ৰমণৰ এটা লক্ষণ নেকি ?
  2. বিচনাত প্ৰস্ৰাৱ কৰাকে ধৰি এই ৬টা লক্ষণ আপোনাৰ শিশুটিৰ দেহত দেখা দিছে নেকি ?
  3. অত্যধিক এন্টিবায়টিক সেৱনৰ ফলত ক্ষতি হ’ব পাৰে লিভাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

BURNING AND PAINFUL URINATIONURINARY TRACT INFECTIONUTI SYMPTOMSপ্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণBURNING URINATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.