কি হয় স্লিপ এপনিয়া ? যাৰ সৈতে যুঁজিছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক অমল মালিক

"নিদ্ৰাৰ সময়ত মোৰ এক মিনিটৰ ভিতৰত 15-20 লৈ উশাহ স্তব্ধ হৈ পৰে!" দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি থকা এই ৰোগ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে সংগীত পৰিচালক অমল মালিকে-

কি হয় স্লিপ এপনিয়া ? যাৰ সৈতে যুঁজিছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক অমল মালিক (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 29, 2025 at 4:43 PM IST

বলীউডৰ সুপৰিচিত সংগীত পৰিচালক তথা সুৰকাৰ তথা গায়ক অমল মালিকক বৰ্তমান বিগ বছ ১৯ৰ ঘৰত দেখা গৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ এটা ব্যক্তিগত কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্লিপ এপনিয়া নামৰ গুৰুতৰ নিদ্ৰাজনিত সমস্যাত ভুগি আছে ৷ এই সমস্যাই তেওঁৰ নিদ্ৰাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয় স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ৷

শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু নিদ্ৰাৰ চিকিৎসাৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা অক্ষয় বুধৰাজাই স্লিপ এপনিয়া, ইয়াৰ কাৰণ তথা লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি কি ক’লে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বিতংভাৱে জানো আহক-

অমল মালিকৰ এই স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে তথা চিকিৎসকৰ মতে, ইয়াৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু প্ৰতিৰোধ কি কি সেয়া আজি বিতংভাৱে জানো আহক-

অমল মালিক দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগিছে এই ৰোগত

বিগ বছ ১৯ৰ এটা খণ্ডত অমল মালিকে কয় যে, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্লিপ এপনিয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷ এই সমস্যাৰ বাবে তেওঁ প্ৰায়ে ভালদৰে শুব নোৱাৰে আৰু উশাহ-নিশাহ লোৱাত বাধা অনুভৱ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, এই অৱস্থাই তেওঁৰ পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত জীৱনতো গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে, কাৰণ নিদ্ৰাৰ অভাৱে ক্লান্তি, মানসিক চাপ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় ৷

স্লিপ এপনিয়া মানে কি ?

নিদ্ৰাৰ সময়ত মানুহৰ উশাহ-নিশাহ বাৰে বাৰে বন্ধ হৈ পৰা নিদ্ৰাৰ বিকাৰ হ’ল স্লিপ এপনিয়া ৷ অৰ্থাৎ নিদ্ৰাৰ সময়ত বায়ুপথ (Sleep Apnea) বাধাগ্ৰস্ত হৈ উশাহ-নিশাহ কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে ৷ এই অৱস্থাটো গোটেই ৰাতি কেইবাবাৰো হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সঘনাই নিদ্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হয় বাৰে বাৰে টোপনি ভাগে আৰু শৰীৰে পৰ্যাপ্ত জিৰণি লাভ নকৰে ৷

স্লিপ এপনিয়াৰ প্ৰকাৰ

  • অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া (OSA) – এইটোৱেই আটাইতকৈ সাধাৰণ প্ৰকাৰ ৷ ইয়াত ডিঙিৰ পেশীবোৰ শিথিল হৈ পৰে আৰু বতাহৰ নলী বন্ধ হৈ পৰে ৷
  • চেণ্ট্ৰেল স্লিপ এপনিয়া (CSA) – ইয়াত মগজুৱে শৰীৰলৈ সঠিকভাৱে উশাহ ল’বলৈ সংকেত প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰে ৷
  • জটিল স্লিপ এপনিয়া – এইটো OSA আৰু CSA দুয়োটাৰে মিশ্ৰণ ৷

স্লিপ এপনিয়াৰ কাৰণ

চিকিৎসকৰ মতে, স্লিপ এপনিয়া বহু কাৰণত হ’ব পাৰে:

  • অতিৰিক্ত ওজন বা মেদবহুলতা
  • ডিঙি বা জিভা মোটা হোৱা
  • নাক বন্ধ হোৱা বা চাইনাছৰ সমস্যা
  • মদ্যপান আৰু ধূমপানৰ অভ্যাস
  • বয়স বৃদ্ধি
  • এই ৰোগৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাস

স্লিপ এপনিয়াৰ লক্ষণ

স্লিপ এপনিয়া চিনাক্ত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ সময়মতে চিকিৎসা নকৰিলে গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ মূল লক্ষণসমূহ হ’ল-

  • জোৰেৰে আৰু অবিৰতভাৱে নাকৰ পৰা শব্দ হোৱা
  • নিদ্ৰাৰ সময়ত হঠাতে উশাহ বন্ধ হৈ যায়
  • পুৱা সাৰ পাই মূৰৰ বিষ
  • গোটেই দিনটো ভাগৰুৱা আৰু নিদ্ৰা অহা
  • মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা
  • খিংখিঙীয়া আৰু মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন
  • ৰাতি সঘনাই ঘাম ওলোৱা

স্লিপ এপনিয়াৰ বিপদ

চিকিৎসা নকৰিলে বহুতো গুৰুতৰ ৰোগ হব পাৰে:

  • উচ্চ ৰক্তচাপ
  • হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোক
  • টাইপ-২ ডায়েবেটিছ
  • হতাশা আৰু উদ্বেগ
  • স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল হোৱা
  • পথ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বৃদ্ধি (ভাগৰুৱা হোৱা আৰু নিদ্ৰাৰ বাবে)

স্লিপ এপনিয়াৰ চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধ

  1. চিকিৎসকৰ মতে, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু চিকিৎসা চিকিৎসাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ চিকিৎসা সম্ভৱপৰ ৷
  2. ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক
  3. সুৰাপান আৰু ধূমপান ত্যাগ কৰক
  4. পিঠিত নহয় কাষত শুব
  5. CPAP মেচিন (Continuous Positive Airway Pressure) ব্যৱহাৰ কৰক, যিয়ে নিদ্ৰাৰ সময়ত উশাহ লোৱাত সহায় কৰে
  6. নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়াম কৰক
  7. নাক আৰু ডিঙিৰ সমস্যা হ’লে ই এন টি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক

উপসংহাৰ

অমল মালিকৰ এই তথ্য প্ৰকাশৰ দ্বাৰাই এয়াই প্ৰমাণ হয় যে, গ্লেমাৰাছ জীৱনৰ আঁৰত মানুহেও গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ মানুহে প্ৰায়ে স্লিপ এপনিয়াক প্ৰায়ে মানুহে নাক বজোৱাৰ দৰে সৰু সমস্যা বুলি গণ্য কৰি আওকাণ কৰে যদিও ই স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ লক্ষণসমূহ সময়মতে জনাটো আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

যদি আপুনি বা আপোনাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া কোনোবাই অবিৰতভাৱে নাক কোচাই থাকে, দিনটোত অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিদ্ৰা আহিব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াক সহজভাৱে ল’ব নালাগে ৷ সঠিক পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এই সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা যায় আৰু জীৱনটো সুস্থ কৰি তুলিব পৰা যায় ৷

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-apnea/symptoms-causes/syc-20377631

https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-apnea

