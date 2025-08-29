বলীউডৰ সুপৰিচিত সংগীত পৰিচালক তথা সুৰকাৰ তথা গায়ক অমল মালিকক বৰ্তমান বিগ বছ ১৯ৰ ঘৰত দেখা গৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ এটা ব্যক্তিগত কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্লিপ এপনিয়া নামৰ গুৰুতৰ নিদ্ৰাজনিত সমস্যাত ভুগি আছে ৷ এই সমস্যাই তেওঁৰ নিদ্ৰাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয় স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ৷
শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু নিদ্ৰাৰ চিকিৎসাৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা অক্ষয় বুধৰাজাই স্লিপ এপনিয়া, ইয়াৰ কাৰণ তথা লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি কি ক’লে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বিতংভাৱে জানো আহক-
অমল মালিকৰ এই স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে তথা চিকিৎসকৰ মতে, ইয়াৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু প্ৰতিৰোধ কি কি সেয়া আজি বিতংভাৱে জানো আহক-
অমল মালিক দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগিছে এই ৰোগত
বিগ বছ ১৯ৰ এটা খণ্ডত অমল মালিকে কয় যে, তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্লিপ এপনিয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷ এই সমস্যাৰ বাবে তেওঁ প্ৰায়ে ভালদৰে শুব নোৱাৰে আৰু উশাহ-নিশাহ লোৱাত বাধা অনুভৱ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, এই অৱস্থাই তেওঁৰ পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত জীৱনতো গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে, কাৰণ নিদ্ৰাৰ অভাৱে ক্লান্তি, মানসিক চাপ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় ৷
স্লিপ এপনিয়া মানে কি ?
নিদ্ৰাৰ সময়ত মানুহৰ উশাহ-নিশাহ বাৰে বাৰে বন্ধ হৈ পৰা নিদ্ৰাৰ বিকাৰ হ’ল স্লিপ এপনিয়া ৷ অৰ্থাৎ নিদ্ৰাৰ সময়ত বায়ুপথ (Sleep Apnea) বাধাগ্ৰস্ত হৈ উশাহ-নিশাহ কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে ৷ এই অৱস্থাটো গোটেই ৰাতি কেইবাবাৰো হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সঘনাই নিদ্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হয় বাৰে বাৰে টোপনি ভাগে আৰু শৰীৰে পৰ্যাপ্ত জিৰণি লাভ নকৰে ৷
স্লিপ এপনিয়াৰ প্ৰকাৰ
- অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া (OSA) – এইটোৱেই আটাইতকৈ সাধাৰণ প্ৰকাৰ ৷ ইয়াত ডিঙিৰ পেশীবোৰ শিথিল হৈ পৰে আৰু বতাহৰ নলী বন্ধ হৈ পৰে ৷
- চেণ্ট্ৰেল স্লিপ এপনিয়া (CSA) – ইয়াত মগজুৱে শৰীৰলৈ সঠিকভাৱে উশাহ ল’বলৈ সংকেত প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰে ৷
- জটিল স্লিপ এপনিয়া – এইটো OSA আৰু CSA দুয়োটাৰে মিশ্ৰণ ৷
স্লিপ এপনিয়াৰ কাৰণ
চিকিৎসকৰ মতে, স্লিপ এপনিয়া বহু কাৰণত হ’ব পাৰে:
- অতিৰিক্ত ওজন বা মেদবহুলতা
- ডিঙি বা জিভা মোটা হোৱা
- নাক বন্ধ হোৱা বা চাইনাছৰ সমস্যা
- মদ্যপান আৰু ধূমপানৰ অভ্যাস
- বয়স বৃদ্ধি
- এই ৰোগৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাস
স্লিপ এপনিয়াৰ লক্ষণ
স্লিপ এপনিয়া চিনাক্ত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ সময়মতে চিকিৎসা নকৰিলে গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ মূল লক্ষণসমূহ হ’ল-
- জোৰেৰে আৰু অবিৰতভাৱে নাকৰ পৰা শব্দ হোৱা
- নিদ্ৰাৰ সময়ত হঠাতে উশাহ বন্ধ হৈ যায়
- পুৱা সাৰ পাই মূৰৰ বিষ
- গোটেই দিনটো ভাগৰুৱা আৰু নিদ্ৰা অহা
- মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা
- খিংখিঙীয়া আৰু মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন
- ৰাতি সঘনাই ঘাম ওলোৱা
স্লিপ এপনিয়াৰ বিপদ
চিকিৎসা নকৰিলে বহুতো গুৰুতৰ ৰোগ হব পাৰে:
- উচ্চ ৰক্তচাপ
- হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোক
- টাইপ-২ ডায়েবেটিছ
- হতাশা আৰু উদ্বেগ
- স্মৃতিশক্তি দুৰ্বল হোৱা
- পথ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বৃদ্ধি (ভাগৰুৱা হোৱা আৰু নিদ্ৰাৰ বাবে)
স্লিপ এপনিয়াৰ চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধ
- চিকিৎসকৰ মতে, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু চিকিৎসা চিকিৎসাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ চিকিৎসা সম্ভৱপৰ ৷
- ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক
- সুৰাপান আৰু ধূমপান ত্যাগ কৰক
- পিঠিত নহয় কাষত শুব
- CPAP মেচিন (Continuous Positive Airway Pressure) ব্যৱহাৰ কৰক, যিয়ে নিদ্ৰাৰ সময়ত উশাহ লোৱাত সহায় কৰে
- নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়াম কৰক
- নাক আৰু ডিঙিৰ সমস্যা হ’লে ই এন টি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক
উপসংহাৰ
অমল মালিকৰ এই তথ্য প্ৰকাশৰ দ্বাৰাই এয়াই প্ৰমাণ হয় যে, গ্লেমাৰাছ জীৱনৰ আঁৰত মানুহেও গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ মানুহে প্ৰায়ে স্লিপ এপনিয়াক প্ৰায়ে মানুহে নাক বজোৱাৰ দৰে সৰু সমস্যা বুলি গণ্য কৰি আওকাণ কৰে যদিও ই স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ লক্ষণসমূহ সময়মতে জনাটো আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
যদি আপুনি বা আপোনাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া কোনোবাই অবিৰতভাৱে নাক কোচাই থাকে, দিনটোত অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিদ্ৰা আহিব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াক সহজভাৱে ল’ব নালাগে ৷ সঠিক পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এই সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা যায় আৰু জীৱনটো সুস্থ কৰি তুলিব পৰা যায় ৷
