ETV Bharat / health

বিড়ি নে চিগাৰেট ? স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কোনবিধ অধিক ক্ষতিকাৰক ? কি কয় গৱেষণাই

আমাৰ মাজৰ এনে বহুলোক আছে যিয়ে বিড়িক চিগাৰেটতকৈ কম ক্ষতিকাৰক বুলি গণ্য কৰি সেৱন কৰে ৷ বাস্তৱত এয়া কিমানদূৰ সত্য পঢ়ক এই সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন-

BEEDI VS CIGARETTE
বিড়ি নে চিগাৰেট ? স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কোনবিধ অধিক ক্ষতিকাৰক ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধঁপাত স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক বুলি আমি সকলোৱেই জানো ৷ তথাপিও বহুতেই বিভিন্ন ধৰণে ধঁপাত সেৱন কৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সাধাৰণ হ’ল বিড়ি আৰু চিগাৰেট ৷ চিগাৰেটতকৈ বিড়ি কম ক্ষতিকাৰক বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে ৷ অৱশ্যে এই বিশ্বাস অত্যন্ত বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ দুয়োটাই শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷ কেন্সাৰ, হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, হাওঁফাওঁৰ সমস্যা আদি ৰোগ বিড়ি আৰু চিগাৰেট দুয়োটা সেৱনৰ ফলত হয় ৷ এটাৰ ফলত কেন্সাৰ হ’ব আৰু আনটোৰ বাবে নহয় বুলি ভবাটো ভুল ৷

গ্ৰামাঞ্চল আৰু কম আয়ৰ মানুহে বিড়ি চিগাৰেটতকৈ কম ক্ষতিকাৰক বুলি বিশ্বাস কৰে ৷ কাৰণ ইয়াত কেৱল ধঁপাত আৰু টেণ্ডু পাত থাকে ৷ কিন্তু গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বিড়ি কেৱল ক্ষতিকাৰকেই নহয়, বহু ক্ষেত্ৰত ই চিগাৰেটতকৈ অধিক বিপজ্জনক হ’ব পাৰে ৷

প্ৰথম কাৰণটো হ’ল বিড়িত ফিল্টাৰ নাথাকে, যাৰ ফলত ধোঁৱা ফিল্টাৰ হ’ব নোৱাৰে ৷ তদুপৰি বিড়িৰ ধোঁৱা চিগাৰেটতকৈ বেছি বিষাক্ত কাৰণ ধঁপাতৰ উপৰিও বিড়িত বহুতো ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ থাকে, যিবোৰ ধোঁৱাৰ সৈতে নিৰ্গত হয় ৷ এই ধোঁৱাত কাৰ্চিনোজেনিক পদাৰ্থ থাকে যিয়ে হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ, মুখৰ কৰ্কট ৰোগ, ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷

বিড়ি আৰু চিগাৰেটৰ পাৰ্থক্য

চিগাৰেটত ধঁপাতৰ লগতে বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু ফিল্টাৰ থাকে, আনহাতে বিড়িত টেণ্ডুৰ পাতত মেৰিওৱা ধঁপাত থাকে ৷ চিগাৰেটত ফিল্টাৰ থাকে, কিন্তু বিড়িত নাথাকে ৷ টেণ্ডু পাতেৰে পকোৱা বিড়ি জ্বলালে ধোঁৱা ডাঠ হৈ পৰে ৷ এই কাৰণেই ধূমপানকাৰীয়ে অধিক ধোঁৱা সেৱন কৰিব লগা হয় ৷

গৱেষণাই কি কয় ?

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ (ICMR) আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিড়ি সেৱনকাৰীসকলৰ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা চিগাৰেট সেৱনকাৰীতকৈ বেছি ৷ বিড়ি সেৱনে ক্ৰনিক ব্ৰংকাইটিছ আৰু হাঁপানীৰ দৰে ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ৷ ধূমপান কৰিলে হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পায় ৷ বিড়ি সেৱন কৰা সকলৰ মুখ, ডিঙি, হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ বিড়িত নিকোটিন আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থও অধিক পৰিমাণে থাকে ৷

বিড়িত চিগাৰেটতকৈ বেছি নিকোটিন থাকে

মেদান্তা হাস্পতালৰ পালমন’লজী বিভাগৰ ডাঃ ভগৱান মন্ত্ৰীয়ে বুজাই দিয়ে যে দুয়োটাই স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক, কিন্তু বিড়িয়ে শৰীৰত অধিক নিকোটিন আৰু মনোক্সাইডৰ সৃষ্টি কৰে, কাৰণ ধোঁৱা ডাঠ হয় ৷ বিড়ি সেৱন কৰিবলৈ অধিক শক্তিৰো প্ৰয়োজন হয়, যাৰ ফলত হাওঁফাওঁত অতিৰিক্ত চাপ পৰে, যাৰ ফলত ধোঁৱা তেজৰ সৈতে মিশ্ৰিত হয় ৷

সমাজ আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত প্ৰভাৱ

বিড়ি খোৱাৰ ফলত হোৱা ক্ষতি কেৱল সেৱনকাৰীজনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ এই ধোঁৱাৰ ফলত ওচৰৰ লোকসকলৰ বাবেও নিষ্ক্ৰিয় ধূমপানৰ আশংকা থাকে ৷ বিশেষকৈ শিশু আৰু মহিলাৰ বাবে এই ধোঁৱা বিপজ্জনক আৰু ইয়াৰ ফলত হাঁপানী, এলাৰ্জী, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷

শেষত এক কথাই ক’ব পাৰি যে, বিড়ি হওক বা চিগাৰেট, দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ বাবে সমানে বিপদজনক ৷ বিড়ি কম ক্ষতিকাৰক বুলি ভবাটো ভুল ৷ গৱেষণা আৰু চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিডিৰ ধোঁৱা আৰু নিকোটিনে কেন্সাৰ, হাৰ্ট এটেক, ষ্ট্ৰোক, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ আদি গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ চিগাৰেট আৰু বিড়ি খোৱাৰ ফলত কেৱল ধূমপায়ীজনৰেই নহয়, তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আশে-পাশে থকা লোকৰো ক্ষতি হয় ৷ গতিকে উন্নত জীৱন আৰু সুস্থ সমাজৰ বাবে মানুহে যিকোনো ধৰণৰ ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আঁতৰি থাকি এখন ধঁপাতমুক্ত সমাজ গঢ়ি তোলাত আগভাগ লোৱাটো উচিত ৷

উৎস

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3756904/

লগতে পঢ়ক

  1. ধূমপানৰ, গুটখা আদিৰ প্ৰতি আসক্ত নেকি ? তেন্তে সাৱধান হওক, আপোনাৰো হ'ব পাৰে এইসমূহ ৰোগ!
  2. ধূম্ৰপায়ীৰ বাবে দুঃখবৰ; বৃদ্ধি পাব পাৰে চিগাৰেটৰ মূল্য
  3. বাৰুকৈয়ে চাহৰ সৈতে চিগাৰেট খালে ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা হ’ব পাৰে নেকি ?

For All Latest Updates

TAGGED:

BEEDI VS CIGARETTE HEALTH RISKSCIGARETTE SMOKING DANGERSSMOKING RESEARCH FACTSবিড়ি আৰু চিগাৰেটBEEDI VS CIGARETTE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.