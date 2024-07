‘মানি প্লান্ট’ লগোৱাৰ নিয়মসমূহ কি? - proper way to keep money plant

ETV Bharat / health

‘মানি প্লান্ট’ লগোৱাৰ নিয়মসমূহ কি? - proper way to keep money plant

By ETV Bharat Assamese Team Published : 16 hours ago

মানি প্লান্ট ( Getty Images )

গুৱাহাটী, 22 জুলাই : আজিকালি প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ঘৰতে ‘মানি প্লান্ট’ লগোৱা দেখা যায় । বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে ‘মানি প্লান্ট’ থাকেই । বহুতে বিশ্বাস কৰে যে ঘৰত ‘মানি প্লান্ট’ লগালে ঘৰলৈ লক্ষ্মী বা ধনৰ আগমন ঘটে । কিন্তু এই ‘মানি প্লান্ট’ লগোৱাৰো আছে কিছুমান নিয়ম । জ্যোতিষী ড৹ পৰশমণি শৰ্মাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam) ‘মানি প্লান্ট’ ঘৰত কেনেদৰে ৰাখিব লাগে ? জ্যোতিষী ড৹ পৰশমণি শৰ্মাৰ ভাষ্য অনুসৰি ঘৰত ‘মানি প্লান্ট’ এনেই ৰখাটো ভাল নহয় । কিন্তু ‘মানি প্লান্ট’ আনি যদি বটলত ৰখা যায়, তেতিয়া বহুত ভাল । আনহাতে বহুতে ‘মানি প্লান্ট’ ৰূমৰ ভিতৰত ৰখা দেখা যায় । ৰূমৰ ভিতৰত যদি ‘মানি প্লান্ট’ ৰাখে তেন্তে ৰূমটোৰ সদায় দক্ষিণ-পূৱ দিশত ৰাখিব লাগে । দক্ষিণ-পূৱ দিশত ৰখা মানি প্লান্টে ধন বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । দক্ষিণ-পূৱ দিশত এটা কাচৰ পাত্ৰত আপুনি ‘মানি প্লান্ট’ৰ গছৰ ডাল ৰাখিব পাৰে ।

'মানি প্লান্ট' এনেই বহুতে মাটিত বা টাবত লগোৱা দেখা যায় । এনেদৰে আচলতে 'মানি প্লান্ট'ৰ গছ ৰোপন কৰাটো ভাল নহয় । মানি প্লান্টেৰে ধন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে যদিহে ঘৰৰ উন্নতি হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে ঘৰৰ উত্তৰ দিশত 'মানি প্লান্ট'ৰ গছ ৰোপন কৰিব পাৰে । উত্তৰ দিশত ৰখা 'মানি প্লান্টে' আপোনাৰ ঘৰৰ উন্নতি সধাৰ লগতে আপোনাৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব । 'মানি প্লান্ট'ত মাজে মাজে পানী দিয়াৰ লগতে তাত পাৰিলে অকণমান গংগাজলো দিব । নতুবা গোলাপ জলো দিব পাৰে । জ্যোতিষী ড৹ পৰশমণি শৰ্মাই গছজোপাৰ পাতসমূহ যিমান পাৰে চাফা কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে । মানি প্লেন্ট কোনটো বাৰত লগাব পাৰিলে ভাল ফল পোৱা যায় ? 'মানি প্লান্ট'ৰ গছজোপা যদি শুকুৰবাৰে লগাব পাৰে তেন্তে ভাল । শুকুৰবাৰে দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা ১ বজাৰ ভিতৰত এই গছ লগালে সুফল পোৱা যায় । লগতে গছডালৰ সন্মুখত মাজে সময়ে ধূপ আদি লগাবলৈয়ো পৰামৰ্শ দিয়ে ড৹ পৰশমণি শৰ্মাই । 'মানি প্লান্ট' ঘৰত লগোৱা দিনা ধন বৃদ্ধিৰ বাবে গণেশ আৰু লক্ষ্মী পূজা কৰিব পাৰে ।