শিশুৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈ সকলোৱে এবাৰ হলেও সন্মুখীন হোৱা এটা সমস্যা হৈছে মুখৰ ঘাঁৰ সমস্যা ৷ মুখৰ ঘাঁ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে কেতিয়াবা দাঁতে ওঠে কামোৰ খালেও মুখৰ ঘাঁ হ'ব পাৰে ৷ এই মুখৰ ঘাঁৰ ফলত শেষত গৈ কৰ্কটৰোগৰো কাৰণ হ'ব পাৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসক গৰাকীয়ে কয়,'কেতিয়াবা সাধাৰণতে জিভা ৰঙা পৰে যাক লিকোচাইটিছ বুলি কোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা ভিটামিনৰ অভাৱতো এই মুখত ঘাঁ হোৱা দেখা যায় ৷
সাধাৰণতে যেতিয়া জিভাৰ চাৰিওফালে ঘাঁ হয় বা ঘাঁ এডোখৰ হৈছে বহুদিন ধৰি শুকুৱা নাই তেতিয়া সেইটো গৈ পাছলৈ কৰ্কট ৰোগ কাৰণ হ'ব পাৰে ৷ সেয়ে মুখৰ ভিতৰত যদি এডোখৰ ঘাঁ হয় সেই ঘাঁ টুকুৰাক অৱহেলা কৰিব নালাগে ৷ বা সাধাৰণ কিবা ঘাঁ হোৱা বুলি অৱহেলা কৰিব নালাগে ৷'
আনহাতে, বহুসময়ত দাঁতৰ বাবে ও জিভাত ঘাঁ হোৱা দেখা যায় ৷ কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ দাঁতবোৰ জোঙা থাকে, যাৰ ফলত দাঁতবোৰ জিভাৰ কোমল অংশত লাগি লাগি ঘাঁৰ সৃষ্টি হয় ৷ কেতিয়াবা এই ঘাঁ গৈ গৈ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণ হৈ পৰে বা এই ঘাঁৰ ফলত কৰ্কট ৰোগ হোৱাও দেখা যায় ৷ মুখৰ ভিতৰত হোৱা ঘাঁ মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণ নেকি ? ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ কেনে ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ? এই ক্ষেত্ৰত নিজে চিকিৎসা কৰাটো উচিত নে ? এই সন্দৰ্ভত কি ক’লে চিকিৎসক হিমাজিত বৰ্মনে বিতংভাৱে জানো আহক-
কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?
ঘাঁ হ’লে যদি সোনকালে ভাল নহয় বা বাৰে বাৰে মুখত ঘাঁ হৈ থাকে তেতিয়া চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ৷ দাঁতৰ কিবা সমস্যা বাবে এই ঘাঁ হৈ থাকে নেকি সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগে ৷ কাৰণ ৯০% জিভাৰ কৰ্কট ৰোগ জিভাৰ কাষৰ অংশত হয় ৷ সেয়ে যদি জিভাৰ কাষৰ অংশত প্ৰায়ে ঘাঁ হৈ থাকে আৰু সোনকালে নুশুকাই তেন্তে শীঘ্ৰে দন্ত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ উচিত ৷
নিজে চিকিৎসা কৰাটো উচিত নে ?
জিভাৰ ঘাঁ হলে বহুতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে নিজে কিছু বনৌষধি লগাই চিকিৎসা কৰা দেখা যায় ৷ এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসক গৰাকীয়ে কয়,' কৰ্কট ৰোগ বনৌষধিৰ দ্বাৰা নিৰাময় হোৱাটো এতিয়াও সম্ভৱ হৈ পৰা নাই ৷ আনহাতে জিভাৰ ঘাঁৰ ক্ষেত্ৰতো বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে পাৰিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত ৷
ধঁপাতৰ বাবেও এই কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে ?
ধঁপাতৰ বাবে ছালডোখৰ বেছি সংবেদনশীল হৈ পৰে ৷ যাৰ ফলত সাধাৰণ এজন মানুহৰ তুলনাত ধঁপাত বা চিগাৰেট খোৱা মানুহ এজনৰ ঘাঁবোৰ সোনকালে নুশুকাই আৰু সেইবোৰ গৈ গৈ এটা সময়ত বেয়া পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক