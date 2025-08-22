ETV Bharat / health

ডায়েবেটিচ নাইবা উচ্চৰক্তচাপৰ বাবেও হ'ব পাৰে কিডনীজনীত সমস্যা, ইয়াৰ লক্ষণ সমূহ কি কি ? কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে জনালে কিডনীৰোগ বিশেষজ্ঞা ডাঃ চুইটি কাকতিয়ে-

বৰ্তমান সময়ত বেছিভাগ লোকেই ডায়েবেটিচ নাইবা উচ্চৰক্তচাপৰ সমস্যাত ভুগি আছে ৷ জনোৱা মতে, যদি এই সমস্যা দীঘলীয়া সময় ধৰি নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে তেন্তে কিডনীতে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কিডনী ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লে পৰৱৰ্তী সময়ত ডায়ালাইচিছ বা কিডনী সংৰোপন কৰাৰ দৰে জটিল অৱস্থালৈ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে ৷এনে বহু ৰোগী থাকে যিয়ে ডায়েবেটিচ আৰু উচ্চৰক্তচাপত আক্রান্ত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঔষধ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে খাদ্যত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা অন্য প্ৰথা অৱলম্বন কৰাহে দেখা যায় ৷ যাৰ ফলত ৰোগটো দীৰ্ঘদিনলৈ অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে আৰু শেষত গৈ বৃক্ক বা কিডনীত প্ৰভাৱ পেলাই ৷

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, কিডনী ৰোগৰ অন্যতম মুখ্য কাৰণ হৈছে ডায়েবেটিচ আৰু উচ্চৰক্তচাপ ৷ পৰ্যবেক্ষণত দেখা গৈছে যে কিডনী ৰোগত আক্রান্ত হোৱা ৰোগীসকলৰ বেছিভাগই এই দুয়োটা সমস্যাৰ এটাত ভুগি থাকে ৷ বিশেষকৈ নিয়ন্ত্ৰণবিহীন উচ্চ ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিচে কিডনীৰ সৰু সৰু ৰক্তনালী ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি দিয়াৰ ফলত ইয়াৰ পৰা সঠিকভাৱে বিষাক্ত পদাৰ্থ নিষ্কাশন হ’ব নোৱাৰে ৷ এনে বহু ৰোগী থাকে যিয়ে ডায়েবেটিচ আৰু উচ্চৰক্তচাপত আক্রান্ত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঔষধ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে খাদ্যত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা অন্য প্ৰথা অৱলম্বন কৰাহে দেখা যায় ৷ যাৰ ফলত ৰোগটো দীৰ্ঘদিনলৈ অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে আৰু শেষত গৈ বৃক্ক বা কিডনীত প্ৰভাৱ পেলাই ৷ সেয়ে যদি কোনো ৰোগী এই সমূহ সমস্যাত ভূগি থাকে তেন্তে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে কিডনী পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগে ৷

ডায়েবেটিচ নাইবা উচ্চৰক্তচাপৰ বাবেও হ'ব পাৰে কিডনীজনীত সমস্যা, ইয়াৰ লক্ষণ সমূহ কি কি ? কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ? এই সন্দৰ্ভত কি ক’লে কিডনীৰোগ বিশেষজ্ঞা ডাঃ চুইটি কাকতিয়ে জানো আহক-

বিশেষজ্ঞা ডাঃ চুইটি কাকতি (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?

কিডনীৰোগ বিশেষজ্ঞাগৰাকীয়ে কয় যে, সাধাৰণ কিডনীৰোগী সকলৰ দৰে ডায়েবেটিচ নাইবা উচ্চৰক্তচাপত আক্রান্ত কিডনী ৰোগীসকলৰো লক্ষণ প্রায় একেই হয় ৷ ইয়াৰে ভিতৰত কেতিয়াবা ৰোগী গৰাকীৰ ভৰি ফুলিব পাৰে ৷ বিশেষকৈ ডায়েবেটিচ ৰোগী সকলৰ প্ৰস্ৰাৱত ফেন উঠিব পাৰে ৷ ৰাতিৰ ভাগত বেছি প্ৰস্ৰাৱ লগা বা প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণ কমি যাব পাৰে ৷

কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?

১) ডায়েবেটিচ বা উচ্চৰক্তচাপৰ বাবেই যিহেতু বহু ৰোগীৰ কিডনীৰ সমস্যা হোৱা দেখা যায়, গতিকে যিসকল লোকৰ ডায়েবেটিচ বা উচ্চৰক্তচাপৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰথমে নিজৰ দেহত ডায়েবেটিচ বা উচ্চৰক্তচাপৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব ৷

২) অত্যধিক নিমখ যুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে ৷

৩) ৰেড মীট বেছিকৈ খাব নালাগে ৷

৪) অত্যধিক পৰিমাণে পানী খাব লাগে ৷

৫) পৰাপক্ষত বিষৰ ঔষধ আদি নোখোৱাকৈ থাকিব লাগে ৷

৬) অত্যাধিক ধুমপান কৰিব নালাগে ৷

৭) দৈনিক শৰীৰচৰ্চাৰ কৰিব লাগে ৷

