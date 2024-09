আমি আপেল কেতিয়া খাব লাগে...জানি লওক সঠিক সময় - Apple Benefits

ETV Bharat / health

আমি আপেল কেতিয়া খাব লাগে...জানি লওক সঠিক সময় - Apple Benefits

By ETV Bharat Health Team

আমি সকলোৱে এই কথাষাৰ নিশ্চয় শুনিছো - 'An apple a day, keeps the doctor away'৷ দৰাচলতে এই কথাষাৰ সত্য, কাৰণ আপেলত ভিটামিন চি, আঁহ আৰু পটাছিয়ামকে ধৰি বহুতো উৎকৃষ্ট পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে ৷

যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তিয়ে নিয়মিতভাৱে ইয়াক সেৱন কৰে তেন্তে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে কমি যায় ৷ কিন্তু সকলো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা দিশ থাকে৷ এনে পৰিস্থিতিত আপেল খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ লগতে কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও আছে ৷ হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত সঠিক সময়ত আপেল নাখালে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে লোকচানদায়ক হ’ব পাৰে ৷ তেন্তে জানো আহক আমি কোন সময়ত আপেল খোৱাটো উচিত-

কিমান সময়ত আপেল খাব লাগে

আপেলত প্ৰাকৃতিক চেনি আৰু ফ্ৰুক্ট’জ পোৱা যায়, সেয়েহে পুৱা খালী পেটত খালে অধিক লাভদায়ক৷ ইয়াক খালে আপুনি গোটেই দিনটো সক্ৰিয় হৈ অনুভৱ কৰিব৷ লগতে ইয়াত আঁহ পোৱা যায় ৷ আপেল খোৱাৰ ফলত দীৰ্ঘসময়লৈকে ভোক অনুভৱ নহয়, যিয়ে ওজন কমোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে ৷

আপেলত থকা আঁহে হজম শক্তিও উন্নত কৰে, সেয়েহে পুৱা আপেল খালে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন চি আৰু পটাছিয়াম থাকে, যিয়ে হৃদৰোগৰ পৰা সকাহ দিয়ে ৷

আপেল কেতিয়া খাব নালাগে ?