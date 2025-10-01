মনোবিকাৰে বৃদ্ধি কৰে শৰীৰত হোৱা এই পৰিৱৰ্তন, এইমছৰ অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিল এই আচৰিত তথ্য
এটি গৱেষণাত মহিলাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পন্থাৰ আঁৰত লুকাই থকা কাৰণবোৰ অন্বেষণ কৰা হৈছে ৷ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন...
Published : October 1, 2025 at 8:17 PM IST
নিসংগতা, হতাশা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আদি এনেধৰণৰ বহু কাৰক, যিয়ে সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ মনত আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰে ৷ প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ লোকে এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে ১২ জনতকৈও অধিক লোকে আত্মহত্যাৰ পথ বাচি লয় ৷ আচৰিত কথাটো হৈছে যে ইয়াৰে ২৮ শতাংশই মহিলা ৷ মানসিক চাপক আত্মহত্যাৰ প্ৰধান কাৰণ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও ভূপালস্থিত এইমছে আত্মহত্যাৰ বিষয়ে কৰা এটি গৱেষণাত মহিলাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পন্থাৰ আঁৰত লুকাই থকা কাৰণবোৰ অন্বেষণ কৰিছে -
- শৰীৰৰ জৈৱিক পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ বাবে দায়ী
কোনোবাই নিজৰ জীৱন শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণবোৰ এতিয়াও বিতৰ্কৰ বিষয় ৷ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কেৱল মানসিক চাপ বা হতাশাই নহয়, শৰীৰৰ ভিতৰৰ জৈৱিক পৰিৱৰ্তনেও মহিলাসকলক এনে পদক্ষেপ ল’বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে ৷ দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূপালস্থিত এইমছৰ ফৰেনছিক মেডিচিন বিভাগে এই বিষয়ত এক বিশদ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে ৷
এই গৱেষণাত আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লোৱা ১৫-৪৫ বছৰ বয়সৰ মহিলাৰ মৃতদেহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷ ফৰেনছিক মেডিচিন আৰু টক্সিক’লজী বিভাগৰ অতিৰিক্ত অধ্যাপক ডাঃ অতুল এছ কেচেৰ নেতৃত্বত ডাঃ অবৰ্ণ শ্ৰীয়ে শৰীৰত থকা অদৃশ্য জৈৱিক কাৰকসমূহৰ সন্ধান কৰি আছে, যিয়ে মহিলাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলায় ৷
- মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচী
এই গৱেষণাৰ পৰা পোৱা তথ্যসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি মানসিক স্বাস্থ্যৰ কাৰ্যসূচী, সজাগতা অভিযান আৰু প্ৰতিৰোধৰ কৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ভূপালস্থিত এইমছে ৷ এই তথ্যই আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ আৰু মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ত কাম কৰা চৰকাৰ আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ বাবে এক নতুন পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, মহিলাৰ সুৰক্ষা আৰু জীয়াই থকাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিব পাৰে ৷
- তিনিটা ডাঙৰ পৰিমাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গৱেষণা
এই অধ্যয়নৰ লক্ষ্য হৈছে শৰীৰ আৰু মগজুৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অন্বেষণ কৰা যিয়ে এই প্ৰৱণতাত অৰিহণা যোগায় ৷ গৱেষক দলটোৱে মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলোৱা তিনিটা মূল জৈৱিক কাৰক বিতংভাৱে পৰীক্ষা কৰি আছে ৷ প্ৰজনন অংগসমূহৰ গঠন পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৷ মৃত মহিলাৰ জৰায়ু আৰু ডিম্বাশয়ৰ কোষৰ অণুবীক্ষণিক পৰীক্ষা চলি আছে ৷ চৰ্বীৰ ভাৰসাম্যহীনতা পৰীক্ষা কৰি শৰীৰত লিপিড (চৰ্বীৰ) মাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু শৰীৰৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰদাহৰ পৰিসৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ৷ গৱেষক দলটোৱে ইয়াৰ সৈতে জড়িত আৰ্হিসমূহ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেয়া গুৰুতৰ হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই হওক বা আভ্যন্তৰীণ প্ৰদাহেই হওক, মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিপজ্জনক চক্ৰৰ সৃষ্টি হওক, যাৰ ফলত মহিলাৰ আত্মহত্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
- একক তেজৰ পৰীক্ষা কৰিলে আত্মহত্যা ৰোধ কৰিব পৰা যায়
এই গৱেষণাৰ ফলাফলক লৈ আমি অতিশয় উৎসাহিত হৈছো ৷ যদি জৈৱিক পৰিৱৰ্তনে আত্মহত্যাৰ আশংকাক পোহৰলৈ আনে, তেন্তে ই এজন ব্যক্তিক আত্মহত্যাৰ দৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে ৷ সাধাৰণভাৱে কৰা একোটা তেজৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আত্মহত্যাৰ শংকা থকা মহিলাসকলক চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা চিকিৎসকসকলে কেৱল মানসিক চিকিৎসাই নহয়, শাৰীৰিক ভাৰসাম্যহীনতা শুধৰাবলৈ ঔষধ আৰু চিকিৎসাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব ৷
ডাঃ মাধৱনন্দ কৌৰে(এইমছ ভূপালৰ পৰিচালক) কয়, ‘‘এইমছ ভূপালৰ এই প্ৰচেষ্টা ফৰেনছিক গৱেষণা আৰু মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৷ ইয়াৰ ফলাফলে মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ৰহস্য সমাধানৰ বাবে যথেষ্ট আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব ৷’’
মানসিক চাপ আৰু হতাশাৰ চিকিৎসাত এক বিপ্লৱ আহিব ৷ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যকান্ত ত্ৰিবেদীয়ে বুজাইছে যে ইয়াক মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি হতাশাত ভূগি থকা লোকসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হিচাপে দেখা যাব পাৰে ৷ এই গৱেষণাৰ প্ৰাৰম্ভিক ফলাফল উৎসাহজনক ৷
আত্মহত্যা প্ৰায়ে কেৱল মানসিক ৰোগৰ লগত জড়িত যদিও কেতিয়াবা জৈৱিক আৰু হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনো ইয়াৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ এই গৱেষণাই যদি এই কাৰকসমূহ পোহৰলৈ আনে, তেন্তে আমি আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধক পৰামৰ্শ বা ঔষধৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যাপক আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে বুজিব পাৰিম ৷ ইয়াৰ ফলত চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধ দুয়োটা দিশতে এক বৃহৎ বিপ্লৱৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
এই ব্যৱস্থাসমূহে বিপদ ৰোধ কৰিব ৷ নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা - হৰম’ন আৰু লিপিডৰ মাত্ৰা নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগে ৷ স্ক্ৰীনিং - যদি হতাশা বা নিদ্ৰাৰ সমস্যা অনুভৱ কৰা যায়, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
- সুষম খাদ্য - ওমেগা-৩ ফেটি এচিড, সেউজীয়া শাক-পাচলি আৰু ফল-মূলে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰে ৷
- ব্যায়াম আৰু যোগাসন - দৈনিক ৩০ মিনিট শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কৰিলে মানসিক চাপ সৃষ্টিকাৰী হৰম’ন হ্ৰাস পায় ৷
- ভাল টোপনি - প্ৰতিদিনে সাতৰ পৰা আঠঘণ্টা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আৰু নিয়মীয়াকৈ টোপনি যোৱাটো মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী ৷
- চিকিৎসা - প্ৰয়োজন অনুসৰি মনোৰোগ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ সহায় লওক ৷ অকলে থকাৰ পৰিৱৰ্তে সামাজিক কাম-কাজত অংশগ্ৰহণ কৰক ৷
- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ - ধ্যান, সংগীত বা আন কোনো চখ অভ্য়াসত পৰিণত কৰক ৷ আত্মহত্যাৰ কথা সঘনাই কোৱা, দুখ বা খিংখিঙীয়া আচৰণ বৃদ্ধি, আচৰণৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন আদি প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণক চিনাক্ত কৰক ৷
- নিচা পৰিহাৰ কৰক - সুৰাপান আৰু ধঁপাতে মানসিক ভাৰসাম্যহীনতাত অৰিহণা যোগায় ৷ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে নিজৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰাটো বাঞ্ছনীয় ৷
- হেল্পলাইন ব্যৱহাৰ কৰা - আত্মহত্যাৰ চিন্তা মনলৈ আহিলে তৎক্ষণাত ২৪/৭ উপলব্ধ হেল্পলাইন নম্বৰ বা ওচৰৰ চিকিৎসালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ৷
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)
লগতে পঢ়ক