চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত লাহে লাহে এআইৰ নিৰ্ভৰশীলতা অহৰহ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই দিশত আন এক সফলতা আহিছে ৷ আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীৰ এটা দলে দেখুৱাইছে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ৰোগীৰ মাতৰ শব্দৰ পৰা ভইচ বক্স কেন্সাৰ ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
বিজ্ঞানীয়ে এতিয়া এনে এক উপায় আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াইছে, যাৰ দ্বাৰা কেৱল আপোনাৰ মাত শুনিলেই এআইয়ে ভইচ বক্সৰ দ্বাৰা কেন্সাৰ ধৰা পেলাব পাৰে । হয়, এইটো কোনো চলচ্চিত্ৰৰ কাহিনী নহয় বৰঞ্চ আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীসকলে কৰা গৱেষণাৰ আচৰিত সত্য । আজিকালি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া ই চিকিৎসা বিজ্ঞানতো এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ গৈ আছে ।
জনাই দিও যে, লেৰিঞ্জিয়াল কেন্সাৰ হৈছে লেৰিংছত গঠন হোৱা কেন্সাৰ, যাক ভইচ বক্স বুলিও কোৱা হয় ৷ ইয়াত এজন ব্যক্তিৰ ডিঙিত বিষ বা ডিঙিত গোটা বা উশাহ-নিশাহ বা গিলিবলৈ সমস্যা হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে বায়’প্সি কৰি ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ৷ ভইচ বক্স কেন্সাৰৰ অগ্ৰগতিৰ হাৰ ৩৫ শতাংশৰ পৰা ৭৮ শতাংশলৈকে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে ২০২১ চনত বিশ্বজুৰি ১০ লাখতকৈ অধিক তাঁৰৰ বাকচৰ কৰ্কট ৰোগীৰ তথ্য পোৱা গৈছিল ৷
অধ্যয়নৰ সময়ত জেনকিন্স আৰু তেওঁৰ দলটোৱে উত্তৰ আমেৰিকাৰ ৩০৬ জন অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ১২,৫২৩টা কণ্ঠস্বৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে সুৰ, পিচ, ভলিউম আৰু স্পষ্টতাৰ তাৰতম্য বিশ্লেষণ কৰিছিল ৷ এই ৰোগীসকলৰ কিছুমানৰ লেৰিঞ্জিয়াল কেন্সাৰ, বিনাইন ভ’কেল ফল্ড ক্ষত বা আন দুটা ভয়েচ বক্সৰ অৱস্থা যেনে স্পাচমোডিক ডিছফ’নিয়া আৰু ইউনিলেটেৰেল ভ’কেল ফল্ড পালচিৰ বিষয়ে জনা গৈছিল ৷
গৱেষকসকলে কণ্ঠৰ কেইবাটাও ধ্বনি বৈশিষ্ট্যৰ তাৰতম্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকে দেখিলে যে কোনো কণ্ঠৰ বিকাৰ নথকা পুৰুষ, বেনিন ভ’কেল ফল্ড ক্ষত থকা পুৰুষ আৰু লেৰিঞ্জিয়াল কেন্সাৰ ৰোগী পুৰুষৰ মাজত হাৰমনিক আৰু শব্দৰ অনুপাত আৰু মৌলিক কম্পাঙ্কত স্পষ্ট পাৰ্থক্য দেখা গৈছিল ৷ কিন্তু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তথ্যসমৃদ্ধ ধ্বনি বৈশিষ্ট্য পোৱা নগ’ল ৷ ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ইন ডিজিটেল হেল্থ নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশিত গৱেষণা পত্ৰখনৰ বিষয়ে গৱেষকসকলে কয় যে, “এই প্ৰমাণভিত্তিক ফলাফলসমূহে এআইৰ নতুন প্ৰয়োগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে ৷”
ধূমপানে ইয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে
আমেৰিকান কেন্সাৰ ছ’চাইটি (ACS)ৰ তথ্য অনুসৰি যিসকল লোকে ধূমপান বা অত্যধিক মদ্যপান কৰে তেওঁলোকৰ এই কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৩০ গুণ বেছি ৷ ইয়াৰ ভিতৰত মহিলাতকৈ পুৰুষৰ ডিঙিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হোৱা দেখা গৈছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, আন প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ তুলনাত ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম ৷ কিন্তু কিছুমান অৱস্থাই এই বিপদ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন ৷
জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন এক ফলপ্ৰসূ সমাধান
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, সাধাৰণতে ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ আওকাণ কৰা হয়, যাৰ বাবে এই ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ জিনীয় কাৰক, জীৱনশৈলীৰ বিকাৰ আৰু খাদ্যাভ্যাস সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে এই ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ ৰোগী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, এতিয়ালৈকে চিকিৎসকে এই ৰোগ পৰীক্ষা কৰিবলৈ ভিডিঅ’ নাচেল এণ্ড’স্কপি বা বায়’প্সিৰ দৰে পৰীক্ষা কৰি আছিল ৷
