শেহতীয়াকৈ কোচিত চলি থকা এটি অনুষ্ঠানত হঠাৎ মঞ্চতে অজ্ঞান হৈ পৰে দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সুপৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা ৰাজেশ কেশৱ ৷ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত, তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰা তেওঁক ভেণ্টিলেটৰত ৰখা হয় ৷ এনে বহু হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ ঘটনা বৰ্তমান চৰ্চালৈ আহিছে ৷
কিন্তু বহুতে এই বিষয়ে নাজানে যে, কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট দৰাচলতে হয় কি ? ই হাৰ্ট এটেকতকৈ কি ক্ষেত্ৰত পৃথক (Cardiac Arrest And Heart Attack Difference) আৰু ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি ? যদি আপুনিও এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ নাজানে, তেন্তে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানি লওক-
কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট মানে কি ?
হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি হঠাতে বন্ধ হৈ যোৱা হঠাৎ গুৰুতৰ অৱস্থা ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থাত বিঘিনি ঘটিলে এনে হয়, যাৰ ফলত হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হৈ পৰে ৷ এই ভুলৰ বাবেই হৃদযন্ত্ৰই শৰীৰৰ বাকী অংশলৈ তেজ পাম্প কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে যাৰ ফলত মগজু, হাওঁফাওঁ আৰু অন্যান্য অংগসমূহে অক্সিজেন নাপায়, যাৰ বাবে ব্যক্তিজন লগে লগে অচেতন হৈ পৰে আৰু উশাহ-নিশাহ বন্ধ হৈ পৰে ৷ উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ নকৰিলে কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে মৃত্যু হ’ব পাৰে ৷
কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট কেনেকৈ হয় ?
হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতাৰ মাৰাত্মক অৱস্থা হ’ল কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট ৷ ইয়াত প্ৰথমে ব্যক্তিজনৰ হৃদযন্ত্ৰই শৰীৰলৈ তেজৰ যোগান ধৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে শৰীৰৰ কাম বন্ধ হৈ পৰে ৷ তাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰত ভেণ্টিকুলাৰ ফাইব্ৰিলেচন হয় আৰু হৃদস্পন্দন বন্ধ হৈ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় ৷
হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
- হঠাৎ আৰু কোনো সতৰ্কবাণী নোহোৱাকৈ হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ লক্ষণ অতি গুৰুতৰ-
- উশাহ বন্ধ হোৱা হঠাৎ মূৰ্চা যোৱা ৷
- উশাহ-নিশাহ বন্ধ হৈ যায় বা অস্বাভাৱিকভাৱে গতি কৰে ৷
- পালচ নিমিলা ৷
- হৃদস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হোৱা ৷
- বুকুৰ বিষ
- মূৰ ঘূৰণি
- উশাহ লোৱাত অসুবিধা
- দ্ৰুত হৃদস্পন্দন
- পেটৰ বিষ
- অজ্ঞান হোৱাৰ পূৰ্বে কিছুমান লোকে বুকুৰ বিষ, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা অনুভৱ কৰে, বমি বা দ্ৰুত হৃদস্পন্দন আদি লক্ষণো অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে কোনো সতৰ্কবাণী লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৷
কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট আৰু হাৰ্ট এটেকৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ?
হাৰ্ট এটেক
- হাৰ্ট এটেক হ’লে হৃদযন্ত্ৰলৈ তেজ কঢ়িয়াই নিয়া ক’ৰ’নাৰী ধমনীত বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীবোৰে তেজ নাপায় আৰু ইয়াৰ ক্ষতি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এইটো ৰক্ত সঞ্চালনৰ লগত জড়িত সমস্যা ৷
- হাৰ্ট এটেকৰ আগতে বুকুৰ চাপ, বিষ, অতিপাত ঘাম ওলোৱা, উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা, ডিঙি বা বাওঁহাতৰ বিষ আদি লক্ষণ দেখা দিয়ে, যিবোৰ কেইমিনিটমানৰ পৰা ঘণ্টালৈকে থাকিব পাৰে ৷ সাধাৰণতে লাহে লাহে আৰম্ভ হয় আৰু ৰোগী সচেতন হৈ থাকে ৷
- হাৰ্ট এটেকত হৃদস্পন্দন বন্ধ নহয় ৷
কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট
- হৃদযন্ত্ৰৰ বৈদ্যুতিক সমস্যাৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰে ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক ছন্দত বিঘিনি ঘটাৰ বাবে স্পন্দন অনিয়মিত হৈ পৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ পাম্প বন্ধ হৈ পৰে ৷
- এইটো হৃদযন্ত্ৰৰ ছন্দৰ লগত জড়িত সমস্যা ৷
- হঠাতে আৰু লগে লগে ঘটে ৷ ৰোগীজন লগে লগে অচেতন হৈ পৰে, উশাহ বন্ধ হৈ পৰে আৰু পালচ নিমিলা হয় ৷
- ইয়াত হৃদস্পন্দন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যোৱা বা অনিয়মিত হৈ পৰা ৷
