বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’বৰ বাবে উত্তম ভাৰতৰ এই ৬টা সুন্দৰ মন্দিৰ - Best Temples In India for Weddings

By ETV Bharat Health Team Published : 1 hours ago

কেইমাহমানৰ পাছত বিয়াৰ বতৰ আৰম্ভ হ’বলৈ ওলাইছে ৷ পিত্ৰু পক্ষৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে শুভ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে নৱেম্বৰ মাহত দেৱুথানী একাদশীৰ সৈতে বিয়াৰ আনন্দ আৰম্ভ হ’ব ৷ বিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ এক বিশেষ দিন আৰু ইয়াক স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ মানুহে বহু কাম কৰে ৷ তেওঁলোকৰ সাজ-পোছাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গহনা আৰু মেকআপলৈকে বিয়াৰ অনুষ্ঠানত মানুহে সকলো বস্তুৰ বিশেষ যত্ন লয় ৷ অৱশ্যে কিছুদিনৰ পৰা বিয়াৰ স্থানক লৈ ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ মানুহে বিশেষ স্থান বাছি ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ য'ত আগতে মানুহে গন্তব্য বিবাহৰ বাবে জয়পুৰ, যোধপুৰ বা গোৱাৰ দৰে ঠাই পছন্দ কৰিছিল, এতিয়া মানুহে জীৱনৰ এই বিশেষ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰ্মীয় স্থান বাছি লৈছে ৷ যদি আপুনিও ভৱিষ্যতে বিবাহৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে দেশৰ এই বিখ্যাত মন্দিৰবোৰত জনমক সাক্ষী কৰি বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব পাৰিব ৷ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’বৰ বাবে উত্তম ভাৰতৰ এই ৬টা সুন্দৰ মন্দিৰ (ETV Bharat) কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ, বাৰাণসী, উত্তৰ প্ৰদেশ ভাৰতত অৱস্থিত ১২টা জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ অন্যতম, যাৰ গুৰুত্ব অতিশয় বেছি ৷ দেশৰ অন্যতম পবিত্ৰ মন্দিৰ ৷ এই মন্দিৰৰ পবিত্ৰ আৰু ঐতিহাসিক পৰিৱেশত আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ নতুন আৰম্ভণি কৰিব পাৰে ৷ এই ঠাইখন বিয়াৰ বাবে একেবাৰে নিখুঁত ৷ সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰ, মুম্বাই, মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম পূজনীয় ভগৱান গণেশৰ এইজনো বিবাহত গাঁঠি বান্ধিবলৈ নিখুঁত ৷ মুম্বাইত অৱস্থিত এই মন্দিৰৰ হিন্দু ধৰ্মত যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে ৷ যদি আপুনিও কম মানুহৰ সৈতে পৰম্পৰাগত বিয়া এখন পাতিব বিচাৰে তেন্তে এইটো এটা জনপ্ৰিয় বিকল্প ৷

মধ্য প্ৰদেশৰ মাতংগেশ্বৰ মন্দিৰ খাজুৰাহোৰ মতাংগেশ্বৰ মন্দিৰ ভাস্কৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত ৷ এনে পৰিস্থিতিত এই মন্দিৰে আপোনাৰ বিশেষ দিনটোক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ বিয়াখন স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ এই ঠাইখন বাছি ল’ব পাৰে ৷ মীনাক্ষী আম্মান মন্দিৰ, মাদুৰাই, তামিলনাডু ভাৰতৰ অন্যতম ধুনীয়া মন্দিৰ মীনাক্ষী আম্মান মন্দিৰ ৰঙীন ভাস্কৰ্য্যৰে সজোৱা সুন্দৰ গোপুৰম (টাৱাৰ)ৰ বাবে বিখ্যাত ৷ তামিলনাডুৰ মাদুৰাইত অৱস্থিত এই মন্দিৰত আপুনি আপোনাৰ বিয়াখনক পৰম্পৰাগত ৰূপ দিব পাৰিব, যিটো আপুনি গোটেই জীৱন মনত ৰাখিব ৷ স্বৰ্ণ মন্দিৰ, অমৃতসৰ, পঞ্জাৱ পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত অৱস্থিত স্বৰ্ণ মন্দিৰো বিয়াৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প ৷ ইয়াৰ নিস্তব্ধ পৰিৱেশ আৰু পানীৰে আগুৰি থকা স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্যই ইয়াক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে এক মনোমোহা স্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ৷ কনাৰ্ক সূৰ্য মন্দিৰ, ওড়িশা ওড়িশাৰ কনাৰ্ক সূৰ্য মন্দিৰকো ভাৰতৰ অন্যতম সুন্দৰ মন্দিৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ শতিকা পুৰণি এই ৰথ আকৃতিৰ মন্দিৰটোৱে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ সুন্দৰ আৰু আচৰিত স্থাপত্যক প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু বিবাহনুষ্ঠানৰ বাবে এক নিখুঁত স্থান হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব ৷ লগতে পঢ়ক: সংগীৰ সৈতে এবাৰ হ’লেও ফুৰি আহক এইসমূহ ঠাই...সৌন্দৰ্যতাৰে ভৰপূৰ হোৱাৰ লগতে হ’ব বাজেট ফ্ৰেণ্ডলী - Romantic Destinations for Couples