ঋতুস্ৰাৱ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ঔষধ খাব লাগে নে নালাগে ? ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ?

শেহতীয়াকৈ এগৰাকী ১৮ বছৰীয়া কিশোৰীয়ে ঋতুস্ৰাৱ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ঔষধ গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পিচৰ অৱস্থা হ’ল এয়া...পঢ়ক সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন-
Published : September 6, 2025 at 1:19 PM IST
কেইদিনমান পূৰ্বে ১৮ বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মাহেকীয়া বন্ধ কৰিবলৈ কিছু হৰম’নযুক্ত বড়ি খোৱাৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰটো ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে যাৰ ফলত অতিপাত বিষ হোৱাত তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ যায় ৷ ইয়াৰ পিছত চিকিৎসকে তেওঁক ভৰ্তি কৰিবলৈ কোৱাত পিতৃয়ে নাকচ কৰিলে কাৰণ সেইদিনা এখন জৰুৰী পূজাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল আৰু সঠিক সময়ত চিকিৎসা লাভ নকৰাৰ ফলত পুৱা নহৌতেই মাজনিশা কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লয় ৷ যিহেতু ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰীগৰাকীৰ শৰীৰত তেজ জমা হৈছিল যাৰ ফলত তেওঁ ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছত ভুগিছিল ৷ আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-
ভেছকুলাৰ চাৰ্জন ডাঃ বিবেকানন্দে তেওঁৰ ৰিবুটিং দ্য ব্ৰেইন প’ডকাষ্টত এই ঘটনাৰ বিষয়ে কয় ৷ খণ্ডটোত তেওঁ নিউৰ’চাৰ্জন ডাঃ শৰণ শ্ৰীনিবাসনৰ সৈতে ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছৰ নিৰৱ বিপদৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ এই খণ্ডটোত ডাঃ বিবেকানন্দই সেই ছোৱালীজনীৰ কথা উল্লেখ কৰি ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছৰ বিষয়ে বিবৰি কয় আহক এই ৰোগৰ বিষয়ে তথা ইয়াৰ বিপদৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-
ঘৰত পূজাৰ কাৰণে খালে ঔষধ
চিকিৎসকে জনোৱা মতে, এগৰাকী ১৮ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বন্ধুৰ সৈতে ক্লিনিকলৈ আহিছিল ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ ভৰি আৰু উৰুত তেতিয়া প্ৰচণ্ড বিষ আৰু প্ৰদাহ হৈছিল ৷ তেওঁ বৰ অস্থিৰ অনুভৱ কৰি আছিল ৷ চিকিৎসকে এই বিষ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বুলি সোধাত তেওঁ ক’লে যে, ঘৰত পূজাৰ বাবে মাহেকীয়া বন্ধ কৰিবলৈ কিছু হৰম’নযুক্ত বড়ি খাইছিল ৷
চিকিৎসকে কয় যে, আমি যেতিয়া কিশোৰীগৰাকীৰ স্কেন কৰিলোঁ, তেতিয়া দেখা গ’ল যে তেওঁৰ ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছ আৰু তেওঁৰ নাভিৰ ওচৰত ৰক্ত জমা হৈছে ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ সৈতে যেতিয়া আলোচনা কৰা হ’ল তেতিয়া কিশোৰীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু মাকে কিশোৰীগৰাকীক লৈ আহিব বুলি কয় যদিও কিশোৰীগৰাকীৰ দেউতাকে এই কথাত অস্বীকাৰ কৰিলে ৷
ডাঃ বিবেকানন্দ আৰু কয় যে, ৰাতি প্ৰায় ২ বজাত মোৰ ফোন আহিল যে এগৰাকী এগৰাকী কিশোৰীক জৰুৰীকালীন ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰা হৈছে, যিয়ে উশাহ ল’ব পৰা নাই ৷ চিকিৎসকে ইয়াৰ পিচত কয় যে এতিয়া আৰু বহু পলম হৈ গৈছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ জনাই দিও যে, ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছ হৈছে এনে এক চিকিৎসাজনিত অৱস্থা য’ত ডিপ ভেইনত, সাধাৰণতে ভৰিত তেজ জমা হয় ৷
ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছ মানে (DVT) হৈছে এক গুৰুতৰ অৱস্থা, য’ত শৰীৰৰ গভীৰ শিৰাত, সাধাৰণতে ভৰিত তেজ জমা হয় । যদি ক্লটৰ এটা টুকুৰাও ভাঙি হাওঁফাওঁলৈ যায়, তেন্তে ই পালমোনাৰী এম্ব’লিজম (PE) নামৰ জীৱন সংকটজনক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ডিভিটি নিৰ্ণয় কৰি তৎক্ষণাত চিকিৎসা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছ মানে কি ?
ডিপ ভেইন থ্ৰম্ব’ছিছ মানে হৈছে যেতিয়া কোনো শিৰাত তেজৰ গোট (thrombus) গঠন হয় আৰু ই বেছিভাগ সময়তে ভৰিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গভীৰ শিৰাবোৰত প্ৰভাৱ পেলায় যদিও হাত আৰু শ্ৰোণীকোষৰ গভীৰ শিৰাতো ই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
ডিভিটিৰ লক্ষণ
ডিভিটিৰ লক্ষণসমূহ হ’ল-
- ভৰি বা কলাফুলৰ বিষ
- প্ৰদাহ
- ৰঙা পৰা আৰু গৰম হোৱা ৷
- কেতিয়াবা ডিভিটিৰ কোনো লক্ষণো দেখা নাযায় ৷
ডিভিটিৰ কাৰণ
- শিৰাত আঘাত ৷
- তেজ জমা হোৱাৰ লগত জড়িত বিকাৰৰ বাবে ৷
- ৰক্ত সঞ্চালন লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে ৷
- সম্ভাৱ্য গুৰুতৰ জটিলতা
- আটাইতকৈ গুৰুতৰ জটিলতা হ’ল পালমোনাৰী এম্ব’লিজম (PE), য’ত তেজ জমা হোৱাৰ এটা টুকুৰা ভাঙি হাওঁফাওঁৰ ৰক্তবাহী নলীত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷
- ইয়াৰ ফলত উশাহ-নিশাহৰ কষ্ট, বুকুৰ বিষ, আনকি হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোকো হ’ব পাৰে ৷
কেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ?
- যদি আপুনি ডিভিটি হৈছে বুলি সন্দেহ কৰে, যেনে ভৰিৰ বিষ বা ফুলা, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক ৷
- যদি আপুনি উশাহ লোৱাত কষ্ট, বুকুৰ বিষ, বা মূৰ ঘূৰোৱা আদি লক্ষণ দেখা পায় তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সহায় লওক ।
