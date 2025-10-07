গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ শূন্য বুকু, পামীৰ শুনিবলৈ মন ‘মমন’ মাতষাৰ

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ শূন্য বুকু, পামীৰ শুনিবলৈ মন ‘মমন’ মাতষাৰ
সামাজিক মাধ্যম যোগে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিলে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে । বৰ্তমান অসমত ট্ৰেণ্ডত #JusticeForZubeenGarg ৷
Published : October 7, 2025 at 12:44 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন বিহীনভাৱে অসমে প্ৰতিটো দিন পাৰ কৰিহে সীমাহীন দুখেৰে ৷ বহুতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে মুকলিকৈ, বহুতে মনৰ ভিতৰতে ৰাখি থৈছে ৷ কিছুমানে আকৌ দিনটো নিজক সযতনে ৰাখি নিশা চকুলো টুকিছে ৷
জুবিনৰ অনুপস্থিতিত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ আদ্যশ্ৰাদ্ধও পাতি আছে ৰাইজে লগে-ভাগে ৷ মহান শিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱা ঠাইডোখৰ এতিয়া পৰিণত হৈছে পৱিত্ৰ ভূমিলৈ ৷ নিতৌ অনুৰাগীৰ অহা যোৱা ৷ এই সকলোবোৰৰ মাজত কিন্তু সকলোৰে চকু আছিল এগৰাকী নাৰীৰ ওপৰত ৷ জুবিনৰ ভাষাৰে বাঘৰ পত্নী বাঘিনীৰ ওপৰত ৷
দিনৰ পোহৰত কান্দি কান্দি জুবিন অনুৰাগীক এষাৰ মাত দিয়া গৰিমাৰ জীৱনৰ এটা এটা নিশা আমাৰ কল্পনাতীত ৷ অৱশেষত সোমবাৰে নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে মুকলি কৰে মনৰ বতৰা ৷ লিখিলে তেওঁৰ উকা হৃদয়ৰ কথা ৷ বিচাৰিলে আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় ৷ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ লাখ-লাখ অনুৰাগীৰ দৰে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীয়েও লিখিলে #JusticeForZubeenGarg । মানুহজন কায়িকভাৱে নোহোৱা হৈ যোৱাৰ উত্তৰ বিচাৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে উঠা শেষৰখন ফটো আপলোড কৰি ন্যায় বিচাৰিলে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । ফেচবুক পোষ্ট যোগে গৰিমাই উল্লেখ কৰে, “The last one for this life...But we will be together again,,very soon Goldie ! কিন্তু এতিয়া, অতি শীঘ্ৰেই মই/ আমি সকলোৱে জানিব লাগিব তুমি কায়িকভাৱে নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণ । কিয় ? এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ! এই প্ৰশ্নই দিন ৰাতি জ্বলাই ৰাখিছে মোৰ শূণ্য বুকু । মোক উত্তৰ লাগে .."
সমান্তৰালকৈ ভাতৃৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ফেচবুক যোগে পোষ্ট কৰি ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে উল্লেখ কৰে, “আকৌ তই 'মমন' বুলি মাতিবি.... যেতিয়া লগ পাম সীমনাৰ সিপাৰে....এতিয়া লক্ষ্য মাত্ৰ এটাই, তোক ন্যায় দিয়াব লাগিব ! ৰাইজ ! আপোনালোকৰ মনোবল আমাৰ সহায়ক হওঁক !"
আনহাতে CIDৰ SIT এ জোৰদাৰ গতিত অব্যাহত ৰাখিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত । সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠ একাংশক সোধা-পোছা কৰে SIT এ ।
ইফালে আজি SIT ৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব ছিংগাপুৰৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া ৰূপকমল কলিতা । জুবিন গাৰ্গৰ লগত য়টত একেলগে আছিল ৰূপকমল কলিতা । জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত CID ত ভাষ্য দিব ৰূপকমল কলিতাই । আজি ৰূপকমল কলিতা আহি হাজিৰ হয় SIT ৰ সন্মুখত ।
