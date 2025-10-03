আদালতত উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ সা-সামগ্ৰী চিনাক্তকৰণৰ বাবে আদালতত উপস্থিত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, লিপিবদ্ধ কৰোৱা নাই কোনো জবানবন্দী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2025 at 8:16 PM IST
গুৱাহাটী : আদালতত উপস্থিত প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ পৰা জব্দ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইল ফোনকে ধৰি কেতবোৰ সামগ্ৰী চিনাক্তকৰণৰ বাবে শুকুৰবাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ হয় ।
আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পিছত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে আদালতৰ মজিয়াত গৰিমাই প্ৰয়াত স্বামী জুবিনৰ সা-সামগ্ৰীখিনি চিনাক্ত কৰে । উল্লেখ্য যে, বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে এক অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইল ফোন, টেবলেট আৰু কেতবোৰ নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিছিল ।
জুবিন গাৰ্গৰ সা-সামগ্ৰীসমূহ চিনাক্তকৰণৰ বাবে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আদালতত হাজিৰ হয় বুলি চৰকাৰী অধিবক্তাই জানিবলৈ দিছে । চৰকাৰী অধিবক্তাৰ তথ্য মতে, গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আজি আদালতত কোনো জবানবন্দী বা ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰা নাই । কেৱল জুবিনৰ সা-সামগ্ৰীসমূহ চিনাক্তকৰণৰ বাবেহে তেওঁ আদালতত উপস্থিত হয় ।
উল্লেখ্য যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত গীত পৰিৱেশনৰ বাবে জুবিন গৈছিল ছিংগাপুৰলৈ ৷ দুদিনৰ সময় লৈ যোৱা জুবিনে অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । মৃত্যুৰ পিছত নশ্বৰ দেহ গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইলৰ লগতে আন সামগ্ৰীসমূহ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগত আছিল । এক অক্টোবৰত সিদ্ধাৰ্থক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এছ আই টিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইলৰ লগতে আন সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিল ।
