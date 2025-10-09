সপোনৰ ঘৰখনত বহি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাই গীত গোৱাৰ সপোন সপোন হৈয়েই ৰ'ল...

ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ঘৰখনত এভূমুকি (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: প্ৰকৃতিৰ লগত সময় কটাই ভাল পাইছিল অসমীয়াৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গে । প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অপাৰ ভালপোৱা থকাৰ বাবে মহানগৰীৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন সজাইছিল খাৰঘূলিৰ এটা পাহাৰৰ টিলাত । ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছিল ঘৰখনৰ বহু কাম । বহুসময়ত জুবিন দাই কৈছিল,"সোনকালে মই ঠিকনা সলনি কৰিম । খাৰঘূলিৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ব । সোনকালে পুনৰ খাৰঘূলিৰ স্থায়ী বাসিন্দা হম...।"

কিন্তু সেই সপোন সপোন হৈয়ে ৰ'ল । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ নহওঁতে গুচি গ'ল অজান দেশলৈ । ৰৈ গ'ল বহু আশা, অসমবাসীয়ে নাপালে সেই সপোনৰ ঘৰৰ পৰা বহু আপুৰুগীয়া সৃষ্টি । এতিয়া সেই ঘৰখনত তেওঁৰ অবৰ্তমানত মাত্ৰ তেওঁৰ ফটোৰ সন্মুখত জ্বলি ৰৈছে এগছি বন্তি আৰু মাজে মাজে আহি আছে দুই-এজন অনুৰাগী ।

জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ঘৰখনত এভূমুকি (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এই ঘৰখন আছিল মন্দিৰ সদৃশ । প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত বুকুত হাজাৰ সপোন বান্ধি সজাইছিল তেওঁৰ মৰমৰ ঘৰখন । মহাবাহুৰ নান্দনিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি কৰি গীত ৰচনা কৰাৰ সপোন দেখিছিল তেওঁ । কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাসত সম্ভৱ নহ'ল হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সেই সপোন ।

এতিয়াও এই পথেৰেই তেওঁৰ আধৰুৱা ঘৰখনলৈ আহি আছে অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)
তেওঁৰ সৃষ্টি, তেওঁৰ প্ৰেম আদি প্ৰকাশ পাইছে অনুৰাগীৰ তুলিকাত (ETV Bharat Assam)

গছ ভাল পাইছিল তেওঁ, সেইবাবে এজোপাও গছ নকটাকৈ সজাইছিল তেওঁৰ সপোনৰ ঘৰখন । জানিব পৰা মতে খাৰঘুলিৰ চৌহদত থকা বেলগছ এজোপাৰ বাবে সলনি কৰিছিল ঘৰৰ নক্সা । কোনো কাৰণতে সেই বেলগছজোপা কাটি ঘৰ সজাৰ পক্ষত নাছিল তেওঁ । আনহাতে ঘৰখনৰ চৌদিশে আছে বহু গছ । কিছুদিন পুৰ্বে পুনৰ সেই ঘৰখনত গছ ৰোপণ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাই গীত গোৱাৰ সপোন সপোন হৈয়েই ৰ'ল (ETV Bharat Assam)
তেওঁৰ ঘৰৰ কাষৰ দেৱালত অনুৰাগীয়ে অংকন কৰিলে তেওঁৰ ছবি (ETV Bharat Assam)

আজি জুবিন গাৰ্গ বিহীন ২১ টা দিন । আজিও যেন অসমীয়াই মানি লব বিচৰা নাই জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাৰ বতৰা । আজিও অনুৰাগীৰ সোঁত বৈয়ে আছে খাৰঘুলিৰ সেই ঘৰলৈ । সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা কায়িকভাৱে নাথাকিলেও, সেই ঘৰখনলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অনুৰাগী আহিছে তেওঁ সুবাস বিচাৰি ।

সপোনৰ ঘৰখন পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ নাপালে জুবিন গাৰ্গে (ETV Bharat Assam)
তেওঁৰ অবৰ্তমানত মাত্ৰ তেওঁৰ ফটোৰ সন্মুখত জ্বলি ৰৈছে এগছি বন্তি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ক’ভিডৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছত কাহিলীপাৰাৰ ভগদত্তপুৰৰ ফ্লেটত থাকিবলৈ লৈছিল জুবিন গাৰ্গ । সেইসময়তে খাৰঘূলিৰ জিৰ’ মাইলৰ জুবিন গাৰ্গৰ পুৰণি ঘৰটো ভাঙি পেলোৱা হৈছিল । আৰম্ভ কৰা হৈছিল নতুন ঘৰটো নিৰ্মাণৰ কাম । কিন্তু তেওঁৰ অবিহনে যেন এতিয়া সকলো আধৰুৱা ।

