আমি সকলোৱে তদন্ত বিচাৰিছো, কি হৈছে আমাক জনাব লাগিব: গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
চকুলো টুকি টুকি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে বিচাৰিলে ন্যায় ৷ “শিশুৰ দৰে ফুচুলালেই তেওঁ সকলোৰে কথা শুনে ৷ বিশ্বাস কৰিছিলো আমাৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ যত্ন ল’ব ৷”
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ । কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে শ্ৰাদ্ধ । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰতো পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি-সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা ।
গৰিমা শইকীয়াৰ মন্তব্য
আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনা সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “তেওঁ মোক সদায় শক্তি দি আছে ৷ মোক কয়- ‘বাঘৰ যেতিয়া তুমি পত্নী হৈছা, তুমি বাঘিনীয়েই হ'ব লাগিব, আৰু তুমি চাবা তোমাক সকলোৱে এনেকৈয়ে মৰম দি ৰাখিব’ । তেওঁ এজন ঈশ্বৰ পুৰুষ আছিল, আমি চাগৈ ভাবিছিলো এজন মানৱ ! মই জানো মোৰ প্ৰতিটো খোজ-বাট তেওঁ পোহৰাই লৈ যাব । তেওঁ আচলতে এটা মিছনতে আহিছিল । তেওঁ নিজৰ সময় লৈ আহিছিল, নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি কৰি গ’ল ।”
জুবিন-গৰিমাৰ কথোপকথন সন্দৰ্ভত গৰিমাই কয়, “তেওঁ কয়- ‘মোৰ কথা আজি মানুহে বুজি পোৱা নাই, ১০ বছৰ পাছত বুজি পাব’ । মই ভাবো তেওঁ কোৱা কথাবোৰ মানুহে লাহে লাহে বুজি পাব । তেখেতে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বৰ অসম বিচাৰিছিল । মই আজি হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে যেন তেনেদৰেই থাকে ।”
শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত মন্তব্য
গৰিমা শইকীয়াই কয়, “আমি সকলোৱে তদন্ত বিচাৰিছো । কি হৈছে আমাক জনাব লাগিব । তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তি ইমান অৱহেলিত কেনেদৰে হ'ব পাৰে ? গতিকে সেইখিনি উত্তৰ আমাক লাগিব । সেইখিনি ন্যায় আমাক লাগিব । উচিত তদন্ত হব বুলি আশা ৰাখিছোঁ । আমি বিশ্বাস কৰিছিলো আমাৰ অনুপস্থিতিত জুবিনৰ সেইখিনি যত্ন লোৱা হ’ব । মেডিচিন দি পঠিয়াইছিলো ৷ আচলতে এটাই মেডিচিন, বিগত বৰ্ষত তেওঁৰ চিজাৰ এটেক অহাৰ পাছত এটাই ঔষধ দিয়া হৈছিল । মই কেইবাটাও টেমা তেওঁক বনাই দিছিলো, যাতে তেওঁ মিছ নকৰে । তেওঁক খাবলৈ দিছিল নে নাই সেই কথাটো গম নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁ ঔষধ লৈ গৈছিল ।”
গৰিমা শইকীয়াই আৰু তেওঁ কয়, “য়ট পাৰ্টীত যোৱা কথাটো হয়তো জুবিনেও গম পোৱা নাছিল । কাৰণ যদি গম পালেহেতেন, 18 তাৰিখে মোৰ লগত কথা পাতোতে নিশ্চয়কৈ ক’লেহেতেন, কিয়নো তেওঁতো এইবোৰ ভাল পায় ৷ আগদিনা ৰাতিৰ ভিডিঅ’সমূহ আমি দেখিছোঁ । পাছদিনা আৰু মোৰ তেওঁৰ সৈতে কোনো কথা পতা নহ’ল ।”
