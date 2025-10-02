খণ্ড খণ্ডকৈ কোনে এৰিছে ছিংগাপুৰৰ জুবিনৰ ভিডিঅ’ ?
জুবিনৰ মৃত্যু অসমীয়াৰ বাবে কেতিয়াও মানি ল’ব পৰা কথা নহয় ৷ তাতে যদি এই মৃত্যু অস্বাভাৱিক, তেন্তে কোন অসমীয়াই শান্তিত শুব পাৰে ? #JusticeForZubeenGarg ট্ৰেণ্ডত
Published : October 2, 2025 at 10:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছেপ্টেম্বৰ মাহটোৱে কাঢ়ি নিলে অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰাণ, সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গক ৷ জুবিনক বাদ দি এতিয়া সন্মুখত যেন সকলো অন্ধকাৰ, সকলোৰে অনুভৱ এইয়াই ৷ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত দুপৰীয়াৰ সময়তে আহিছিল সেই হদয় বিদাৰক খবৰটো ৷ প্ৰথমে আহিল পানীত পৰাৰ খবৰ, তাৰ ক্ষন্তেক পিছতে আহিল জুবিন আৰু নাই ৷
অসমৰ ৰাইজক উদ্বীগ্ন কৰি ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি আছে খণ্ড খণ্ড ভিডিঅ’ ! জুবিনৰ মৃত্যু হৈ পৰিছে অধিক ৰহস্য়ঘন ৷ আগদিনাৰ গানৰ মেহফিলৰ পৰা পিছদিনাৰ য়ট পাৰ্টীলৈকে সামাজিক মাধ্যমত ঘূৰি আছে ভিডিঅ’ ৷ চৰ্চা চলিছে কোনে এৰি আছে এইসমূহ ভিডিঅ’ ?
শেহতীয়াকৈ জুবিনৰ সৈতে কাম কৰা নৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী সংগীত শিল্পীয়ে জুবিনৰ সহ-শিল্পী হিচাপে কাম কৰা অমৃত প্ৰভা মহন্তৰ নাম লৈছে এই ক্ষেত্ৰত ৷ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, “অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ ফোনত বন্দী হৈছিল ফেচবুকত খণ্ড খণ্ডকৈ ওলাই থকা জুবিন গাৰ্গৰ য়ট যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' । সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে ৰাইজৰ আগত ইমান আত্মবিশ্বাসেৰে মিছা মাতিব পৰা কেনেকুৱা নাৰী এইগৰাকী ? তাই সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যামকানুৰ সমানেই দোষী । কালি ছিংগাপুৰৰ পৰা autopsy report আহিছে য'ত দাদাৰ accidental death (সাংবাদিকসকলে জনোৱা মতেহে । বাকী প্ৰকৃত report গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গকহে প্ৰদান কৰিব) হোৱা বুলি উল্লেখ আছে । কিন্তু অসম আৰক্ষী তথা CID এ জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা negligence আৰু অত বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগত হৈ থকা অৰ্থনৈতিক আৰু মানসিক শোষণৰ তথ্যৰ ভিত্তিতহে তদন্তৰ কাম আগবঢ়াব । লগতে শ্যামকানু আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ ধাৰা(BNS 103) সংযোজন কৰিছে আৰক্ষীয়ে । এইয়া সাধাৰণ মৃত্যু নহয় । অসমৰ আত্মাক আজুৰি নিয়া হৈছে আমাৰ পৰা । আমি সকলো খবৰ ৰাখি থাকিম । ৰাইজ সজাগ হৈ থাকক ৷
হঠাৎ মূৰত সৰগ ভাগি পৰিল অসমবাসীৰ ৷ জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিল খবৰটো ৷ জুবিন নাছিল অসমত, নাছিল ভাৰততো ৷ বিদেশৰ পৰা অহা এই খবৰটোৱে বহু সময়ৰ বাবে মুকবধিৰ কৰি পেলালে বহুতক ৷ নিশ্চয়তাৰ বাবেই সেই সময়ত জুবিনৰ ওচৰত থকাসকললৈ ফোনৰ ওপৰি ফোন অসমৰ পৰা ৷ অৱশেষত কোনেও সঁচা বুলি মানিব নোখোজা কথাটোৱে হ’লগৈ ৷ অজানা দেশলৈ গুচি গ’ল জুবিন গাৰ্গ ৷
হিয়াৰ আমঠুৰ আকস্মিক মৃত্যু-কোন অসমীয়াই মানি ল’ব সহজে ? আৰম্ভ হৈ গ’ল বিচাৰ-খোচাৰ ৷ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল জুবিন ৷ ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত ৷ লগত গৈছে জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু এটা টীম ৷ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে গানৰ মেহফিলৰ এটা পাৰ্টীত উপস্থিত থাকে জুবিন ৷ পিছদিনা আকৌ সকলোৱে মিলি কৰিছে য়ট পাৰ্টী, লগত আছে ছিংগাপুৰৰ আছাম এছ’চিয়েশ্যনৰো কিছু লোক ৷ সেই য়ট পাৰ্টীতে সাগৰৰ মাজত পানীত নামে জুবিন ৷ এবাৰ লাইফ জেকেটৰ সৈতে এবাৰ বিনা লাইফ জেকেটত ৷ তাতেই শেষ সকলো ৷ সেই পানীত নমাই কাল হ’ল জুবিনৰ বাবে, অসমবাসীৰ বাবে ৷ কিবা ঘটিল জুবিনৰ আৰু উশাহ ঘূৰি নাহিল ৷
সামাজিক মাধ্যমত আজি পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ চৰ্চা ৷
