জুবিনৰ জোনমণি-ৰুণজুন গীতৰ কলিৰ জোনমণিয়ে সুঁৱৰিলে বহু স্মৃতি

“লগ পাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল জুবিনক । জুবিনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঠিক ন্যায় দিয়ক ৷” জোনমণি গগৈৰ আশা ৷
নলবাৰী : "আমি সাধাৰণ মানুহ । জুবিন গাৰ্গক লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও নোৱাৰিলোহেঁতেন ৷" এয়া জোনমণি গগৈৰ মন্তব্য । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনৰ দেহাৱসানে কন্দুৱাইছে সকলোকে । কোটি কোটি অনুৰাগীক কন্দুৱাই এক অনাকাংক্ষিত মৃত্যুক সাৱটিলে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে ।
জুবিন গাৰ্গে সততেই মঞ্চত "পাখি পাখি এই মন" গীতটি পৰিৱেশন কৰে ৷ "জোনমণি-ৰুণজুন এতিয়া চকুত জোন..." গীতৰ শাৰীটিৰ জোনমণি ওৰফে জোনমণি গগৈক এতিয়া সকলোৱে চাব বিচাৰিছে ৷ তাৰেই অনুসন্ধান চলাই ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ৷ বিগত ২৫ বছৰে নলবাৰী চহৰৰ মিলনপুৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে বাস কৰি আছে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একলগে অধ্যয়ন কৰা জোণমণিয়ে । আজি ই টিভি ভাৰত অসমৰ আগত জোনমণিয়ে সুঁৱৰিলে জুবিনৰ সৈতে বহু স্মৃতি ।
তামুলপুৰত দশম শ্ৰেণীত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একেলগে পঢ়িছিল জোনমণি গগৈয়ে । সংস্কৃত অতিৰিক্ত বিষয় হিচাপে লৈ তামুলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পঢ়ি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল জুবিন গাৰ্গ । সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গক লগ নোপোৱাকৈ একালৰ সহপাঠী তথা জুবিনৰ গীতৰ কলিৰ জোনমণিয়ে আজি সুঁৱৰিলে কিছু স্মৃতি । "জুবিন পঢ়াত বহুত ভাল আছিল । আমি একেটা শ্ৰেণীত পঢ়িছিলো । তাৰো সংস্কৃত অতিৰিক্ত বিষয় আছিল । মোৰো আছিল”, এয়া জোনমণিৰ ভাষ্য ৷
তেওঁ আৰু কয়, “এবাৰ ছাত্র সন্থাৰ এক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে তবলা বজাইছিল আৰু মই সমবেত সংগীত গাইছিলো । তেনেকৈয়ে দেখিছিলো জুবিনক । এখন নীলা ৰঙৰ চাইকেল আছিল জুবিনৰ ৷ পাইজামা আৰু এযোৰ চশমা পিন্ধি স্কুললৈ আহিছিল জুবিন গাৰ্গ । চাইকেল লৈ চশমা পিন্ধি স্কুললৈ অহা-যোৱা কৰোতে বহুতে মহাত্মা গান্ধী বুলিও জোকাইছিল জুবিন গাৰ্গক ।”
উল্লেখ্য যে, জোনমণিৰ পিতৃৰ চাকৰিসূত্ৰে জোনমণিয়ে অধ্যয়ন কৰিছিল তামুলপুৰত । আনহাতে জোনমণিয়ে গীত গোৱাৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে বজাইজিল তবলা । শিল্পীগৰাকীক অধ্যয়নৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে লগ পোৱা নাই জোনমণিয়ে ।
জুবিনক লগ পাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল, কিন্তু সময়ৰ আগতে তেওঁ গুচি গ'ল
মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে জোনমণি-ৰুণজুন দুয়োজনীকে লাইন মৰা বুলি কৰা ধেমেলীয়া মন্তব্য সন্দৰ্ভত জোনমণিয়ে কয় যে, চাগৈ সেই সময়ত জুবিনৰ মনত তেনে কিবা অনুভৱ আছিল, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰিলে ৷ জুবিনক লগ পোৱাৰ হেপাঁহ আছিল যদিও পূৰণ নহ’ল । সুবিধা নথকাৰ বাবে জুবিনৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ যোৱা নাই যদিও সকলোবোৰ অনুষ্ঠান টিভিত কিন্ত তেওঁ চায় ।
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সৃষ্টি পাখি গীতৰ জোণমণি ৰুণজুন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ৰুণজুন নামৰ আন কোনো নাছিল সেই সময়ত ৷ শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে সহপাঠী জোণমণি গগৈয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ পৰা জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ অসমলৈ অনাৰ পৰা সকলোখিনি হোৱালৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে । সেইক্ষেত্ৰত উচিত ন্যায় দিব বুলি আশা কৰিছে জোনমণি গগৈয়ে ।
