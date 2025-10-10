শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল জিম
শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে খাৰঘুলিৰ বাসগৃহৰ সমীপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ । নাম দিছিল আইৰণমেন জিম ।
গুৱাহাটী: নৱ-প্ৰজন্মক সদায় বিভিন্ন যোগাত্মক কাৰ্যৰ বাবে উৎসাহিত কৰি ভাল পাইছিল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে । তেওঁৰ ওচৰলৈ অহা অনুৰাগীৰসকলক সুস্থ আৰু সবল হৈ থাকিবলৈ শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিছিল জুবিনে ।
পাৱাৰ লিফ্টিং আৰু শৰীৰৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে খাৰঘুলিৰ বাসগৃহৰ সমীপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এটা শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰ । নাম দিছিল আইৰণমেন জিম । খাৰঘুলিত থকাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰায়ে উক্ত শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটোলৈ গৈছিল । তাত গৈ কেতিয়াবা নিজেও শৰীৰ চৰ্চা কৰাৰ লগতে তাত থকা প্ৰশিক্ষকসকলক পাৱাৰ লিফ্টিঙৰ বাবে উৎসাহিতও কৰিছিল ।
১৩ ছেপ্টেম্বৰত শেষবাৰৰ বাবে এই জিমলৈ আহিছিল জুবিন গাৰ্গ । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি, আইৰণমেন জিমৰ বৰ্তমানৰ প্ৰশিক্ষক ইন্দ্রজিৎ শৰ্মাই কয়, “২০১৯ চনৰ ১৬ জানুৱাৰী তাৰিখে এই জিমটো স্থাপন কৰা হৈছিল । সেই সময়ত খাৰঘুলিৰ ওচৰে পাজৰে কোনো ধৰণৰ জিম নাছিল । প্ৰথম অৱস্থাত জুবিন দাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পাৱাৰ লিফ্টিং আৰম্ভ কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ল’ৰা-ছোৱালী সকলোকে ইয়াত অনুশীলন কৰোৱা আৰম্ভ কৰা হয় । বৰ্তমান তেনেদৰেই এই কেন্দ্ৰটো চলি আছে । অৱশ্যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কেইদিনমানৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় । যেতিয়া খাৰঘুলিত দাদা আছিল তেতিয়া প্ৰায়ে ইয়ালৈ আহি শৰীৰ চৰ্চাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছতো যেতিয়াই সময় পাই, ইয়ালৈ আহিছিল ।”
বিনামূলীয়াকৈও দিয়া হৈছিল প্ৰশিক্ষণ
প্ৰশিক্ষক ইন্দ্রজিৎ শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি প্ৰথম অৱস্থাত বহুত প্ৰশিক্ষণাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হৈছিল প্ৰশিক্ষণ । আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল প্ৰশিক্ষণাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছিল । অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত ৫০০ টকাৰ মহিলী মাচুল লোৱা হয় ।
প্ৰশিক্ষণাৰ্থীসকলক সদায় উৎসাহিত কৰিছিল জুবিনে
এই সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "এনেধৰণৰ পাৱাৰ লিফ্টিঙৰ সুবিধা গুৱাহাটীৰ খুব কম সংখ্যক জিমতহে আছে । কোনেও পাৱাৰ লিফ্টিং ৰাখিব নিবিচাৰে আচলতে । কিন্তু জুবিন দাই সেইবোৰ এক নাভাবি এই সুবিধাটো কৰিলে । ইয়াৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ বহু প্ৰশিক্ষণাৰ্থীয়ে সফলতা অর্জন কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে । বহু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বঁটা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাটো এই জিমৰ পৰা অংশ লৈ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান 50ৰ পৰা 70 জন প্ৰশিক্ষণাৰ্থী আছে জিমটোত । জানিব পৰা অনুসৰি এই জিমটোৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে । হয়তো খাৰঘূলিত নিৰ্মাণ হৈ থকা জুবিনৰ সপোনৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে অত্যাধুনিক কৰিলে হয় জিমটো । ইফালে অতি শীঘ্ৰে জিমটোৰ নাম সলনি কৰি ZG আইৰণমেন জিম নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ কথা চিন্তাচৰ্চা কৰি আছে প্ৰশিক্ষণাৰ্থীসকলে ।
