জুবিন গাৰ্গে নিজ হাতেৰে উন্মোচন কৰা তেওঁৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি ক’ত আছে জানেনে ?
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত আদ্যশ্ৰাদ্ধ ৷ আবেগিক প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী ৷ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ অংশগ্ৰহণ ।
তিনিচুকীয়া: অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ’লেও কিন্তু জীয়াই আছে সকলোৰে হৃদয়ত । জানেনে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে জীৱন কালতে নিজ হাতেৰে উন্মোচন কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি ৷ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে জীৱিত অৱস্থাতে নিজেই উন্মোচন কৰি থৈ যোৱা এই প্ৰতিমূৰ্তিটো আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ নাজিৰাটিঙত ।
সেই পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীতেই সোমবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । পুৱা প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত ধূপ-চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ সমস্ত ব্যয় বহন কৰা ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকনে । শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছত চমু ভাষণত শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে বিধায়ক ফুকন । জুবিন গাৰ্গে কৈ যোৱা বহু কথাই বিধায়কগৰাকীয়ে উপস্থিত ৰাইজক অৱগত কৰে ।
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গে নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন উৎসৱ ২০২৩ বৰ্ষৰ ২ জানুৱাৰীত সন্ধিয়া নিজ কৰকমলেৰে স্বমূৰ্তি উন্মোচন কৰি জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান বুলি ঘোষণা কৰা কথা আজিও ডিগবৈবাসীৰ কাণত ৰিঙিয়াই । উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিত সেৱা জনাই আৱেগিক হৈ পৰে ।
প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰি থাকোতে জুবিন গাৰ্গে নিজেই বহুবাৰ চাবলৈ গৈ শিল্পী গোস্বামীক দিহা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা কথাও উল্লেখ কৰে তেওঁ । জুবিনৰ জীৱিতকালত এনেদৰে প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা বিধায়ক সুৰেন ফুকনক ধন্যবাদ জনাই দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে । তদুপৰি শিল্পীজনে জুবিনৰ জীৱিতকালতে তেওঁৰ পৰা লোৱা হাতৰ চাপ অনুষ্ঠানলৈ লগত লৈ অনাত উপস্থিত ৰাইজে চাবলৈ হেতাওপৰা কৰে ।
অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তাৰ পাছতে ভকত-বৈষ্ণৱে মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে নাম প্ৰসংগ কৰে । তদুপৰি দিহানাম, গায়ন-বায়ন, থিয়নাম আদিও পৰিৱেশন কৰা হয় ।
ইছলাম, বৌদ্ধ, শিখ, খীষ্ট্ৰান ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিও শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে । প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থকা আদ্যশ্ৰাদ্ধত "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত" গীতটো শিল্পী ৰাজ নয়ন, ৰূপম কাশ্যপ, পিহু দে, প্ৰিয়ঞ্জয় তাঁতীৰ লগতে উপস্থিত জুবিন অনুৰাগী আৰু স্থানীয় ৰাইজে সমস্বৰে পৰিৱেশন কৰে । মহান শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়াই প্ৰেৰণ কৰা এটি বাৰ্তা উপস্থিত ৰাইজৰ সন্মুখত পাঠ কৰা হয় ।
আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ সন্দৰ্ভত ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে কয়, “আজি আমি তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছোঁ । তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকক, অমৰত্ব লাভ কৰক তাকেই কামনা কৰিছোঁ । আমি তেখেতৰ জীৱিতকালতেই, একমাত্ৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো ২০২২ চনত নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ ২০২৩ চনৰ ৩ জানুৱাৰীত তেওঁ নিজ হাতে মুকলি কৰিছিল । মোৰ অতি ভাল লগা শিল্পী আছিল । জীয়াই থকাৰ প্ৰতিটো ক্ষণত মোৰ মনত থাকিব । মোৰ ভাল বন্ধু আছিল । তেওঁৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ আদৰ্শসমূহ জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ৷ তেওঁৰ গীতসমূহৰ জৰিয়তে সমাজলৈ বহুতো বাৰ্তা এৰি গৈছে । বিশেষকৈ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠী, ধৰ্ম-বৰ্ণক একত্ৰিত কৰিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা লৈছিল, সেই প্ৰচেষ্টাৰে যদি আমি প্ৰকৃতাৰ্থত আহিবলগীয়া দিনসমূহত সকলোকে একত্ৰিত কৰিব পাৰো, তেন্তে আমি জুবিন গাৰ্গক সঁচাকৈয়ে ভালপোৱাটো বুজাব ।”
