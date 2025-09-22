জুবিন ফেন ক্লাবৰ সন্দেহৰ আঙুলি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মালৈ: সকলো জানিও কিয় বাধা দিয়া নাছিল সিদ্ধাৰ্থই ?

জুবিন ফেন ক্লাবৰ সন্দেহৰ আঙুলি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মালৈ: সকলো জানিও কিয় বাধা দিয়া নাছিল সিদ্ধাৰ্থই ?
ভাইৰেল হোৱা এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰ গোস্বামী আৰু জুবিন ফেন ক্লাবৰ সম্পাদক পিকু বৰগোঁহাইৰ ।
Published : September 22, 2025 at 4:54 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুক লৈ সোমবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত কিছু চাঞ্চল্যকৰ স্ক্ৰীণশ্বট ভাইৰেল হৈ পৰে । হোৱাটছএপ কথোপকথনৰ এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ । লগতে পোহৰলৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গক লৈ হোৱা ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ বিশেষ ।
অকল সেয়াই নহয় জীৱনকালত জুবিন গাৰ্গে নিজে অৰ্জা ধনেৰে নিজৰ আশাকেই পূৰণ কৰিব পৰা নাছিল বুলিও প্ৰকাশ পাইছে এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহত । ভাইৰেল হোৱা এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰ গোস্বামী আৰু জুবিন ফেন ক্লাবৰ সম্পাদক পিকু বৰগোঁহাইৰ ।
এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহৰ কথোপকথন
জুবিন ফেন ক্লাবৰ সম্পাদক পিকু বৰগোঁহাইয়ে সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "কালিৰে পৰা সামাজিক মাধ্যমত বহুকেইটা স্ক্ৰীণশ্বট ভাইৰেল হৈছে । সেইকেইটা ময়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিলো । মোৰ আৰু জুবিন দাৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ মাজত হোৱা কথাখিনি সেই স্ক্ৰীণশ্বট কেইটাত আছিল । তেখেতে ছিংগাপুৰত যিখিনি ঘটনা হৈছিল সেইখিনি মোক জনাইছিল ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জুবিন দা ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ আগদিনাও মই তেওঁক লগ পাইছিলো । জুবিন দাই ছিংগাপুৰলৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল । নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ যিজন আয়োজক তেওঁ তালৈ দাদাক জোৰ কৰি মাতি আছিল বুলি বহুজনে কৈ আছে । ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা মই জুবিন দাক লগ পাইছিলোঁ, সেইদিনা তেওঁ মোক বহু কথাই কৈছিল ।”
“শেখৰ দাই কোৱা অনুসৰি জুবিন দাক যেতিয়া তেওঁ বিমানবন্দৰত লগ পাইছিল, তেতিয়া তেওঁ যথেষ্ট দুৰ্বল আছিল । আনহাতে যাবলৈ ইচ্ছা নথকা মানুহ এজনক কি কাৰণত তালৈ লৈ যাব লগা হ'ল, মানুহজনৰ শৰীৰৰ প্ৰতি কিয় এবাৰো গুৰুত্ব নিদিলে সেইটো কথাৰ আমাক উত্তৰ লাগে । সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কিয় এবাৰো গুৰুত্ব নিদিলে । এবাৰো জুবিন দাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কিয় নকৰিলে । আমি জানিব পৰা অনুসৰি দুদিন ঔষধো খোৱা নাছিল তেওঁ, এইক্ষেত্ৰত তেওঁৰ লগত থকাসকলৰ অকণমানো দায়িত্ববোধ নাছিল নেকি ? বহু গাফিলতি আছে, ইয়াৰ বাবে দায়ী মেনেজমেণ্ট । পানীৰ পৰা কিয় দূৰৈত ৰাখিব পৰা নাছিল জুবিনক”, এইদৰে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ফেন ক্লাবৰ সম্পাদক পিকু বৰগোঁহায়ে ৷
শ্যামকানু মহন্তই কিয় মিছা মাতি আছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন জুবিন ফেন ক্লাবৰ । এই ঘটনাৰ সঠিক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী ফেন ক্লাবৰ । সংবাদ মেলত পিকু বৰগোঁহায়ে কয়, “জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহি আহিবলগীয় ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ক লৈ বহু পৰিকল্পনা কৰিছিল ফেন ক্লাবৰ লগত । শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গৈ চিঠিৰ জৰিয়তে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ আলোচনা কৰিছিল ফেন ক্লাবৰ লগত ।" তেওঁ লগতে কয় যে চান্দমাৰি ফিল্ডত এখন কনচাৰ্ট কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছিল জুবিনে । কনচাৰ্টখন জুবিন ফেষ্টিভেল নামেৰে কৰিবলৈ বাধা দিছিল জুবিন গাৰ্গে ।
