জুবিন বিয়োগত ম্ৰিয়মাণ অসম, পিছুৱাইছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ অসমীয়া চিনেমাৰ মুক্তি

জুবিন বিয়োগত ম্ৰিয়মাণ অসম, পিছুৱাইছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ অসমীয়া চিনেমাৰ মুক্তি
পিছুৱাই দিয়া হৈছে "যৌৱনে আমনি কৰে 2" মুক্তিৰ দিন । হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 5:32 PM IST
গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু এতিয়াও সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই কোনো অসমীয়াই । প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক বিয়োগত শোকৰ ছাঁ পৰিছে সাংস্কৃতিক মহলত । পিছুৱাই দিয়া হৈছে এখনৰ পাছত সিখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ।
২৬ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি 'হোমৱৰ্ক'ৰ মুক্তিৰ দিন পিছুওৱাৰ পাছতে আকৌ পিছুৱাই দিয়া হ'ল আন এখন অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিৰ দিন । বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লক্ষ্মী নাৰায়ণ ফিল্মছৰ বেনাৰত অশোক কুমাৰ বিষয়া আৰু হেপীমণি বিষয়াই প্রযোজনা কৰা ছবি "যৌৱনে আমনি কৰে 2"ৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়া হৈছে । অহা ১০ অক্টোবৰত মুক্তিলাভ কৰাৰ কথা আছিল ছবিখনে ।
ছবিখনৰ কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ভাস্কৰ বৰুৱাই জনোৱা মতে, “১০ অক্টোবৰত মুক্তিলাভ নকৰে যৌৱনে আমনি কৰে 2 । যিহেতু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি ভাল নহয়, সেয়ে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ।” লগতে সকলো ঠিক হ’লে ছবিখন মুক্তি দিয়া হ'ব বুলি জনাই বৰুৱাই ।
১৯৯৮ চনৰ এখন জনপ্ৰিয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা "যৌৱনে আমনি কৰে" অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতখনৰ বাবে আছিল এক মাইলৰ খুঁটি । "যৌৱনে আমনি কৰে” আছিল অসমৰ সৰ্বকালৰ ব্যৱসায়িকভাৱে সফল ছবি । সেইখন ছবিৰ মুক্তিৰ ২৭ বছৰ পিছত পুনৰ পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়াই সাজু কৰি তুলিছে "যৌৱনে আমনি কৰে”ৰ ছিকুৱেল ।
"যৌৱনে আমনি কৰে 2"ৰ পৰিচালনা অশোক কুমাৰ বিষয়াৰ । সহযোগী পৰিচালক হিচাপে আছে বৰষা ৰাণী বিষয়া । চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰুৱা আৰু বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ । ছবিখনৰ কার্যবাহী প্রযোজক হিচাপে আছে ভাস্কৰ বৰুৱা ।
আনহাতে কেইবাখনো নতুন মুখৰ লগতে পূৰ্বৰ ছবিখনত অভিনয় কৰা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, নিকুমণি বৰুৱা, বৰষা ৰাণী বিষয়া, বৰ্ণালী পূজাৰী, ইনু বৰুৱা, অংকুৰ বিষয়া, নিলয় গুপ্ত, নীৰেন শৰ্মা, অসীম বৈশ্য, উদয় শংকৰকো দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ নতুনকৈ অৱতোষ ভূঞা, পুণ্যদা হাজৰিকা, ভাৰ্গৱ গগৈ, পূজা ডেকা, সুদীপ্ত গোস্বামী, প্রত্যুষ প্লাবন, নীলিম কাঞ্চন চেতিয়া, ইভান শইকীয়া, ৰকিবুল আহমেদ, ৰিয়া বৰা, মিমাংশী বৰুৱাকে ধৰি বিভিন্নজনক দেখা যাব ছিকুৱেলত ।
