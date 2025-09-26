জুবিনৰ স্বাস্থ্য সস্পৰ্কে ল’বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিষয়ে পূৰ্বেই চিকিৎসকে জনাইছিল তেওঁৰ ঘনিষ্ঠক

জুবিনৰ স্বাস্থ্য সস্পৰ্কে ল’বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিষয়ে পূৰ্বেই চিকিৎসকে জনাইছিল তেওঁৰ ঘনিষ্ঠক
পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন অবিহনে মানুহজনৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা হৈ গৈছে । দেহৰ অংগ-প্রতংগসমূহ বিকল হৈ গৈছে... ৷ আৰু কি কি ক'লে ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 2:16 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সকলো কথাই জানিছিল তেওঁৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী লোকেই । প্ৰথমবাৰ চিজাৰ এটেক অহাৰ পাছতে জুবিন গাৰ্গে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ল’বলগীয়া সকলো সাৱধানতাৰ বিষয়ে পৰিয়াল তথা তেখেতৰ লগত জড়িত সকলোকে জনাইছিল চিকিৎসকে । জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাই নিজাববীয়াকৈও জুবিন গাৰ্গ সহিতে তেওঁৰ লগত জড়িত সকলোকে মাতি এক কাউন্সেলিঙৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল । চিকিৎসকে প্ৰদান কৰা পৰামৰ্শৰ ভিতৰত আছিল- জুই আৰু পানীৰ পৰা দূৰত থকা, নিয়মীয়াকৈ ঔষধ সেৱন কৰা, গাড়ী নচলোৱাৰ লগতে কেতিয়াও অকলে নথকা ।
এই কথা জানিছিল তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠসকলে
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই কয়, “টাউন ক্লাবত তেওঁ প্ৰথম অসুস্থ হোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁৰ দুবাৰ-তিনিবাৰ চিজাৰ এটেক আহিছিল । আমাৰ হাস্পতালত ভর্তি কৰোৱাৰ পাছত তেওঁৰ গোটেই শৰীৰৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । আমাৰ চিকিৎসালয়ৰ এটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে তেওঁৰ গোটেইখিনি চোৱা-চিতা কৰিছিল । গতিকে তেওঁৰ কেৱল চিজাৰেই নহয়, সৰু-সুৰাকৈ কিছুমান অন্য ৰোগো আছিল । সেইমতে তেওঁক ঔষধ দিয়া হৈছিল ।”
ডাঃ বৰুৱাই লগতে জানিবলৈ দিয়ে, “প্ৰথম অৱস্থাত এপিলেক্টিক চিজাৰ হিচাপে তেওঁক চিনাক্ত কৰা হৈছিল । সেইমতে তেওঁক যিখিনি মেডিচিন দিব লাগে সেয়া দিয়া হৈছিল । লগতে কি কি খাব, কি কি কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম তেওঁ মানি চলিব সেই গোটেইখিনি পৰামৰ্শ তেওঁক দিয়া হৈছিল । আনকি ডায়েট চাৰ্টখনো তেওঁক দিয়া হৈছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ লগতে তেওঁৰ লগত থকা গোটেই কেইজনকে এই কথা বুজাই দিছিলোঁ । লগতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগত যিসকল লোক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকক লৈও মই এটা কাউন্সেলিং কৰিছিলো ।”
“লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীয়ে গাড়ী চলাব নালাগে, অকলে ক’তো যাব নালাগে, জুই-পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, খোৱা-বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰিব লাগে, ঔষধ নিয়মীয়াকৈ খাইছেনে নাই সেইটো তদাৰক কৰিব লাগে, সেইটোও বুজাই দিছিলো ৷” এয়া ডাঃ বৰুৱাৰ ভাষ্য ৷
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই আৰু কি ক'লে
এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, “এই ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । আমি ভিডিঅ’ত দেখা অনুসৰি তেওঁ লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ পানীত সাঁতুৰি আছে, অসহায় অনুভৱ কৰিছে । সেই সময়খিনিত তাত উপস্থিত থকা মানুহখিনিয়ে লগে লগে যদি লগ হৈ তেওঁক হাস্পতাললৈ লৈ গ’লহেঁতেন জুবিনক আমি বচাই ৰাখিব পাৰিলোঁহেতেন । মোৰ দৃষ্টিৰে এইটো সম্পূৰ্ণ অৱহেলা । ফটোত যিখিনি দেখিছোঁ তাৰ পৰা এয়াই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে আৰু কয়, "মানুহজন অৱশ বা দুৰ্বল হৈ পৰাৰ পাছত তাত সাঁতুৰি থাকিবলৈ দিয়াটো অনুচিত । লগে লগে তেওঁক লৈ আহিব লাগিছিল আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিব লাগিছিল । এইটো নকৰাৰ ফলত যিমানেই সময় অতিবাহিত হৈছে সিমানেই অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি গৈছে, ফলত পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন অবিহনে মানুহজনৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা হৈ গৈছে । দেহৰ অংগ-প্রতংগসমূহ বিকল হৈ গৈছে । সেই সময়খিনিত যদি গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন তেন্তে এই ঘটনা নহলহেঁতেন । তাত থকা সেই ল’ৰাকেইজনৰ সেই দায়িত্বটো আছিল যে- তুমি যিমান জোৰ কৰিলেও আমি পানীত নামিবলৈ নিদিওঁ । এনে কৰিলে আমি জুবিনক কেতিয়াও নেহেৰুৱালোহেঁতেন ।”
