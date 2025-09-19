ETV Bharat / entertainment

ছিংগাপুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত জুবিন গাৰ্গ: সাগৰত পৰি হাস্পতালত ভৰ্তি

সাগৰত পৰি গ’ল জুবিন গাৰ্গ ৷ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱত অংশ ল’বলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় জুবিন ৷

জুবিন গাৰ্গ (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 2:50 PM IST

হায়দৰাবাদ : চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ত অংশ ল’বলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৷ বৰ্তমান সময়লৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি পানীত পৰি যায় শিল্পীগৰাকী ৷ অচেতন হৈ পৰে তেওঁ ৷ গুৰুতৰ অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিনক ৷

চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ অনুষ্ঠিত হৈছে ছিংগাপুৰত ৷ ছানটেক ছিংগাপুৰ কনভেনশ্যন এণ্ড এক্সিবিশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ ৷

উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে অংশ ল’ব এই মহোৎসৱত ৷ ২০-২১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই মহোৎসৱৰ মূল অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে, ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফেশ্বন শ্ব' আদি অনুষ্ঠিত হ'ব । বিহু, সত্ৰীয়া, হোজাগিৰি আৰু নাগালেণ্ডৰ যুদ্ধ নৃত্যৰ দৰে পৰম্পৰাগত নৃত্য, ছিংগাপুৰত প্ৰব্ৰজনকাৰী গোটৰ নৃত্য পৰিৱেশন, ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হ'ব ৷ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে উক্ত দিনা সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ কথা ।

