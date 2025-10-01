লুইতকণ্ঠৰ কায়িক বিদায়হে এয়া, বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰৰ হৃদয়ত এতিয়াও জীয়াই আছে জুবিন

লুইতকণ্ঠৰ কায়িক বিদায়হে এয়া, বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰৰ হৃদয়ত এতিয়াও জীয়াই আছে জুবিন
আলিপুৰদুৱাৰৰ দীপেন্দ্ৰ মৰমৰ শিল্পীৰ অকাল মৃত্যুত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । 'ৰাইজৰ শিল্পী' জুবিনে মঞ্চত তেওঁৰ সৈতে 'মায়াবিনী' গীতটি গাইছিল । শুভদীপ বৰ্মনৰ এক প্ৰতিবেদন-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 2:46 PM IST
আলিপুৰদুৱাৰ : জুবিন গাৰ্গৰ বাবে সমগ্ৰ অসমে চকুলো টুকিছে । বাদ পৰি ৰোৱা নাই কাষৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম বংগও ৷ কিয়নো এইখনো যে আছিল জুবিনৰ 'দ্বিতীয় ঘৰ' ।অনাকাংক্ষিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত অসমে যেন বহুত কিবা কিবি কৈ গ’ল দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বকে ৷ বাৰ্তা দি গ’ল এই মৃত্যুৱে সমন্বয়ৰ ৷ লাখ লাখ মানুহৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা মৰমে সকলোকে আজি জুবিনৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । বংগৰ সংগীত শিল্পী দীপেন্দ্ৰই কৈ গ’ল বহু কথা ৷ তেওঁ যে আৰু কেতিয়াও নাহিব, এই কথা ভাবিয়ে বুকু গধুৰ হৈ পৰে ৷
১৯ ছেপ্টেম্বৰত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে হঠাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । এই খবৰ আজিও বহুতৰ বাবে অবিশ্বাস্য ৷ অসংখ্য প্ৰতিভাৱান আৰু যুৱ শিল্পীয়ে তেওঁৰ গীত ‘মায়াবিনী’ গাই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । তেনে এগৰাকী শিল্পী হৈছে আলিপুৰদুৱাৰৰ দীপেন্দ্ৰ লাহিড়ী, যাৰ সংগীত জীৱন জুবিনৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আহিছে । তেওঁৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পী নহয়, এক অনন্য দৰ্শন, যুৱ শিল্পীৰ পথ প্ৰদৰ্শক ।
প্ৰিয় শিল্পীৰ অকাল মৃত্যুত শোকদগ্ধ হৈ পৰা দীপেন্দ্ৰই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছে যে: "তেওঁ নিজৰ প্ৰজন্মৰ শ্ৰেষ্ঠ । তেওঁ জীৱন । তেওঁ জুবিন ।" জুবিন আছিল দীপেন্দ্ৰৰ প্ৰথম প্ৰেৰণা । সম্প্ৰতি দীপেন্দ্ৰ কলকাতাত সংগীতৰ অনুশীলন আৰু নিজৰ সংগীত কেৰিয়াৰক লৈ ব্যস্ত । এইজনা শিল্পীয়ে বংগ আৰু অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত জুবিনৰ গীত গাই অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ।
দীপেন্দ্ৰৰ শৈশৱ
দীপেন্দ্ৰৰ পিতৃ শান্তনু লাহিড়ী এগৰাকী সাংবাদিক আৰু মাতৃ দীপালী বাগচী এগৰাকী সংগীতৰ শিক্ষয়িত্ৰী । গতিকে সংগীত জগতখনত দীপেন্দ্ৰই মাকক দেখিয়েই খোজ দিছিল ।
সৰুৰে পৰা সাংস্কৃতিক পৰিবেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল দীপেন্দ্ৰ । অৱশ্যে তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰাৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ গীত । জুবিনৰ সুৰবোৰে তেওঁক সৰুৰে পৰাই মুগ্ধ কৰিছিল । দীপেন্দ্ৰই কয়, "জুবিন দাৰ গীতৰ পৰাই মোৰ প্ৰথমটো গীতৰ প্ৰেৰণা পাইছিলোঁ । তেওঁৰ সুৰ, শব্দ আৰু কণ্ঠৰ আৱেগে মোক জোকাৰি যায় ।" কেৱল জুবিনৰ ফটো চাই তেওঁ ডাঙৰ হোৱা নাছিল, তেওঁৰ গীতত জীৱনৰ গভীৰ অৰ্থ বিচাৰি পাইছিল দীপেন্দ্ৰই ।
জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী
২০১৮ বৰ্ষই দীপেন্দ্ৰৰ জীৱনলৈ এক টাৰ্ণিং পইণ্ট কঢ়িয়াই আনিছিল । সেই বছৰৰ জুলাই মাহত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘মায়াবিনী’ৰ বাংলা আৰু অসমীয়া সংস্কৰণ তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰথম ৰচনা হিচাপে আপলোড কৰিছিল । এই গীতটো অতি সোনকালে ছচিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ অসমত হিট হৈ পৰে ।
দীপেন্দ্ৰৰ সৈতে জুবিনে মঞ্চত গাইছিল ‘মায়াবিনী’
মায়াবিনী গীতটোৰ বাংলা সংস্কৰণৰ পাছতে ছেপ্টেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে এটা অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । জুবিন গাৰ্গে নিজেই তেওঁলৈ ফোন কৰিছিল । নিজেই দীপেন্দ্ৰৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰশংসা কৰি ভৱিষ্যতে একেলগে কাম কৰাৰ আশ্বাস দিছিল জুবিনে । কিছুদিন পিছত জুবিনে কলকাতালৈ আহি হাইলেণ্ড পাৰ্কৰ এক অনুষ্ঠানত দীপেন্দ্ৰৰ সৈতে মঞ্চত ‘মায়াবিনী’ গীতটি পৰিবেশন কৰিছিল । সেই দিনটো এতিয়াও দীপেন্দ্ৰৰ জীৱনৰ অন্যতম স্মৰণীয় মুহূৰ্ত ।
ইয়াৰ পিছত দীপেন্দ্ৰই জুবিনক বহুবাৰ কলকাতাত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু ৰেকৰ্ডিঙত সংগ দিছিল । একেলগে কটোৱা সেই মুহূৰ্তবোৰে আজি তেওঁক গভীৰভাৱে দুখ দিছে । দীপেন্দ্ৰৰ আক্ষেপ, "মই মানি ল'ব নোৱাৰো যে তেওঁ আৰু নাই । তেওঁ আছিল এজন মহান মানুহ ।"
প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰতীক জুবিন
দীপেন্দ্ৰৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল মঞ্চৰ শিল্পী নাছিল । দীপেন্দ্ৰৰ গীতসমূহ বাৰে বাৰে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁক উৎসাহিত কৰি আহিছিল । নৱাগতৰ প্ৰতি তেওঁৰ সহানুভূতি, হৃদয়ত স্থান দিয়াৰ মানসিকতাই তেওঁক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে ।
দীপেন্দ্ৰৰ ভাষাত "জুবিন দাই সদায় নতুনকৈ অহাসকলৰ অনুভৱ বুজি পাইছিল, উৎসাহিত কৰিছিল, সুযোগ দিছিল । তেওঁ আছিল দৰ্শনৰ মানুহ ।" তেওঁৰ বিয়োগৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশে তেওঁৰ গীতসমূহ একে সুৰত গাইছে । জাতি, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিশেষে তেওঁ হৈ পৰিছে প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰতীক ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ পৰা ৫২ বছৰীয়া কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহে । উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ তেওঁ তালৈ গৈছিল । বৰ্তমানলৈকে পানীত ডুবিয়েই তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৱে বহু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বৰ্তমান তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত চলি আছে ।
লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ প্ৰতিটো বস্তু মই অতি সোনকালে বিচাৰোঁ: গৰিমা গাৰ্গ