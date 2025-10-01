ETV Bharat / entertainment

লুইতকণ্ঠৰ কায়িক বিদায়হে এয়া, বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰৰ হৃদয়ত এতিয়াও জীয়াই আছে জুবিন

আলিপুৰদুৱাৰৰ দীপেন্দ্ৰ মৰমৰ শিল্পীৰ অকাল মৃত্যুত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । 'ৰাইজৰ শিল্পী' জুবিনে মঞ্চত তেওঁৰ সৈতে 'মায়াবিনী' গীতটি গাইছিল । শুভদীপ বৰ্মনৰ এক প্ৰতিবেদন-

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri revealed many unknown facts about Zubeen Garg
বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰ লাহিড়ীৰ সৈতে জুবিন (Photo : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 2:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুৰদুৱাৰ : জুবিন গাৰ্গৰ বাবে সমগ্ৰ অসমে চকুলো টুকিছে । বাদ পৰি ৰোৱা নাই কাষৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম বংগও ৷ কিয়নো এইখনো যে আছিল জুবিনৰ 'দ্বিতীয় ঘৰ' ।অনাকাংক্ষিত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত অসমে যেন বহুত কিবা কিবি কৈ গ’ল দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বকে ৷ বাৰ্তা দি গ’ল এই মৃত্যুৱে সমন্বয়ৰ ৷ লাখ লাখ মানুহৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা মৰমে সকলোকে আজি জুবিনৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । বংগৰ সংগীত শিল্পী দীপেন্দ্ৰই কৈ গ’ল বহু কথা ৷ তেওঁ যে আৰু কেতিয়াও নাহিব, এই কথা ভাবিয়ে বুকু গধুৰ হৈ পৰে ৷

১৯ ছেপ্টেম্বৰত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে হঠাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । এই খবৰ আজিও বহুতৰ বাবে অবিশ্বাস্য ৷ অসংখ্য প্ৰতিভাৱান আৰু যুৱ শিল্পীয়ে তেওঁৰ গীত ‘মায়াবিনী’ গাই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । তেনে এগৰাকী শিল্পী হৈছে আলিপুৰদুৱাৰৰ দীপেন্দ্ৰ লাহিড়ী, যাৰ সংগীত জীৱন জুবিনৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আহিছে । তেওঁৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পী নহয়, এক অনন্য দৰ্শন, যুৱ শিল্পীৰ পথ প্ৰদৰ্শক ।

বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰৰ মুখেৰে জুবিনৰ কথা (ETV Bharat)

প্ৰিয় শিল্পীৰ অকাল মৃত্যুত শোকদগ্ধ হৈ পৰা দীপেন্দ্ৰই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছে যে: "তেওঁ নিজৰ প্ৰজন্মৰ শ্ৰেষ্ঠ । তেওঁ জীৱন । তেওঁ জুবিন ।" জুবিন আছিল দীপেন্দ্ৰৰ প্ৰথম প্ৰেৰণা । সম্প্ৰতি দীপেন্দ্ৰ কলকাতাত সংগীতৰ অনুশীলন আৰু নিজৰ সংগীত কেৰিয়াৰক লৈ ব্যস্ত । এইজনা শিল্পীয়ে বংগ আৰু অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত জুবিনৰ গীত গাই অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ।

দীপেন্দ্ৰৰ শৈশৱ

দীপেন্দ্ৰৰ পিতৃ শান্তনু লাহিড়ী এগৰাকী সাংবাদিক আৰু মাতৃ দীপালী বাগচী এগৰাকী সংগীতৰ শিক্ষয়িত্ৰী । গতিকে সংগীত জগতখনত দীপেন্দ্ৰই মাকক দেখিয়েই খোজ দিছিল ।

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri revealed many unknown facts about Zubeen Garg
বংগৰ সন্তান দীপেন্দ্ৰ লাহিড়ীৰ সৈতে জুবিন (Photo : ETV Bharat)

সৰুৰে পৰা সাংস্কৃতিক পৰিবেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল দীপেন্দ্ৰ । অৱশ্যে তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰাৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ গীত । জুবিনৰ সুৰবোৰে তেওঁক সৰুৰে পৰাই মুগ্ধ কৰিছিল । দীপেন্দ্ৰই কয়, "জুবিন দাৰ গীতৰ পৰাই মোৰ প্ৰথমটো গীতৰ প্ৰেৰণা পাইছিলোঁ । তেওঁৰ সুৰ, শব্দ আৰু কণ্ঠৰ আৱেগে মোক জোকাৰি যায় ।" কেৱল জুবিনৰ ফটো চাই তেওঁ ডাঙৰ হোৱা নাছিল, তেওঁৰ গীতত জীৱনৰ গভীৰ অৰ্থ বিচাৰি পাইছিল দীপেন্দ্ৰই ।

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri
‘লুইতকণ্ঠ’ জুবিনে তেওঁৰ সৈতে মঞ্চত ‘মায়াবিনী’ গীতটি গাইছিল (Photo : ETV Bharat)

জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী

২০১৮ বৰ্ষই দীপেন্দ্ৰৰ জীৱনলৈ এক টাৰ্ণিং পইণ্ট কঢ়িয়াই আনিছিল । সেই বছৰৰ জুলাই মাহত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘মায়াবিনী’ৰ বাংলা আৰু অসমীয়া সংস্কৰণ তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰথম ৰচনা হিচাপে আপলোড কৰিছিল । এই গীতটো অতি সোনকালে ছচিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ অসমত হিট হৈ পৰে ।

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri
প্ৰিয় শিল্পীৰ অকাল মৃত্যুত ভাগি পৰিছে দীপেন্দ্ৰ (Photo : ETV Bharat)

দীপেন্দ্ৰৰ সৈতে জুবিনে মঞ্চত গাইছিল ‘মায়াবিনী’

মায়াবিনী গীতটোৰ বাংলা সংস্কৰণৰ পাছতে ছেপ্টেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে এটা অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । জুবিন গাৰ্গে নিজেই তেওঁলৈ ফোন কৰিছিল । নিজেই দীপেন্দ্ৰৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰশংসা কৰি ভৱিষ্যতে একেলগে কাম কৰাৰ আশ্বাস দিছিল জুবিনে । কিছুদিন পিছত জুবিনে কলকাতালৈ আহি হাইলেণ্ড পাৰ্কৰ এক অনুষ্ঠানত দীপেন্দ্ৰৰ সৈতে মঞ্চত ‘মায়াবিনী’ গীতটি পৰিবেশন কৰিছিল । সেই দিনটো এতিয়াও দীপেন্দ্ৰৰ জীৱনৰ অন্যতম স্মৰণীয় মুহূৰ্ত ।

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri
দীপেন্দ্ৰই প্ৰাণভৰি ভালপোৱা এগৰাকী শিল্পী জুবিন গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছত দীপেন্দ্ৰই জুবিনক বহুবাৰ কলকাতাত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু ৰেকৰ্ডিঙত সংগ দিছিল । একেলগে কটোৱা সেই মুহূৰ্তবোৰে আজি তেওঁক গভীৰভাৱে দুখ দিছে । দীপেন্দ্ৰৰ আক্ষেপ, "মই মানি ল'ব নোৱাৰো যে তেওঁ আৰু নাই । তেওঁ আছিল এজন মহান মানুহ ।"

প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰতীক জুবিন

দীপেন্দ্ৰৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল মঞ্চৰ শিল্পী নাছিল । দীপেন্দ্ৰৰ গীতসমূহ বাৰে বাৰে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁক উৎসাহিত কৰি আহিছিল । নৱাগতৰ প্ৰতি তেওঁৰ সহানুভূতি, হৃদয়ত স্থান দিয়াৰ মানসিকতাই তেওঁক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে ।

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri
দীপেন্দ্ৰ লাহিড়ীৰ দৃষ্টিৰে জুবিনক চিনো আহক (Photo : ETV Bharat)
Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri
এইগৰাকী শিল্পীয়ে বংগ আৰু অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত জুবিনৰ গীত গাই অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে (Photo : ETV Bharat)

দীপেন্দ্ৰৰ ভাষাত "জুবিন দাই সদায় নতুনকৈ অহাসকলৰ অনুভৱ বুজি পাইছিল, উৎসাহিত কৰিছিল, সুযোগ দিছিল । তেওঁ আছিল দৰ্শনৰ মানুহ ।" তেওঁৰ বিয়োগৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশে তেওঁৰ গীতসমূহ একে সুৰত গাইছে । জাতি, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিশেষে তেওঁ হৈ পৰিছে প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰতীক ।

Zubeen Garg Bong Connection Bengali singer Dependra Lahiri
দীপেন্দ্ৰৰ হৃদয়ত এতিয়াও জীয়াই আছে জুবিন দা (Photo : ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ পৰা ৫২ বছৰীয়া কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহে । উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ তেওঁ তালৈ গৈছিল । বৰ্তমানলৈকে পানীত ডুবিয়েই তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৱে বহু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বৰ্তমান তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ প্ৰতিটো বস্তু মই অতি সোনকালে বিচাৰোঁ: গৰিমা গাৰ্গ

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG BONG CONNECTIONSINGER DEEPENDRA LAHIRI ZUBEEN GARGZUBEEEN GARG DEATHজুবিন গাৰ্গSINGER DEPENDRA LAHIRI ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.