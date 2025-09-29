ETV Bharat / entertainment

আদ্যশ্ৰাদ্ধত আত্মীয়ৰ লগতে শিল্পী, কলা-কুশলীৰ ভিৰ

কথা ক’ব পৰা অৱস্থাত নাই যদিও থোকাথুকি মাতেৰে সীমা বিশ্বাস, মনীষা হাজৰিকাই ক’লে জুবিনৰ আদৰ্শৰ কথা ৷ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ক’লে- JusticeForZubeenGarg শ্লোগান প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ৷

জুবিন গাৰ্গৰ আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ । কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে শ্ৰাদ্ধ । আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাহিলীপৰা বাসগৃহলৈ আগমন ঘটিছে সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বহু লোকৰ ৷ লগতে আজিৰ দিনটোত দেখা দিছেহি শিল্পীগৰাকী বহু অনুৰাগীয়ে ।

শিল্পীগৰাকীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকি কণ্ঠশিল্পী মনীষা হাজৰিকাই কয়, “এই দিনকেইটা অসমীয়া ৰাইজে কেনেদৰে পাৰ কৰিছে সকলোৱে জানে । জুবিনৰ সকলো আদৰ্শক, সকলো সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাটো এতিয়াৰে পৰা আমাৰ দায়িত্ব । যি ক্ষতি হ’ল সেয়া আৰু কেতিয়াও পূৰণ নহয় । আৰু এগৰাকী জুবিন কেতিয়াও সৃষ্টি নহয় । জুবিনৰ আদর্শক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পণ ল’ব লাগিব । জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কিছু অপ্ৰকাশিত গীত গোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । সেই পৰিকল্পনা আধৰুৱা হৈ থাকিল ।”

গুণমুগ্ধৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সীমা বিশ্বাসে কয়, “আদ্যশ্ৰাদ্ধ শব্দটোৱে ভাল নালাগে । তেওঁক সুঁৱৰাৰ বাবে আহিছোঁ আজি । জুবিনক আমি সকলোৱে কিমান ভাল পাওঁ সেইটো সকলোৱে জানে । জুবিনক এতিয়া জীয়াই ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব। জুবিনক ন্যায় দিবই লাগিব । কিন্তু আমি আবেগিক হৈ যাতে ভুল সিদ্ধান্ত নলও সেইটো চাব লাগিব ।”

জুবিন গাৰ্গৰ আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ (Photo : ETV Bharat Assam)

ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, “আজি আমি সকলোৱে কাহিলীপাৰাত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ পালন কৰিছো । পৰহি যোৰহাটত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মাজত পালন কৰা হ’ব শ্ৰাদ্ধ । মই মোৰ কিছু এৰাব নোৱৰা কামৰ বাবে ৰাছিয়ালৈ যাব লাগিব, সেয়েহে মই উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম । সোণাপুৰত বহুত মানুহ হৈছে । জুবিনৰ সমাধিক্ষেত্ৰ পবিত্ৰ স্থানলৈ পৰিণত হৈছে । তেখেতৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে SIT গঠন কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী জুবিনৰ লগত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দৰে আছিল । ইমান গুণমুগ্ধ সমবেত হোৱা আগতে আমি দেখা নাই । এটা দল ছিংগাপুৰলৈ যোৱা খবৰ পাইছোঁ । ৰাইজৰ দৰে আমিও তদন্ত বিচাৰোঁ ।”

