উচুপি উচুপিয়েই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে গালে মায়াবিনী

উচুপি উচুপিয়েই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে গালে মায়াবিনী
জুবিনৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গাই উচুপি উচুপি কান্দি উঠিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।
Published : October 1, 2025 at 9:15 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠান গৰিমা গাৰ্গসহ লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিতিত সফলভাৱে সামৰণি পৰে । অনুষ্ঠানৰ সামৰণিৰ সময়ত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সহস্ৰাধিক লোকে গালে জুবিনৰ অমৰ সৃষ্টি মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত । সামৰণি পৰ্বত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গাই উচুপি উচুপি কান্দি উঠিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।
সমান্তৰালকৈ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি আৰু তেওঁক সুঁৱৰি উপস্থিত সকলোৰে চকুত দেখা গ’ল চকুলো । অনুষ্ঠানৰ শেষত গৰিমা শইকীয়াই গাৰ্গে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ প্ৰথমেই তেওঁ ক্ষমা বিচাৰে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ৷ কয়, “মই সঁচাকৈয়ে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী যে প্ৰথমেই আমি যোৰহাটলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কিছুমান পৰিয়ালৰ সমস্যা আছিল ৷ দেউতাৰ বয়স হৈছে, অলপ অসুস্থ, গতিকে যোৰহাটলৈ যাত্ৰা কৰি আহিব নোৱাৰিলো ৷ প্ৰথমেই যদি যোৰহাটলৈ আহিলোহেঁতেন সকলোৰে ভাল লাগিলহেঁতেন ৷”
“নিজৰ ঠাই, জুবিনে ইয়াৰ ধুলি-মাটি লৈয়ে ডাঙৰ হৈছে, নিজৰ ভেটি স্থাপন কৰিছে ৷ যোৰহাটৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল জুবিনৰ সংগীতৰ যাত্ৰা ৷ কিন্তু আজি ১৩ দিনৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ ৷ যোৰহাটৰ ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ সকলোখিনি অনুষ্ঠিত কৰিলে” - এয়া গৰিমাৰ ভাষ্য ৷
তেওঁ লগতে জুবিন বিচৰা বৰ অসমখনৰ কথাও কয় ৷ সকলোকে এতিয়াৰ দৰে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিবলৈ আহ্বান জনায় গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ জুবিনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অপাৰ মৰম দেখি তেওঁ কয়, "জুবিনৰ সিখন পৃথিৱীৰ যাত্ৰাও সুগম হ’ব ৷"
"ইতিবাচক কথাৰ মাজেৰে জাতি-বৰ্ণ নিবিৰ্শেষে এখন সমাজ বিচাৰিছিল জুবিনে আৰু সেইয়া সকলোৱে বিগত দিনকেইটাত দেখুৱাইছে ৷ জুবিনৰ কাষলৈ সকলো ধৰ্ম-বৰ্ণ-জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাৰে জুবিনক বিদায় দিছে", গৰিমাই এইদৰে কয় ৷
উল্লেখ্য যে, অসুস্থতাৰ বাবে কপিল বৰঠাকুৰ কাহিলীপাৰাস্থিত বাসগৃহতে আছে ৷ কাইলৈ গৰিমাসহ সকলো গুৱাহাটীলৈ বুলি ৰাওনা হোৱাৰ কথা ৷
