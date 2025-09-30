জুবিনৰ প্ৰতিটো বস্তু মই অতি সোনকালে বিচাৰোঁ: গৰিমা গাৰ্গ
আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ বাবে যোৰহাটলৈ ৰাওনা জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ লগত আছে কেবাগৰাকীও আত্মীয় ৷
গুৱাহাটী : আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ বাবে যোৰহাটলৈ ৰাওনা হ’ল জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । তেওঁৰ লগত আছে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ, যতীন বৰাৰ পত্নী আৰু কেইবাগৰাকীও আত্মীয় । প্ৰায় দহখনতকৈ অধিক বাহনৰ এটা কনভয় লৈ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত ২ বাজি ৪০ মিনিটত ওলাই যায় কাহিলীপাৰা ঘৰখনৰ পৰা । কাইলৈ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ কৰ্ম সম্পন্ন কৰি বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল ।
আনহাতে এই দুটা দিন জুবিনৰ পিতৃ অসুস্থতাৰ বাবে কাহিলীপাৰাৰ ঘৰতে থাকিব ৷ যোৰহাটলৈ যোৱাৰ পথত জুবিনৰ সমাধিত এবাৰ সেৱা ল’ব গৰিমাই । ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে জুবিনৰ প্ৰতিচ্ছবিত এপাহি গোলাপ দি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে গৰিমাই ৷ ইয়াৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যোৰহাটৰ লগতে সমগ্ৰ উজনি অসমবাসী ৰাইজক শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠানটোত সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ ।
লগতে কয়, “যিখিনি নিয়ম আছিল, গুৱাহাটীত হৈ গ’ল । কাইলৈ ১৩ দিনীয়া যিখিনি নিয়ম আছে, সেইখিনি যোৰহাটত কৰা হ’ব । যোৰহাটৰ ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেয়েহে আমি পৰিয়ালৰ লোকসকল ওলাইছো তালৈ যাবলৈ । তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠান হ’ব । শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠানটো হৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিছো । ইতিমধ্যে তালৈ চিতাভস্ম লৈ যোৱা হৈছে ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “কাইলৈ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ কৰ্ম সম্পন্ন কৰি বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিম আমি । যোৱাৰ পথত জুবিনৰ সমাধিত এবাৰ সেৱা লৈ যাম । তেওঁ থাকোতেও ৰাইজে যিমান মৰম কৰিছিল, আজি তেওঁৰ অনুপস্থিতিতো একেই মৰম আগবঢ়াইছে ৰাইজে ।"
আনহাতে ঘটনাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কয়, "মই আইনক বিশ্বাস কৰো ৷ অতি সোনকালে আইনক ন্যায় দিবলৈ মই দাবী কৰো ৷ জুবিনে ন্যায় পাব লাগিব ৷ লগতে এইটো জানিব লাগিব যে আচলতে সেইদিনা হৈছিল কি ! সকলো কথা ওলাব লাগিব ।"
সন্দীপন গাৰ্গক আজি SIT যে জেৰা চলোৱা প্ৰসংগত গৰিমাই কয়, "তেওঁ আমাৰ নিজৰ খুৰাৰ ল’ৰা । তেওঁ কেতিয়াও বাহিৰলৈ যোৱা নাছিল । সেই কাৰণে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল আৰু সেইবাবে জুবিনৰ লগত গৈছিল । সেইদিনা কি হৈছিল গোটেই ঘটনাবোৰ জানিব লাগে । তেওঁ যিহেতু লগত আছিল, তেওঁ কিমানখিনি কি দেখিছিল, তেওঁৰ কি ক’বলগীয়া আছে কওকচোন । নতুনকৈ পুলিচত নিযুক্তি পাইছে, গতিকে তেওঁ এজন আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব । যিহেতু তেওঁ তেজৰ সম্পৰ্কৰ ভাই ।”
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ মোবাইল ফোন এতিয়ালৈকে পত্নীয়ে নোপোৱা প্ৰসংগত কয়, "জুবিনৰ প্ৰতিটো বস্তু মই অতি সোনকালে বিচাৰোঁ । যিমান সোনকালে পাৰে প্ৰতিটো বস্তু মোক লাগে ।"
