হায়দৰাবাদ : সংবাদমেলৰ সময়ত ভাতৃ ফৈজল খানে বিস্ফোৰক দাবী উত্থাপন কৰাৰ পিছতে পুনৰবাৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খান । ফৈজলে অভিযোগ কৰে যে আমিৰ প্ৰথম পত্নী ৰীণা দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সময়তে ব্ৰিটিছ লেখিকা আৰু সাংবাদিক জেচিকা হাইন্সৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল । তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে অভিনেতাজন আৰু হাইন্সৰ একেলগে এটা সন্তানো আছিল ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ফৈজলে কয়, "আমিৰে ৰীণাক বিয়া কৰাইছিল আৰু পিছত ৰীণাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁৰ জেচিকা হাইন্সৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল । সেই সময়ত তেওঁ কিৰণ ৰাওৰ সৈতে বাস কৰিছিল ।"
জেচিকা হাইন্স কোন ?
জেচিকা হাইন্স যুক্তৰাজ্যৰ এগৰাকী সাংবাদিক আৰু লেখিকা যিয়ে নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালে অমিতাভ বচ্চনৰ জীৱনী ৰচনা কৰি ভাৰতলৈ আহিছিল । অনুমান কৰা হৈছে যে তেওঁ আমিৰ খানক একশ্যন থ্ৰিলাৰ ছবি গোলাম (১৯৯৮)ৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত লগ পাইছিল, যিটো সময়তে তেওঁলোকৰ কথিত সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা হয় ।
২০০৫ চনত এখন আলোচনীয়ে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি আমিৰ আৰু জেচিকাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ কিছু সময়ৰ বাবে একেলগে বাস কৰিছিল বুলিও প্ৰকাশ পাই তাত । পিছলৈ জেচিকাই জীৱনত আগুৱাই গৈ লণ্ডনৰ ব্যৱসায়ী উইলিয়াম টেলবটক বিয়া কৰায় । আমিৰ খান বা জেচিকা হাইন্সে কেতিয়াও এই উৰাবাতৰি ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকাৰ কৰা নাছিল ৷ সময়ৰ লগে লগে এই গুজৱ ম্লান হ’বলৈ দিছিল তেওঁলোকে ।
২০১২ চনত ব্ৰিটিছ ভগত জেচিকাৰ পুত্ৰ জানৰ ফটো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে এই বাতৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰে । খবৰ অনুসৰি জেচিকাই নিজেই টুইটাৰত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কেপশ্যন আছিল “জান ইন ভগ”। এই ফটোসমূহে অনুৰাগী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মাজত আলোচনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, বেছিভাগেই ল’ৰাজনৰ আমিৰ খানৰ সৈতে সাদৃশ্যৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছিল ।
এতিয়া এদশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত ফৈজল খানৰ মন্তব্যই আমিৰৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এই চৰ্তিত অংশটোৰ প্ৰতি পুনৰ আগ্ৰহ জগাই তুলিছে ।
আমিৰ খানৰ বিবাহ আৰু পৰিয়াল
১৯৮৬ চনত আমিৰ খান ৰীণা দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে জুনেইদ আৰু ইৰা । ২০০২ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় । ২০০৫ চনত তেওঁ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কিৰণ ৰাওৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়, যাৰ সৈতে তেওঁৰ এটি পুত্ৰ আজাদ আছে । ২০২১ চনত একেলগে পিতৃ-মাতৃৰ দায়িত্ব পালনৰ শপতেৰে এই দম্পতী পৃথক হয় । সম্প্ৰতি আমিৰে বেংগালুৰুস্থিত গৌৰী স্প্ৰাটক ডেট কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
