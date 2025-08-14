হায়দৰাবাদ : ২০১৯ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ৱাৰৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছিকুৱেল ৱাৰ ২য়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ এদিন পূৰ্বে ছবিগৃহত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে । অয়ন মুখাৰ্জীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই হাই অক্টেন একশ্যনধৰ্মী ছবিখনে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ হৃত্বিক ৰোশন আৰু তেলুগু তাৰকা জুনিয়ৰ এন টি আৰৰ প্ৰথম সহযোগিতা নিশ্চিত কৰিছে । কিয়াৰা আদৱানী থকা এই ছবিখন ৱাই আৰ এফৰ চোৰাংচোৱা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ষষ্ঠ কিস্তি ।
একশ্যন ছিকুৱেন্স, বিশাল ভিজুৱেল আৰু পৰ্দাৰ দুগৰাকী জনপ্ৰিয় চেহেৰাৰ মাজত তীব্ৰ মুখামুখিৰ সৈতে ৱাৰ ২ এ বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এক্সৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যালোচনাত প্ৰশংসা আৰু চোকা সমালোচনাৰ মিশ্ৰণ দেখা গৈছে ।
ইতিমধ্যে একাংশ অনুৰাগীয়ে ছবিখনক হিট বুলি অভিহিত কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "War, Pathaan আৰু Tiger 3তকৈ বহুত ভাল । #War2 মানুহজন হৈছে অয়ন 💥💥।" আন এজনে কয়, "ইতিবাচক: এনটিআৰে নৃত্যত হৃত্বিকক সম্পূৰ্ণৰূপে আউটক্লাছ কৰিলে । @tarak9999💥#War2 ।"
Way way better than War Pathaan and Tiger3 #War2 Ayan is the man 💥💥— 🫂 (@vaddulebabu) August 14, 2025
দুয়ো মুখ্য তাৰকাৰ মাজৰ কেমিষ্ট্ৰী ছবিখনৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ ।"#War2 — ভাৰতীয় চিনেমাৰ দুজন উন্নত অভিনেতাৰ একশ্যন ভৰ্তি উদযাপন ! একশ্যনত @iHrithik & আৱেগিক দৃশ্যবোৰ হৈছে 🔥। @tarak9999 ৰ বাবে #Yamadonga & #RRR ৰ পিছত শ্ৰেষ্ঠ ইন্ট্ৰ'! ১ম অৰ্ধত চেজ দৃশ্য 🥵। কোনো কাহিনীয়ে টুইষ্ট ঘূৰোৱাৰ আশা নকৰিিব! ২য়াৰ্ধৰ আৱেগিক দৃশ্য সকলোৰে লগত সংযোগ নহ'বও পাৰে," এজন দৰ্শকে লিখিছে ।
Positive: NTR completely outclassed hrithik in dance number.— - (@kakarla_7) August 14, 2025
Top grace and ease.@tarak9999 💥 #war2
কিছুমানৰ বাবে ছবিখন হ’ল বিশুদ্ধ পাৰিবাৰিক মনোৰঞ্জন । "এইমাত্ৰ মোৰ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে #War2 চাই উভতি আহিলোঁ। সকলোৱে উপভোগ কৰিলে ! #হৃত্বিকৰোশনে জিলিকি উঠে! তেওঁৰ পৰ্দাত আচৰিত ধৰণৰ উপস্থিতি আছে! তেওঁ এই ছবিখন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে! অয়ন মুখাৰ্জী এজন মেধাৱী পৰিচালক ।"
Just came back from watching #war2 with my wife and sons. Everyone enjoyed it! #HrithikRoshan shines! He has amazing screen presence! He carries this film! Ayan Mukherjee is a brilliant director. Wake Up Sid, Yeh Jawani Hai Deewani, Brahmastra. #Bollywod pic.twitter.com/bFVwe6JwqN— Ashok Singh (@ashoksingh68) August 14, 2025
কিন্তু সকলোৱে প্ৰশংসা কৰা নাই ছবিখন । কঠোৰ সমালোচনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এজনে হতাশ হৈ লিখিছে, "যদি #Coolie এটা দুৰ্যোগ আছিল, তেন্তে War 2 চিনেমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ ধ্বংসাৱশেষ । চকচকীয়া ভিজুৱেলে বেয়া কাহিনী এটা ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে... এটা ছিকুৱেলে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰথম ছবিখন কিয় আছিল ।"
#War2 Action packed celebration of two finest actors of Indian cinema! @iHrithik in action & emotional scenes are 🔥Best intro aftr #Yamadonga & #RRR for @tarak9999 !Chase scene in 1st half🥵 Don't expect any story turning twists!Emotional scenes in 2nd half maynot connect to all— Naveen Ramichetty (@NavinRamichetty) August 14, 2025
আন এটা প্ৰতিক্ৰিয়াত লিখা আছিল, "#WAR2Review ⭐ ভয়ংকৰ VFXৰ সৈতে মন্থৰ, অনাকৰ্ষণীয় চিত্ৰনাট্য । টুইষ্টবোৰ মধ্যমীয়া আছিল । বেছিভাগ ক্ৰমেই অনিচ্ছাকৃতভাৱে হাস্যকৰ আছিল । #HrithikRoshan ৰ মনোমোহা আছিল কিন্তু সেইটোৱে এই অৰুচিকৰভাৱে নিৰ্মিত ছবিখনক ৰক্ষা নকৰে... 💰 অপচয় নকৰিব ।"
#WAR2— Alexander Huntt (@AlexanderHuntt) August 14, 2025
Review ⭐
Sluggish, uninteresting screenplay with terrible VFX. The twists were mediocre.Most sequences were Unintentionally funny.#HrithikRoshan had charm but that's not gonna save this distastefully crafted dud.
& a VFX cutout looking #JrNTR was hilarious.
Dont waste 💰 pic.twitter.com/8sCtuw8s4R
#Coolie A cinematic catastrophe dressed as nostalgia. Every frame feels like a relic that should’ve stayed buried. From plot to pacing, it’s a masterclass in how not to revive a legacy. A trainwreck in slow motion.#CoolieThePowerHouse #CoolieFDFS— NWO (Equity over Empire) (@LasskuTapa) August 14, 2025
মুক্তিৰ পূৰ্বে হৃত্বিক ৰোশন আৰু জুনিয়ৰ এনটিআৰে অনুৰাগীসকলক বিশেষ যৌথ আবেদন জনাইছিল, স্পয়লাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । "অনুগ্ৰহ কৰি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমাৰ স্পয়লাৰ সকলক সুৰক্ষা দিয়ক," হৃত্বিকে কয় । জুনিয়ৰ এনটিআৰে লগতে কয়, "স্পয়লাৰ কোনো মজাৰ বস্তু নহয় আৰু ছবি চোৱাৰ অভিজ্ঞতাত বিপুল প্ৰভাৱ পেলায় ।"
Neutral reviews of #War2 movie a thread ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥#War2Review #HrithikRoshan𓃵 #NTRJr #KiaraAdvani #SpyUniverse pic.twitter.com/iNVcWVvY7w— i (@iPattyHR) August 14, 2025
হিন্দী, তামিল আৰু তেলুগু মুক্তিৰ জৰিয়তে ৱাৰ ২ৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ ভাৰততে আধিপত্য স্থাপন কৰা । দৰ্শকে প্ৰশংসা কৰক বা সমালোচনা কৰক, ছবিখনৰ একশ্যন, তাৰকা শক্তি আৰু চোৰাংচোৱা-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সংযোগে নিশ্চিত কৰে যে ছবিখন সপ্তাহটোৰ চৰ্চা হৈ থাকিব ।
