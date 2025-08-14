ETV Bharat / entertainment

হৃত্বিক ৰোশন-জুনিয়ৰ এনটিআৰৰ একশ্যনে কি দিছে দৰ্শকক ? - WAR 2 REVIEW

ৱাৰ ২ৰ আৰম্ভণি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৈতে, অনুৰাগীয়ে হৃত্বিক ৰোশন আৰু জুনিয়ৰ এনটিআৰৰ একশ্যন আৰু কেমিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশংসা কৰিছে, আনহাতে সমালোচকসকলে ভিএফএক্সক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।

হৃত্বিক ৰোশন-জুনিয়ৰ এনটিআৰ (Photo: Film Poster)
Published : August 14, 2025 at 12:26 PM IST

হায়দৰাবাদ : ২০১৯ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ৱাৰৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছিকুৱেল ৱাৰ ২য়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ এদিন পূৰ্বে ছবিগৃহত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে । অয়ন মুখাৰ্জীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই হাই অক্টেন একশ্যনধৰ্মী ছবিখনে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ হৃত্বিক ৰোশন আৰু তেলুগু তাৰকা জুনিয়ৰ এন টি আৰৰ প্ৰথম সহযোগিতা নিশ্চিত কৰিছে । কিয়াৰা আদৱানী থকা এই ছবিখন ৱাই আৰ এফৰ চোৰাংচোৱা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ষষ্ঠ কিস্তি ।

একশ্যন ছিকুৱেন্স, বিশাল ভিজুৱেল আৰু পৰ্দাৰ দুগৰাকী জনপ্ৰিয় চেহেৰাৰ মাজত তীব্ৰ মুখামুখিৰ সৈতে ৱাৰ ২ এ বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এক্সৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যালোচনাত প্ৰশংসা আৰু চোকা সমালোচনাৰ মিশ্ৰণ দেখা গৈছে ।

ইতিমধ্যে একাংশ অনুৰাগীয়ে ছবিখনক হিট বুলি অভিহিত কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "War, Pathaan আৰু Tiger 3তকৈ বহুত ভাল । #War2 মানুহজন হৈছে অয়ন 💥💥।" আন এজনে কয়, "ইতিবাচক: এনটিআৰে নৃত্যত হৃত্বিকক সম্পূৰ্ণৰূপে আউটক্লাছ কৰিলে । @tarak9999💥#War2 ।"

দুয়ো মুখ্য তাৰকাৰ মাজৰ কেমিষ্ট্ৰী ছবিখনৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ ।"#War2 — ভাৰতীয় চিনেমাৰ দুজন উন্নত অভিনেতাৰ একশ্যন ভৰ্তি উদযাপন ! একশ্যনত @iHrithik & আৱেগিক দৃশ্যবোৰ হৈছে 🔥। @tarak9999 ৰ বাবে #Yamadonga & #RRR ৰ পিছত শ্ৰেষ্ঠ ইন্ট্ৰ'! ১ম অৰ্ধত চেজ দৃশ্য 🥵। কোনো কাহিনীয়ে টুইষ্ট ঘূৰোৱাৰ আশা নকৰিিব! ২য়াৰ্ধৰ আৱেগিক দৃশ্য সকলোৰে লগত সংযোগ নহ'বও পাৰে," এজন দৰ্শকে লিখিছে ।

কিছুমানৰ বাবে ছবিখন হ’ল বিশুদ্ধ পাৰিবাৰিক মনোৰঞ্জন । "এইমাত্ৰ মোৰ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে #War2 চাই উভতি আহিলোঁ। সকলোৱে উপভোগ কৰিলে ! #হৃত্বিকৰোশনে জিলিকি উঠে! তেওঁৰ পৰ্দাত আচৰিত ধৰণৰ উপস্থিতি আছে! তেওঁ এই ছবিখন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে! অয়ন মুখাৰ্জী এজন মেধাৱী পৰিচালক ।"

কিন্তু সকলোৱে প্ৰশংসা কৰা নাই ছবিখন । কঠোৰ সমালোচনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এজনে হতাশ হৈ লিখিছে, "যদি #Coolie এটা দুৰ্যোগ আছিল, তেন্তে War 2 চিনেমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ ধ্বংসাৱশেষ । চকচকীয়া ভিজুৱেলে বেয়া কাহিনী এটা ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে... এটা ছিকুৱেলে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰথম ছবিখন কিয় আছিল ।"

আন এটা প্ৰতিক্ৰিয়াত লিখা আছিল, "#WAR2Review ⭐ ভয়ংকৰ VFXৰ সৈতে মন্থৰ, অনাকৰ্ষণীয় চিত্ৰনাট্য । টুইষ্টবোৰ মধ্যমীয়া আছিল । বেছিভাগ ক্ৰমেই অনিচ্ছাকৃতভাৱে হাস্যকৰ আছিল । #HrithikRoshan ৰ মনোমোহা আছিল কিন্তু সেইটোৱে এই অৰুচিকৰভাৱে নিৰ্মিত ছবিখনক ৰক্ষা নকৰে... 💰 অপচয় নকৰিব ।"

মুক্তিৰ পূৰ্বে হৃত্বিক ৰোশন আৰু জুনিয়ৰ এনটিআৰে অনুৰাগীসকলক বিশেষ যৌথ আবেদন জনাইছিল, স্পয়লাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । "অনুগ্ৰহ কৰি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমাৰ স্পয়লাৰ সকলক সুৰক্ষা দিয়ক," হৃত্বিকে কয় । জুনিয়ৰ এনটিআৰে লগতে কয়, "স্পয়লাৰ কোনো মজাৰ বস্তু নহয় আৰু ছবি চোৱাৰ অভিজ্ঞতাত বিপুল প্ৰভাৱ পেলায় ।"

হিন্দী, তামিল আৰু তেলুগু মুক্তিৰ জৰিয়তে ৱাৰ ২ৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ ভাৰততে আধিপত্য স্থাপন কৰা । দৰ্শকে প্ৰশংসা কৰক বা সমালোচনা কৰক, ছবিখনৰ একশ্যন, তাৰকা শক্তি আৰু চোৰাংচোৱা-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সংযোগে নিশ্চিত কৰে যে ছবিখন সপ্তাহটোৰ চৰ্চা হৈ থাকিব ।

