হায়দৰাবাদ: বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ ছবি পুনৰ বিতৰ্কত । এইবাৰ কলকাতাত তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘দ্য বেংগল ফাইলছ’ৰ ট্ৰেইলাৰ উন্মোচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । ৰাজনৈতিক কাৰণত ট্ৰেইলাৰ দেখুওৱা নহ’ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিচালকগৰাকীয়ে । কলকাতাত ছবি ‘দ্য বেংগল ফাইলছ’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি বাতিল হোৱাৰ পিছত পৰিচালক বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে পশ্চিম বংগ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।
পৰিচালকে অভিযোগ কৰে যে ‘দ্য বেংগল ফাইলছ’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলিত বাধা আহিছিল । ট্ৰেইলাৰ চলি থকাৰ সময়তে ৰখাই দিয়া হৈছিল । ইমান ডাঙৰ ছেটআপ এটা কৰা হ’ল । বিপুল খৰচ হৈছিল । মঞ্চত পৰিচালকে মাইক লৈ অভিযোগ কৰিলে, "শেষ মুহূৰ্তত ক'লে, এই ট্ৰেইলাৰ চলাব নোৱাৰি । ইয়াত কি হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছেই । আমি সকলো ধৰণৰ অনুমতি লৈ এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো । চকুৰ সন্মুখত সকলো ঘটি আছে । প্ৰথমে থিয়েটাৰত ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হ’ল, তাৰ পিছত হোটেলত । বুজিবই পাৰিছে বংগৰ পৰিস্থিতি । এনে ট্ৰেইলাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি শাসকীয় দলটোৱে ভয় খাইছে নেকি ?"
দৰাচলতে ই এম বাইপাছৰ ওচৰৰ এখন পাঁচ তাৰকাযুক্ত হোটেলত ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত কণ্ট্ৰ’ল পেনেলত হোটেলৰ দুগৰাকী বিষয়া উপস্থিত আছিল । তাৰ পিছত ট্ৰেইলাৰ বাজি থকাৰ সময়তে হঠাৎ ভিডিঅ’টো বন্ধ হৈ গ’ল । ইয়াৰ পিছত বিবেক-পল্লৱীয়ে হোটেলৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে কথা পাতি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । ডাঙৰ পৰ্দাখনৰ কেবল কাটি পেলোৱাৰ অভিযোগ কৰে পৰিচালকগৰাকীয়ে । হোটেলৰ বিষয়াসকলে কয় যে ট্ৰেইলাৰ মুকলিত কোনো বাধা নাই ।
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে কলকাতা আৰক্ষী । ট্ৰেইলাৰ বজাই থকা লেপটপটো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । আজিৰ দিনটোত আৰক্ষী বিষয়াৰ সন্মুখত ক্ষোভিত হৈ পৰে পৰিচালক বিবেক । তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে, "ইয়াত ইমানবোৰ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে । আমি চোৰ নেকি ? ৰাতিপুৱা শ্ব’টো কিয় বন্ধ কৰা নহ’ল ? কিয় এজন পৰিচালকৰ কণ্ঠ দমন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ? শ্ব'ৰ সময়ত কিয় বন্ধ কৰা হৈছিল ?" ইয়াৰ পিছত তেওঁ ডাঙৰকৈ ক’লে যে আৰক্ষীয়ে ৰাজনৈতিক হেঁচাত এই কাম কৰিলে । আৰক্ষী বিষয়াসকলক এই বিষয়ত মুখ খোলা নাই ৷
খবৰ অনুসৰি কলকাতাত এই চিনেমাখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কালিৰে পৰা বিপদত পৰিছে । শুকুৰবাৰে বিবেকে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । য’ত তেওঁ এই খবৰটো নিজৰ অনুৰাগী আৰু প্ৰশংসকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তেওঁ কয় যে কলকাতাৰ নিৰ্ধাৰিত অনুষ্ঠানৰ এদিন পূৰ্বে এটা আগশাৰীৰ চিনেমা হলে অনুষ্ঠানটো বাতিল কৰিছিল ।
Just landed in Kolkata and learnt that the venue for the trailer launch of #TheBengalFiles is cancelled.— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 15, 2025
Who wants to suppress our voice?
And why?
But I can’t be silenced. Because truth can’t be silenced.
ट्रेलर तो कोलकाता में ही लांच होगा।
Pl share this video and support… pic.twitter.com/xraD7w9sRb
ভিডিঅ’ বাৰ্তাটোত তেওঁ কয় যে ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ বাবে কলকাতা আদৰ্শ স্থান । কিন্তু কলকাতাত পৰিস্থিতি বেয়া হৈ পৰে । তেওঁ কয়, "এটা চিনেমা হলত ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । আমাৰ হাতত সকলো প্ৰয়োজনীয় অনুমতি আছিল । সেইবাবেই সমগ্ৰ দলটো আহিছিল কলকাতালৈ। পিছত শুনিলোঁ ট্ৰেইলাৰ মুকলি বাতিল কৰা হৈছে । কাৰণটো আছিল যে তেওঁলোক ৰাজনৈতিক হেঁচাত পৰিছিল ।"
তাৰ পিছত ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানটো মাল্টিপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, পিছলৈ ইয়াক পাঁচ তাৰকাযুক্ত হোটেললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । কিন্তু তাতো ট্ৰেইলাৰ দেখুৱাত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
সেইদিনা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ স্ক্ৰীণিং ৰূমৰ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হোৱা বুলি সঞ্চালকে কৈছিল । সত্যজিৎ ৰায়ৰ স্থানত থিয় হৈ তেওঁ এনে পৰিস্থিতিৰ আশা কৰা নাছিল দলটোৱে । ছবিখনৰ প্ৰযোজক তথা অভিনেত্ৰী পল্লৱ যোশীয়েও এই ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : শ্বোলেৰ পঞ্চাছ বছৰ: চিনেমাখনৰ আকৰ্ষণীয় তথ্যবোৰ জানিবলৈ মন নাযায়নে ?