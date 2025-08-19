ETV Bharat / entertainment

বিধু বিনোদ চোপ্ৰাৰ ছবি ৩ ইডিয়টছত অধ্যাপক চৰিত্ৰৰে পৰিচিত প্ৰবীণ অভিনেতা অচ্যুত পটদাৰৰ ৯১ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ।

অভিনেতা অচ্যুত পটদাৰৰ মৃত্যু (Photo : ETV Bharat)
হায়দৰাবাদ : ৩ ইডিয়টছত অধ্যাপকৰ চৰিত্ৰৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা প্ৰবীণ অভিনেতা অচ্যুত পটদাৰৰ সোমবাৰে নিশা (১৮ আগষ্ট) মৃত্যু হয় ।বার্ধ্যকজনিত সমস্যাৰ বাবে পটদাৰক থানেৰ জুপিটাৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । তেওঁৰ কন্যাই নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁৰ শেষকৃত্য ১৯ আগষ্টত থানেত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

মাৰাঠী পৰিয়ালত মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা অচ্যুত পটদাৰে শৈশৱ ইন্দোৰত কটায় । শৈক্ষিক দিশত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই অৰ্থনীতি বিভাগত স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰি ১৯৬১ চনত তেওঁ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । তেওঁ ৰেৱাত কিছু সময়ৰ বাবে অধ্যাপনা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰে, য’ত তেওঁ কেপ্টেইন পদবীলৈ উন্নীত হৈছিল । ১৯৬৭ চনত তেওঁ সেনাবাহিনীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ইণ্ডিয়ান অইলৰ সৈতে প্ৰায় ২৫ বছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিল । ১৯৯২ চনত তেওঁ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।

কৰ্পৰেট খণ্ডত কাম কৰিও পটদাৰে ভ্ৰাম্যমাণৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম এৰি দিয়া নাছিল । তেওঁ নিয়মিতভাৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মঞ্চৰ অভিনয় অব্যাহত ৰাখিছিল । ৪৪ বছৰ বয়সত তেওঁ ছবিত অভিষেক ঘটায় ।

আমোদজনকভাৱে তেওঁ কেতিয়াও সক্ৰিয়ভাৱে ভূমিকা বিচৰা নাছিল । পৰিচালকসকলে তেওঁৰ স্বাভাৱিক মনোমোহতা আৰু শান্ত স্বভাৱ লক্ষ্য কৰিছিল, যিয়ে তেওঁক হিন্দী আৰু মাৰাঠী ছবিজগততে প্ৰশংসনীয় কাম লাভ কৰাৰ অৰিহণা যোগাইছিল ।

পটদাৰৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছিল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিধু বিনোদ চোপ্ৰাৰ সৈতে, তাৰ পিছত তেওঁ চোপ্ৰাৰ প্ৰায় সকলো ছবিতে অভিনয় কৰিছিল, য'ত আছিল পাৰিন্দা, ১৯৪২: এ লাভ ষ্ট'ৰী, মিছন কাশ্মীৰ, পৰিণীতা । কিন্তু পটদাৰৰ আটাইতকৈ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভূমিকা হৈ আছে ৰাজকুমাৰ হিৰাণীৰ ৩ ইডিয়টছ (২০০৯) ত এজন অধ্যাপকৰ চিত্ৰণ, যাৰ সংলাপ "কেহনা ক্যা চাহতে হো ?" ইমানেই জনপ্ৰিয় যে এতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত মিমত দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

গোটেই কেৰিয়াৰত পটদাৰে ১২৫ খনতকৈও অধিক হিন্দী ছবি, ৯৫ খন টিভি ধাৰাবাহিক, ২৬ খন মঞ্চ নাটক আৰু প্ৰায় ৪৫ টা বিজ্ঞাপনত অভিনয় কৰিছিল । তেজাব, অৰ্ধ সত্য, ৰাজু বন গয়া জেণ্টলমেন, ৰংগীলা, বাস্তৱ, হম সাথ সাথ হে, লগে ৰহো মুন্না ভাই, দাবাং ২, ভেণ্টিলেটৰকে ধৰি বহুকেইখন ছবিত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ । টেলিভিছনত তেওঁক ৱাগলে কি দুনিয়া, ভাৰত কি খোজ, শ্ৰীমতী তেণ্ডুলকাৰ আৰু মাঝা হোশীল না আৰু বহুতত দেখা গৈছিল ।

অনুৰাগী আৰু সহকৰ্মীসকলে তেওঁক প্ৰতিটো ভূমিকাতে সৰলতা, নম্ৰতা আৰু সততাৰ বাবে মনত পেলায় । ছ’চিয়েল মিডিয়াতো ষ্টাৰ প্ৰৱাহে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয় যে তেওঁৰ হাঁহি আৰু আন্তৰিকতা সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।

