পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীতাৰ বাৰ্তাৰে আহি আছে সেউজ সন্ধান - New Assamese films

পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীতাৰ বাৰ্তাৰে আহি আছে সেউজ সন্ধান - New Assamese films

চিটাৰা ডেস্ক, 30 আগষ্ট : বছৰটোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা সময়খিনি সমাগত ৷ আহি আছে এটাৰ পাচত আনটো পূজা ৷ যিকোনো উৎসৱৰ বতৰতে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় পাৰ কৰাটো সকলোৰে কাম্য ৷ ক্ৰমান্বয়ে মুক্তি পাবলৈ লৈছে এখনৰ পিচত সিখনকৈ অসমীয়া চিনেমা ৷ গতিকে চিনেমা চাই ভাল পোৱাসকলৰ বাবে পৰিয়ালৰ সৈতে মনোৰঞ্জনসহ সময় পাৰ কৰাৰ ই এক সুন্দৰ সুযোগ ৷

চলিত বৰ্ষৰ 19 জুলাইত মুক্তি লাভ কৰা চিনেমা ‘বিদুৰভাই’ৰ সফলতাৰ জখলা নিজ চকুৰেই দেখিছে আপোনালোকে ৷ য’ত নেকি ছবিগৃহ কৰ্তৃপক্ষই এখন অসমীয়া চিনেমা এসপ্তাহো নচলাই, কেতিয়াবা দৰ্শকৰ অভাৱত দুদিনতে শ্ব’ আঁতৰাই দিয়ে, নতুবা বিগবাজেটৰ হিন্দী-ইংৰাজী ছবি আহিলে অসমীয়া ছবিৰ কথা ঘুণাক্ষৰেও নাভাৱে, য’ত অসমৰ মাটিতে অসমীয়া ছবি চলাবলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত ‘বিদুৰভাই’ৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰাই কিন্তু এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে ৷

ছবিখনৰ পৰিচালকে এই সফলতাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া দৰ্শককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ তেনে দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ’লে দৰ্শকেই শীৰ্ষত উঠাব পাৰে জলীউড ৷ অৱশ্যে তাৰ মাজতে ছবি এখনৰ কাহিনীও দৰ্শকৰ মন জয় কৰিব পৰা হ’ব লাগিব ৷

আজি 30 আগষ্ট, শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিছে দুখনকৈ অসমীয়া ছবিয়ে, নাম ‘‘সেউজ সন্ধান In Search of Green’’ আৰু ‘‘চিলনী চোৰ’’ ৷ মঞ্জু বৰাৰ পৰিচালনাত ‘‘সেউজ সন্ধান In Search of Green’’ আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি ভৰালীৰ পৰিচালনাত ‘‘চিলনী চোৰ’’ দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।