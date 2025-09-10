দুটাকৈ ভাষাত মুক্তি লাভ কৰিলে অসমীয়া ছবি 'হোমৱ'ৰ্ক'ৰ ট্ৰেইলাৰ

দুটাকৈ ভাষাত মুক্তি লাভ কৰিলে অসমীয়া ছবি 'হোমৱ'ৰ্ক'ৰ ট্ৰেইলাৰ
অসমীয়াৰ লগতে হিন্দী ভাষাতো ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুক্তি দিয়া হ'ল ।
Published : September 10, 2025 at 7:54 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয়ক লৈ অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'হোমৱ'ৰ্ক' । আউট ৰীচ এডভাৰটাইজিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই শিশুকেন্দ্ৰিক বাণিজ্যিক ছবিখনৰ পৰিচালনা অচিন্ত শংকৰৰ । বুধবাৰে পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ চিনেমা প্রেক্ষাগৃহত নতুন অসমীয়া চিনেমা 'হোমৱৰ্ক'ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হয় । অসমীয়া আৰু হিন্দী ভাষাত মুক্তি দিয়া হয় ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পৱিত্র মাৰ্ঘেৰিটাকে ধৰি সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক অচিন্ত শংকৰে কয়,"প্ৰতিটো দিনতে আমি আচলতে 'হোমৱৰ্ক' কৰিবলগীয়া হয়, কি কৰিম কেনেদৰে কৰিম । এইক্ষেত্ৰত যেন অকণমান ব্যতিক্ৰম হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । তেওঁলোকৰ যেন 'হোমৱৰ্ক'ৰ অকণমান বোজাটো বেছি হৈ যায় । এই গোটেইবোৰ কথা সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।" লগতে পৰিচালক অচিন্ত শংকৰে জনাই যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছবিখন দুটা ভাষাত একে সময়তে মুক্তি দিয়া হ'ব ।
এই ছবিখন চিনেডাবচ নামৰ এটা মোবাইল এপৰ জৰিয়তে ছবিঘৰলৈ গৈ এপটোত নির্দিষ্ট চিনেমাখন বাছনি কৰি অসমীয়া অথবা হিন্দী ভাষাত উপভোগ কৰিব পাৰিব । লগতে এই এপৰ জৰিয়তে দিব্যাংগসকলেও ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰিব । চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি দৃষ্টিহীন আৰু মূকবধিৰ লোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় Audio Description & Closed Captions ইয়াত সঠিক ৰূপত উপলব্ধ কৰা হৈছে । মূকবধিৰ দৰ্শকৰ বাবে Audio Description থাকিব, চিনেমাৰ প্রতিটো কথা লিখিত ৰূপত দেখিবলৈ পাব । দৃষ্টিহীন দর্শকৰ বাবে Close Captions থাকিব, য'ত চিনেমাৰ প্ৰতিটো দৃশ্যাংশৰ হুবহু বর্ণনা থাকিব ।
ছবিখনত মূলতঃ শিশুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবেও উপযোগীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান শিশুৰ মনস্তাত্বিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে পিতৃ-মাতৃৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কেও ইয়াত চিত্ৰায়ন কৰা হৈছে । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে দেৱজিৎ মজুমদাৰ, হিৰণ্য ডেকা, দেবজিৎ হাজৰিকা, পদ্মৰাগ গোস্বামী, চিন্ময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিম্পী দাস, গায়ত্ৰী মহন্ত, শিশু শিল্পী সূৰ্যাংগ জিউ মাৰ্ঘেৰিটা, বৃত্তান্ত নয়ন কাশ্যপ, অলংকৃতা পদ্মৰাগ গোস্বামী আদিকে ধৰি বহুত নতুন পুৰণি শিল্পীয়ে ৷ হোমৱৰ্কৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা অচিন্ত শংকৰৰ । সংগীত জুবিন গাৰ্গ আৰু অৰূপজ্যোতি বৰুৱাৰ ।
উল্লেখ্য যে, অসমীয়াৰ লগতে হিন্দী ভাষাত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া এই ছবিখনে মুক্তিৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে কেবাখনো চলচিত্ৰ সমাৰোহত প্রশংসা আৰু বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৰামেশ্বৰম আন্তর্জাতিক চলচিত্ৰ মহোৎসৱ, গোৱা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্ৰ প্রতিযোগিতা, টামিজপাম আন্তর্জাতিক চলচিত্র মহোৎসৱ, উৰুৱতী আন্তর্জাতিক চলচিত্র মহোৎসৱত ক্রমে শিশু অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ ছবি আদি শিতানত বঁটা লাভ কৰিছে ছবিখনে ।