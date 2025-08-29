হায়দৰাবাদ : টৰণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (টিআইএফএফ) বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজহুৱা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু ২০২৫ চনত এই মহোৎসৱে ৫০ বছৰত ভৰি থৈছে ।
গোলকীয় চিনেমাৰ কাহিনীক ব্যাখ্যা কৰাৰ বাবে আৰু প্ৰবীণ লেখক আৰু নতুন প্ৰতিভা উভয়কে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰত স্থান দিয়াৰ বাবে জনাজাত টিআইএফএফ দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে এক মঞ্চ হৈ আহিছে, য’ত ভাৰতীয় চিনেমাই অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । ঐতিহাসিক প্ৰিমীয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্মানীয় বঁটালৈকে ভাৰতীয় ছবিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে এই মহোৎসৱৰ অংশ হৈ আহিছে । এইবাৰো ৫০ সংখ্যক সংস্কৰণ ভাৰতীয় গল্পকাৰসকলৰ বাবে উল্লেখনীয় হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, কিয়নো বিভিন্ন ভাষা, ধাৰা, বিষয়বস্তু প্ৰদৰ্শন কৰা কেইবাখনো ছবি টৰণ্টোলৈ গতি কৰিছে ।
২০২৫ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৪ ছেপ্টেম্বৰলৈ কানাডাৰ অণ্টাৰিঅ’ৰ টৰণ্টোত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৫০ সংখ্যক টৰণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (টিআইএফএফ ২০২৫)ৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে ২০৯খন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি, ছখন ক্লাছিক, ১০খন প্ৰাইমটাইম চয়ছ আৰু ৬৬খন চুটি ছবিকে ধৰি ২৯১খন ছবিৰ তালিকা উন্মোচন কৰা হয় ।
নিয়ম অনুসৰি এই অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাহিনী প্ৰদৰ্শিত হয় আৰু ভাৰতীয় চিনেমাই এই বছৰ কেইবাটাও খণ্ডত নিজকে ভালদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দেখা গৈছে ।
TIFF ২০২৫ ত ভাৰত টিআইএফএফৰ ৰাজকীয় উপস্থাপন
টিআইএফএফৰ আটাইতকৈ হাই-প্ৰফাইল ইভেণ্টসমূহৰ ভিতৰত ৰাজকীয় উপস্থাপন, ৰেড কাৰ্পেট, এ-লিষ্টাৰ আৰু বছৰৰ কিছুমান বহু প্ৰত্যাশিত ছবিৰ প্ৰিমীয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । এইবছৰ নিৰ্বাচিত হৈছে দুখন ভাৰতীয় ছবি :
নীৰজ ঘায়ৱানৰ হোমবাউণ্ড - প্ৰশংসিত পৰিচালকগৰাকীয়ে পুনৰ এখন ব্যক্তিগত নাটক লৈ আহিছে । ইয়াৰ টৰণ্টো প্ৰিমীয়াৰ হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ আমেৰিকাৰ প্ৰিমীয়াৰ, যাৰ বাবে ইয়াক বছৰৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত ভাৰতীয় চিনেমাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি ধৰা হৈছে ।
ৰমেশ চিপ্পীৰ শ্বোলে - বলীউডৰ আইকনিক ছবি শ্বোলেৰ 4K সংস্কৰণৰ বৃহৎ স্ক্ৰীণিং হ’ব ।
চেণ্টাৰপিছ প্ৰগ্ৰেম
৫৫টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিৰোনামৰ মাজত টিআইএফএফৰ চেণ্টাৰপিছ প্ৰগ্ৰেমত স্থান লাভ কৰিছে মাত্ৰ এখন ভাৰতীয় ছবিয়ে । পৰিচালক জিতংক সিং গুৰ্জাৰৰ প্ৰথম ব্ৰজ ভাষাৰ ফিচাৰ ইন ছাৰ্চ অফ দ্য স্কাই ৱৰ্ল্ড প্ৰিমীয়াৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।
প্ৰাইমটাইম শাখা
প্ৰতীক গান্ধী অভিনীত হান্সল মেহতাৰ ৱেব ছিৰিজ গান্ধীয়ে টিআইএফএফৰ প্ৰাইমটাইম শাখাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছিৰিজ হিচাপে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে । মেহতাৰ এই ধাৰাবাহিকখনে মহাত্মা গান্ধীৰ চিত্ৰণ আৰু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক আৰু মানৱীয় জটিলতাৰ ওপৰত আলোচনাৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
আৱিষ্কাৰ শাখা
উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক মঞ্চ দিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ্যসূচী ডিস্কভাৰী শাখাত বিকাশ ৰঞ্জন মিশ্ৰৰ বয়ানৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমীয়াৰ হ’ব । এই নিৰ্বাচন বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ ডিস্কভাৰীয়ে, বিগত সময়ত, নতুন ভাৰতীয় কণ্ঠক বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিছে আৰু মিশ্ৰৰ প্ৰৱেশে সেই পৰম্পৰাক অব্যাহত ৰাখিছে ।
