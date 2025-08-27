হায়দৰাবাদ: বছৰৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত আৰু বিশেষ উৎসৱ গণেশ চতুৰ্থী আহি দুৱাৰমুখত ৷ আনন্দ, ভক্তি আৰু উদযাপনৰ মনোভাৱেৰে সকলো সাজু হৈছে । ১০ দিনীয়া উদযাপনত ভগৱান গণেশক আদৰিবলৈ ঘৰসমূহ সজাই তোলা হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে পণ্ডালো তৈয়াৰ কৰা হৈছে, য'ত ভক্তসকলে আশীৰ্বাদ ল’বলৈ গোট খায় ৷ বলীউডে গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ বহু তীব্ৰ গীত আগবঢ়াইছে, যিয়ে উদযাপনৰ আমেজ অধিক বৃদ্ধি কৰে ।
এই গীতসমূহে কেৱল উদযাপনৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰাই নহয়, পূজা আৰু নৃত্যৰ ভংগীমাত মানুহক একত্ৰিতও কৰে । প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঢোল-নৃত্য সামৰি ডিজাইন কৰা বলীউডৰ বহু গীতে আমাক বছৰ বছৰ ধৰি গণপতি উদযাপনৰ বাবে মনোভাৱ দৃঢ় কৰি তুলিছে । যদি আপুনি এইবাৰ গণপতি উদযাপনৰ বাবে আপোনাৰ প্লেলিষ্ট প্ৰস্তুত কৰি আছে, তেন্তে এই জনপ্ৰিয় গীতকেইটা নিশ্চয়কৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ৷
দেৱা শ্ৰী গণেশা - অগ্নিপথ (২০১২)
হৃত্বিক ৰোশন অভিনীত অগ্নিপথৰ এই আলোড়নকাৰী গীতটোৰ অবিহনে কোনো গণেশ চতুৰ্থী প্লেলিষ্ট পূৰ্ণ নহয় ।
এই ট্ৰেকটোৱে ভক্তিমূলক আবেগৰ জৰিয়তে ভগৱান গণেশৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰি তোলে । হৃত্বিক ৰোশন আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা অভিনীত গীতটিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি কঢ়িয়াই আনে, আৰতি বা বিসৰ্জনত ইয়াক বজাব পাৰি ।
তেৰা হি জলৱা - ৱান্টেড (২০০৯)
গণপতিৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ ভিতৰত ছলমান খানৰ তেৰা হি জলৱাও অন্যতম ৷ আকৰ্ষণীয় গীতৰ কথা আৰু প্ৰভু দেৱাৰ সজীৱ কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ সৈতে এই গীতটো বহুতৰে প্ৰিয় ।গীতটোত বিশেষ অতিথি হিচাপে অনিল কাপুৰ, গোবিন্দ আৰু স্বয়ং প্ৰভু দেৱাকো দেখা যায় ৷ ৱাজিদ খান, আৰ্ল এডগাৰ ডিছৌজা, বিনোদ ৰাথোদ আৰু সুদেশ ভোছলেই এই ট্ৰেকটো গাইছিল ।
মৌৰ্য ৰে - ডন (২০০৬)
ডনত মৌৰ্য ৰেৰ সৈতে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনত শ্বাহৰুখ খানে নিজৰ শক্তি সংযোজন কৰে । শংকৰ মহাদেৱনে গোৱা আৰু শংকৰ-এহছান-লয়ৰ দ্বাৰা ৰচিত তথা জাভেদ আখতাৰৰ কথাৰে এই গীতটো বিসৰ্জনৰ শোভাযাত্ৰাৰ বাবে অনুৰাগীৰ অন্যতম প্ৰিয় গীত । ইয়াৰ সজীৱ বিটবোৰে বাপ্পাক বিদায় দিয়াৰ আনন্দক নিখুঁতভাৱে উপস্থাপন কৰে ।
শুনো গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য - জুড়ৱা ২ (২০১৭)
জুড়ৱা ২ ৰ এই গীতটো গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনৰ বাবে অন্যতম । অমিত মিশ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিবেশিত এই গীতটো আনন্দ আৰু ধৰ্মপৰায়ণৰ নিখুঁত সংমিশ্ৰণ আৰু নৃত্য আৰু উদযাপনৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত । বৰুণ ধৱনে অতি শক্তিৰে পৰিবেশন কৰা শুনো গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য আজিও অনুৰাগীৰ প্ৰিয় ।
গজাননা - বাজিৰাও মস্তানী (২০১৫)
বাজীৰাও মস্তানীৰ গজননা আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মপৰায়ণতা মিশ্ৰিত এটা ধৰ্মীয় গীত । সুখৱিন্দৰ সিঙৰ এই গীতটো ভগৱান গণেশলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা অনুৰাগীয়ে আশীৰ্বাদ বিচাৰে । ৰণবীৰ সিং আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সৈতে এই আত্মাস্পৰ্শী গীতটো গণপতি উদযাপনৰ বাবে উপযুক্ত ।
