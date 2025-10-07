শেষ হ'ল জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ, ৰাইজৰ মাজলৈ ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীত
৩১ অক্টোবৰতে মুক্তি লাভ কৰিব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । মুক্তি দিয়া হ'ল ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীত ।
Published : October 7, 2025 at 7:38 PM IST
গুৱাহাটী: মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত আজিও শোকহত ৰাজ্যবাসী । তথাপিও অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ আহিছে এটা সু-খবৰ । ৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ অভিনীত তথা প্ৰযোজিত শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । মঙলবাৰে মহানগৰীৰ ৰ'য়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত সম্পন্ন হয় 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শেষ শ্বুটিং ।
এই সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"ছবিখনক লৈ তেওঁৰ বহুত আশা আছিল । বহুত হেঁপাহেৰেও তেওঁ কামবোৰ কৰিছিল । এই ছবিখনত তেওঁক পূৰ্বতকৈ বেলেগ ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যাব । সাধাৰণ শিল্পীৰ জীৱনক এই ছবিখনত তেওঁ দেখুৱাব বিচাৰিছে । এজন অন্ধ শিল্পীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে । খুব আশাৰ এখন ছবি । তেওঁৰ সেই মৰমৰ ছবিখন আমি খুব মৰমেৰে ধৰি ৰাখিবলৈ, ৰাইজৰ আগলৈ আগুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয়, "সোনকালে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৩১ তাৰিখতো তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিল । আমি সেইদিনটোতে ছবিখন ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম । জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিদিনে এই চিনেমাখনৰ বিষয়ে কৈ আছিল । চিত্ৰনাট্য ৰাহুল গৌতমে লিখিছে। ছবিখনৰ সকলোখিনি কাম জুবিনৰ মতেই হৈছে । সংগীতৰ কাম হৈ গৈছে । আজি বা কালিৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম গানটো মুক্তি দিম ।"
লগতে গৰিমাই কয়,"কামৰ মাজত সোমাই থাকিলে এতিয়াও অনুভৱ নহয় যে তেওঁ নাই । কামবোৰ তেওঁৰ বাবেই হৈ আছে । হঠাৎ কোনোবা এটা সময়ত অনুভৱ হয় আমাক উপদেশ দিবলৈ তেওঁ নাই । এতিয়া মই এটাই বস্তু বিচাৰি আছোঁ যে সেই ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হ'ল । তেওঁ কিয় আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ আঁতৰি গ'ল সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ । সেইটোক লৈয়েই মই ভিতৰৰ পৰা জ্বলি পুৰি আছোঁ । সত্য ঘটনাটো জানিব লাগে । মোৰ মাজত ধেৰ প্ৰশ্ন আছে । এতিয়া মোক সত্যটো লাগে ।" লগতে ছিংগাপুৰৰ য়টত উপস্থিত থকাসকলে, প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে সকলো সঁচা কথা কৈ নিদিয়ে কিয় বুলিও প্ৰশ্ন গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ।
আনহাতে আজিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত পংকজ ইংতিয়ে কয়, "এই গীতটি আগতে আচলতে কৰা হৈছিল, আজি এটা অংশৰ পুনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । আজিৰ পৰা ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ শেষ হ'ব । জুবিন দা সদায় আমাৰ মাজত আছে । কাম কৰিছোঁ যদিও মনটো ইমান এটা ভাল লাগি থকা নাই ।"
আজি মুক্তি লাভ কৰিলে ছবিখনৰ এটা গীত:
এই সন্দৰ্ভত পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই কয়, "ছবিখনৰ কিছু অংশ ৰি-শ্বুট কৰা হৈছে আজি । ছবিখন চাওঁতে এই অংশখিনি জুবিন গাৰ্গে অপচন্দ কৰিছিল । আজি ছবিখনৰ মোৰ মনে নামে জুবিন গাৰ্গে নিজেই লিখা আৰু কণ্ঠদান কৰা গীতটি অডিও প্লেটফৰ্মত মুকলি কৰা হৈছে । সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছত ইয়াৰ ভিডিঅ'টো মুকলি কৰা হ'ব । আধৰুৱা সকলো কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । বাকী কামসমূহ চলি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে । ছবিখন জুবিন গাৰ্গে আশা কৰা মতেই ৩১ অক্টোবৰতেই মুকলি কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ ভইচখিনি স্পষ্ট হৈ আছে, তাকে লৈ আমাৰ ভয় খাবলগীয়া নাই । যিখিনি ভইচত কিছু সমস্যা আছে, সেইখিনিত উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি স্পষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"