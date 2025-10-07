ETV Bharat / entertainment

শেষ হ'ল জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ, ৰাইজৰ মাজলৈ ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীত

৩১ অক্টোবৰতে মুক্তি লাভ কৰিব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । মুক্তি দিয়া হ'ল ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীত ।

The shooting of Zubeen Garg's last film has been completed
শেষ হ'ল জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

October 7, 2025

গুৱাহাটী: মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস‍্যজনক মৃত্যুত আজিও শোকহত ৰাজ্যবাসী । তথাপিও অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ আহিছে এটা সু-খবৰ । ৩১ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ অভিনীত তথা প্ৰযোজিত শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । মঙলবাৰে মহানগৰীৰ ৰ'য়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত সম্পন্ন হয় 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শেষ শ্বুটিং ।

এই সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"ছবিখনক লৈ তেওঁৰ বহুত আশা আছিল । বহুত হেঁপাহেৰেও তেওঁ কামবোৰ কৰিছিল । এই ছবিখনত তেওঁক পূৰ্বতকৈ বেলেগ ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যাব । সাধাৰণ শিল্পীৰ জীৱনক এই ছবিখনত তেওঁ দেখুৱাব বিচাৰিছে । এজন অন্ধ শিল্পীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে । খুব আশাৰ এখন ছবি । তেওঁৰ সেই মৰমৰ ছবিখন আমি খুব মৰমেৰে ধৰি ৰাখিবলৈ, ৰাইজৰ আগলৈ আগুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

শেষ হ'ল জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "সোনকালে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৩১ তাৰিখতো তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিল । আমি সেইদিনটোতে ছবিখন ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম । জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিদিনে এই চিনেমাখনৰ বিষয়ে কৈ আছিল । চিত্ৰনাট্য ৰাহুল গৌতমে লিখিছে। ছবিখনৰ সকলোখিনি কাম জুবিনৰ মতেই হৈছে । সংগীতৰ কাম হৈ গৈছে । আজি বা কালিৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম গানটো মুক্তি দিম ।"

ৰাইজৰ মাজলৈ ছবিখনৰ প্ৰথমটো গীত (ETV Bharat Assam)

লগতে গৰিমাই কয়,"কামৰ মাজত সোমাই থাকিলে এতিয়াও অনুভৱ নহয় যে তেওঁ নাই । কামবোৰ তেওঁৰ বাবেই হৈ আছে । হঠাৎ কোনোবা এটা সময়ত অনুভৱ হয় আমাক উপদেশ দিবলৈ তেওঁ নাই । এতিয়া মই এটাই বস্তু বিচাৰি আছোঁ যে সেই ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হ'ল । তেওঁ কিয় আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ আঁতৰি গ'ল সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ । সেইটোক লৈয়েই মই ভিতৰৰ পৰা জ্বলি পুৰি আছোঁ । সত্য ঘটনাটো জানিব লাগে । মোৰ মাজত ধেৰ প্ৰশ্ন আছে । এতিয়া মোক সত্যটো লাগে ।" লগতে ছিংগাপুৰৰ য়টত উপস্থিত থকাসকলে, প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে সকলো সঁচা কথা কৈ নিদিয়ে কিয় বুলিও প্ৰশ্ন গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ।

ৰ'য়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত সম্পন্ন হয় দৃশ্য গ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে আজিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত পংকজ ইংতিয়ে কয়, "এই গীতটি আগতে আচলতে কৰা হৈছিল, আজি এটা অংশৰ পুনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । আজিৰ পৰা ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ শেষ হ'ব । জুবিন দা সদায় আমাৰ মাজত আছে । কাম কৰিছোঁ যদিও মনটো ইমান এটা ভাল লাগি থকা নাই ।"

আজি মুক্তি লাভ কৰিলে ছবিখনৰ এটা গীত:

এই সন্দৰ্ভত পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই কয়, "ছবিখনৰ কিছু অংশ ৰি-শ্বুট কৰা হৈছে আজি । ছবিখন চাওঁতে এই অংশখিনি জুবিন গাৰ্গে অপচন্দ কৰিছিল । আজি ছবিখনৰ মোৰ মনে নামে জুবিন গাৰ্গে নিজেই লিখা আৰু কণ্ঠদান কৰা গীতটি অডিও প্লেটফৰ্মত মুকলি কৰা হৈছে । সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছত ইয়াৰ ভিডিঅ'টো মুকলি কৰা হ'ব । আধৰুৱা সকলো কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । বাকী কামসমূহ চলি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে । ছবিখন জুবিন গাৰ্গে আশা কৰা মতেই ৩১ অক্টোবৰতেই মুকলি কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ ভইচখিনি স্পষ্ট হৈ আছে, তাকে লৈ আমাৰ ভয় খাবলগীয়া নাই । যিখিনি ভইচত কিছু সমস্যা আছে, সেইখিনিত উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি স্পষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: হাতত গীটাৰ লৈ আকৌ জীৱন্ত হৈ উঠিব জুবিন গাৰ্গ...

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ শূন্য বুকু, পামীৰ শুনিবলৈ মন ‘মমন’ মাতষাৰ

