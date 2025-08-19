তেজপুৰ : অসমৰ প্ৰথম আধুনিক গীতটিৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ? এই গীতটিয়ে ইতিমধ্যে শতিকা গৰকিলে অৰ্থাৎ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । প্ৰথম আধুনিক গীতৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা এই গীতটি কোনে কেতিয়া সৃষ্টি কৰিছিল ? সেই গীতটিৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ ।
অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ মহীৰূহ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা আৰু সুৰ কৰা সেই গীতটি হ'ল ‘(কোনে) গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই (ৰাম ৰাম) ফুলৰে শৰাই’ । সেয়া আছিল ১৯২৪ চনৰ কথা ৷ অসম সাহিত্য সভাত গোৱা এই গীতটোৱে প্ৰথম আধুনিক গীতৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
ৰূপকোঁৱৰৰ কৰ্ম সাধনাৰ থলী পকী অৰ্থাৎ বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ জ্যোতি ভাৰতীত এই গীতটি ৰচনা কৰা হৈছিল । বৰ্তমান জ্যোতি ভাৰতীৰ প্ৰডাকশ্যন সহকাৰী তথা প্ৰখ্যাত শিল্পী দিলীপ চৌধুৰীৰ পুত্ৰ শিল্পী আলিম্পন চৌধুৰীয়ে এই গীতটো গাই কয়, “এই গীতসমূহৰ স্বৰলিপি আৰু শৈলীয়ে আমাক এক প্ৰেৰণা দিয়ে । জ্যোতি প্ৰসাদৰ গীতসমূহ পুৱা-গধূলি আওৰাই এক প্ৰশান্তি লাভ কৰা যায় ৷ যেন আমি এক প্ৰাৰ্থনাহে কৰিছোঁ ।”
এই গীতটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা প্ৰথম গীত আৰু ইয়াৰ পাছতে জীৱনৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হয় তেওঁৰ । ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই গীতটো প্ৰথম পৰিবেশন কৰা হৈছিল অসম সাহিত্য সভাত আৰু ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এই গীতটো প্ৰথম আধুনিক গীত বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ।
গীতটোৱে বিগত ২০২৪ চনত ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এইবাৰ তেজপুৰস্থিত ৰূপকোঁৱৰৰ পকীত জ্যোতি ভাৰতীত মুঠ ১০০ গৰাকী শিল্পীৰ দ্বাৰা গীতটো পৰিৱেশন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শিল্পী দিৱসত কলাগুৰুৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ তথা তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই এই গীতটিৰ ১০০ বছৰ উদযাপনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।
বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই শিল্পী দিৱসত ঘোষণা কৰিছিল যে ৰূপকোঁৱৰৰ শিল্পী সত্ত্বাই সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক চিৰকালৰ বাবে উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আধুনিক গীতৰ স্ৰষ্টা আৰু প্ৰথমগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণকাৰী জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে । তাৰ পাছত অসম চৰকাৰে এই গীতটি জ্যোতি ভাৰতী 'পকী'ত পৰিবেশনৰ বাবে আয়োজন কৰিছে । ইতিমধ্যে জ্যোতি ভাৰতীৰ তৰফৰ পৰা সাংস্কৃতিক বিভাগক এই বিষয়ে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
চৌধুৰীয়ে কয় গীতটোৰ স্বৰলিপি আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে লিখা সকলো গীত এই পকীত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে । বৰ্তমান জ্যোতি ভাৰতীত বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীতসমূৰ শুদ্ধ স্বৰলিপিত শিকোৱা হয় । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত গীতসমূ শুদ্ধ শৈলীৰে পৰিবেশন কৰাৰ বাবে চৌধুৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে । তেওঁ তেওঁৰ স্বৰ্গীয় পিতৃ দিলীপ চৌধুৰীৰ পৰা এই গীতসমূহ শিকিছিল ৷ সেই সময়ত চৌধুৰী জ্যোতি ভাৰতীৰ এগৰাকী নোটেছন এছিষ্টেণ্ট হিচাপে আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গীতসমূহৰ স্বৰলিপিসমূহ সংৰক্ষণ কৰিছিল ।
