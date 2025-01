ETV Bharat / entertainment

কেৱল শ্বাহৰুখ-ছলমানৰ চিনেমাই চিনেমা নহয়... এছিয়ান চলচ্চিত্র মহোৎসৱৰ লক্ষ্য কি ? - 1ST GUWAHATI ASIAN FILM FESTIVAL

গুৱাহাটী : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ বাবে সু-খবৰ ৷ অহা ৭ৰ পৰা ৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰথম গুৱাহাটী এছিয়ান চলচ্চিত্র মহোৎসৱ (GAFF) ৷ গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব কেইবাখনো নিৰ্বাচিত এছিয়ান ছবি ।

লগতে উক্ত অনুষ্ঠানতে সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু সৃষ্টিশীল বাৰ্তালাপৰ বাবে এক বিশেষ মঞ্চও প্ৰদান কৰা হ’ব । এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অনন্য কণ্ঠৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত হ’ব এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ।

গুৱাহাটী এছিয়ান চলচ্চিত্র মহোৎসৱৰ উদ্দেশ্য ক'লে পৰিচালকে (ETV Bharat Assam)

ইৰাণীয় চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বাবাক খাজেহপাচাৰ “In the Arms of the Tree” ৰ দ্বাৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হ’ব এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ । আনহাতে ইমতিয়াজ আলি, ৰীমা দাস, অনীৰ আৰু কবীৰ খানৰ ছবি “My Melbourne” ৰ দ্বাৰা অন্ত পৰিব এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ । এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ইৰাণ, নেপাল, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, হংকং, আজাৰবাইজান, বাংলাদেশ, ফিলিপাইনছ, শ্ৰীলংকা, তুৰ্কীকে ধৰি মুঠ দহখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।