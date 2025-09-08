সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উদযাপন
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাস আৰু শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র সমাজৰ যুটীয়া উদ্যোগত শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র চৌহদত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজাদিন উদযাপন ।
গুৱাহাটী : আজি সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৯৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজাদিন উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰিছে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ । সমান্তৰালভাৱে আজিৰে পৰা ৰাজ্যিকভাৱে আৰম্ভণি হয় সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠান ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাস আৰু শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র সমাজৰ যুটীয়া উদ্যোগত শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র চৌহদত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজাদিন উদযাপনৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰা হয় ।
উক্ত অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠগৰাকীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ শততম জন্মদিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা কলাক্ষেত্ৰৰ ৰংঘৰ বাকৰিত এশ (১০০) খন পতাকা উত্তোলন কৰা হয় ।
পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে শতাধিক শিল্পীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা হয় ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি কালজয়ী গীত 'নতুন নতুন সাহ' । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পদ্মভূষণ নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামী, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ড৹ সূৰ্য হাজৰিকা, যশস্বী কণ্ঠশিল্পী মনীষা হাজৰিকা, কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি পদ্মভূষণ নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে কয়, “সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে যদি মই ভূপেন হাজৰিকাক মূল্যায়ন কৰিবলৈ চাওঁ, তেন্তে মই ক’ব লাগিব যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা ডাঙৰ পৰিক্ৰমা আছে । ১৫ শ শতিকাৰ পৰাই এই নৃত্য ধাৰাটো অসমত চলি আছে । কিন্তু এই নৃত্য ধাৰাই স্বীকৃতি পোৱা নাছিল ।''
''একমাত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰচেষ্টাত ২০০০ চনত এই নৃত্যই স্বীকৃতি লাভ কৰিলে । ভূপেন হাজৰিকাৰ যি সাহস, যি বুদ্ধিমত্তা, যি কৰ্ম পদ্ধতি, সেইবাবেই আচলতে সত্ৰীয়া নৃত্যই স্বীকৃতি লাভ কৰিলে । সেই কাৰণে অসমৰ সত্ৰ সমাজ, অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ভূপেন হাজৰিকা ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ’ব ।” গোস্বামীয়ে কয় ।
মনীষা হাজৰিকাই কয়, “আজিৰে পৰা ২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ শত বাৰ্ষিকী অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব । অসমৰ ভিন্ন স্থানত ভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসমৰ লগতে অৰুণাচলটো শত বাৰ্ষিকী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ।'' সংগীত শিল্পী জিতুল সোণোৱালেও এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিৱেদন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী চলিত ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ বৰ্ষৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈকে অর্থাৎ তেওঁৰ শততম জন্মদিৱসৰ পৰা জন্ম শত বার্ষিকীৰ দিনটোলৈকে বছৰযোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসে বিভিন্ন কার্যসূচী হাতত লৈছে ।
এই কাৰ্যসূচী লানিৰ প্রথম কাৰ্যসূচী স্বৰূপে ৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা সুধাকণ্ঠৰ শততম জন্মদিৱসৰ প্রাকক্ষণত ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাস আৰু পূর্বোত্তৰ প্রাদেশীয় মাড়োবাৰী যুব মঞ্চই যুটীয়াভাৱে এক চাইকেল ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিল ।
অসমৰ বিভিন্ন স্থানত পঞ্চাশখন ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্রদেশতো এই ৰেলী অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
