মই নথকাৰ অনুভৱ... গীতটোৰ সংগীতকাৰে কৈ গ’ল জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কথা
তেওঁ বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, মানুহক কুকুৰ-মেকুৰীৰ দৰে কৰে আৰু তেওঁৰ বাবে আমি জুবিন দাক লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ... ৷
Published : September 27, 2025 at 5:13 PM IST
তেজপুৰ : জনতাৰ শিল্পী তথা অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ গ’লৈ অজানা দেশলৈ ৷ এক অকল্পনীয় মৃত্যুৱে শোকৰ সাগৰত পেলাই থৈ গ’ল অসমবাসীক ৷ জুবিনে আশা কৰা ধৰণেই অসমৰ ইমূৰ সিমূৰ গুঞ্জৰিত হৈছে মায়াবিনী শীৰ্ষক গানটোৰে ৷
ইয়াৰ মাজতে গাৰ্গৰ এটি গীতৰ বাবে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ উদীয়মান যুৱক হিমাংশু বৰাই । হিমাংশুৱে কেবাটাও গীতৰ কাম কৰিছে জুবিনৰ সৈতে ৷ তাৰ ভিতৰত এটা বিশেষ গীত হৈছে “মই নথকাৰ অনুভৱ...।” এই গীতটো তেজপুৰৰ যুৱক হিমাংশুৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল আৰু গীতৰ কথা আছিল যোৰহাটৰ আৰেফ আকাশৰ ।
হিমাংশুৱে ই টিভি ভাৰতৰ লগত হোৱা এক বিশেষ সাক্ষ্যাৎকাৰত কয়, “আচলতে জুবিন দাক আগতেও লগ পাইছিলোঁ ৷ ২০১৯ চনত জুবিন দাক বেলেগ দুটা গীত গোৱাইছিলোঁ ৷ অনুৰাগ শীৰ্ষক এটি গীত, যাৰ কথা,সুৰ, সংগীত মোৰ আছিল ৷ মই নিজে লিখা আৰু সুৰ কৰা এই গীতটো জুবিন গাৰ্গ আৰু তেজপুৰৰ লনিস্মিতা দেৱীয়ে গাইছিল ৷ তাৰ পিছত ‘জোনাকীৰে ৰাতি’ সেই গীতটিও মই সংগীত কৰিছিলোঁ আৰু লিখিছিল আকাশে । ঠিক তেনেদৰেই ২০২১ ত এই বৰ্তমান চর্চা চলি থকা গীতটো গোৱাইছিলোঁ জুবিন দাক ৷ লিখিছিল আৰেফ আকাশে ৷ জুবিন দাৰ জন্মদিনৰ দিনা বেলতলাৰ চিকমিক ষ্টুডিঅ’ত গীতটো তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিছিল ৷”
বৰাই লগতে আৰু কয়, “আমাৰ সেই সময়ৰ যি অনুভৱ আছিল, আজিৰ এই অনুভৱ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া । আজি গানটোৰ প্ৰতিটো শব্দই মানুহৰ আবেগৰ লগত খাপ খাই পৰিছে । জুবিন দাৰ এই মৃত্যুৰ বাতৰিটো আমি তেনেকৈ মানিব নোৱাৰো । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যি কেইজন মানুহৰ নাম চর্চালৈ আহিছে, তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগে ৷ চৰকাৰ আৰু আইনলৈ এইটোৱে অনুৰোধ যাতে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷”
“এই গীতটো ২০২০ চনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ ২০২১ চনত গাইছিল জন্মদিনৰ দিনা । গানটো গোৱাবলৈ আমি ১৭ নৱেম্বৰত তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ ৷ সেইদিনা কিবা অসুবিধাৰ বাবে গোৱা নহ’ল কিন্তু তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনা এই গীতটো গালে জুবিন দাই । গানটো তেওঁ খুব ভাল পাইছিল আৰু পুৰণা মিউজিকৰ দৰে কৰা হৈছিল । গানটো হৈ যোৱাৰ পিছত আৰেফ আকাশলৈ জুবিন দাই ফোন কৰি কৈছিল- গানটো খুব ভাল হৈছে কিন্তু এই যিটো গান মোক গোৱাইচ, এইটো মই যেতিয়া নাথাকিম তেতিয়াহ মানুহে শুনিব । এই গানটো সেইদিনা যেতিয়া সৰু সজাইত জুবিন দা অন্তিম শয়নত থকা অৱস্থাত উচ্চ স্বৰত বাজি উঠে, তেতিয়া কোৱা কথা কেইটালৈ মনত পৰে ৷ গানটো মই ডেৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ আৰু এই গানটোৰ বাবে আৰেফ আকাশ দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো । মই বিশেষকৈ ধন্য যে জুবিন গাৰ্গৰ লগত গানৰ কাম কৰিবলৈ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিলো”, হিমাংশুৰ ভাষ্য ৷
আনহাতে জুবিন গাৰ্গক লগ ধৰিবলৈ গৈ হোৱা অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “২০২৪ চনত মই জুবিন দাৰ কাৰণে আন এটা গান প্ৰস্তুত কৰি জুবিন দাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ । জুবিন দাৰ ঘৰৰ গেটত এটা ছিষ্টেম আছে, চুইছ দিলে গেটখন খোল খাই যায় ৷ গেটখন খুলিব নোৱাৰি মই জুবিন দালৈ মেছেজ দিছিলোঁ লগ পোৱাৰ আশাৰে ৷ তেতিয়া তেওঁ ৰাতি আহিবলৈ মেছেজ দিছিল । কিন্ত যেতিয়া ৰাতি গৈছিলোঁ তেতিয়া বৰ্তমান চর্চাত থকা ব্যক্তি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই মোক লগ কৰিবলৈ নিদিলে ৷ তেওঁ বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, মানুহক কুকুৰ-মেকুৰীৰ দৰে কৰে আৰু তেওঁৰ বাবে আমি জুবিন দাক লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেই গানটোও নহ’ল আৰু অৱশেষত এই বেয়া খবৰটো আহিল ।”
