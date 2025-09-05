ৰূপালী পৰ্দাত শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা তাৰকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰিয় কোন ? - TEACHERS DAY 2025
শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত ৰূপালী পৰ্দাত শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা চেলেব্ৰিটীসকলৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাও আহক ।
হায়দৰাবাদ : শিক্ষক দিৱসত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সেইসকল শিক্ষকক মনত পেলাও, যিসকলে শ্ৰেণীকোঠাত আমাক জ্ঞানৰ পোহৰেৰে বিকশিত কৰে ৷ জীৱনৰ বাটত পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে ৷ আজি শিক্ষক দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত আমি সেইসকল তাৰকাৰ কথা আগবঢ়াইছো, যিয়ে ৰূপালী পৰ্দাত এগৰাকী শিক্ষকৰ দায়িত্ব আৰু মৰম খুব সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে ৷
'তাৰে জমীন পৰ' (২০০৭) আৰু 'চিটাৰে জমীন পৰ' (২০২৫)
২০০৭ চনৰ ‘তাৰে জমীন পৰ’ ছবিখনত আমিৰ খানে কলা শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । স্কুলত পঢ়া-শুনাৰ সৈতে যুঁজি থকা ঈশান নামৰ ডিছলেক্সিয়াত আক্ৰান্ত এটি শিশুৰ কাহিনী এই ছবিখনত উপস্থাপন কৰা হৈছে । তেওঁৰ জীৱন সলনি হয় যেতিয়া কলা শিক্ষক ৰাম শংকৰ নিকুম্ভই তেওঁৰ লুকাই থকা সম্ভাৱনাক চিনি পাই উলিয়াই আনে ।
এইবছৰ মুক্তি পালে ‘তাৰে জমীন পৰ’ৰ ছিকুৱেল ‘চিটাৰে জমীন পৰ’ । এই ছবিখনত আমিৰ খানে বাস্কেটবল প্ৰশিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । তেওঁ ১০ গৰাকী নিউৰ’ডাইভাৰ্জেণ্ট যুৱকক বাস্কেটবলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে ।
'হেৰী পটাৰ' (অধ্যাপক এলবাছ ডাম্বলডোৰ)
‘হেৰী পটাৰ’ ছবিখন ভাল নোপোৱা মানুহ হয়তো নোলাব । এই ছবিখনৰ অধ্যাপক আলবাছ ডাম্বলডোৰৰ চৰিত্ৰটো অতিশয় পছন্দৰ সকলোৰে । ডাম্বলডোৰ হগৱাৰ্টছৰ জ্ঞানী, দয়ালু আৰু অলপ ৰহস্যময় অধ্যাপক । তেওঁৰ পথ প্ৰদৰ্শনে বহুতৰ জীৱন সলনি কৰে ৷ তেওঁ সাহস, নৈতিকতা আৰু বিকল্পৰ শক্তিৰ বিষয়ে শিকায় ।
'কুং ফু পাণ্ডা'
'কুং ফু পাণ্ডা' এখন এনিমেটেড ছবি । এই ছবিখনত মাষ্টৰ শ্বিফুৱে নিজৰ ধৰণেৰে শিশুসকলক নতুন নতুন কথা শিকায় । কঠোৰ আৰু অনুশাসিত হোৱাৰ পিছতো মাষ্টৰ শ্বিফুৱে কঠোৰতা আৰু সাৱধানতাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চলে । প’ৰ সৈতে তেওঁৰ যাত্ৰাই দেখুৱাইছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাসে তেওঁলোকৰ লুকাই থকা সম্ভাৱনাক কেনেকৈ উন্মোচন কৰিব পাৰে ।
'ছুপাৰ ৩০' (২০১৯)
গণিতজ্ঞ আনন্দ কুমাৰৰ সত্য কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ‘ছুপাৰ ৩০’। ছবিখনত হৃত্বিক ৰোশনে আই আই টিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে অভাৱগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত নিজকে উৎসৰ্গা কৰা এজন শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ইয়াত আবেগ, ত্যাগ আৰু শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনশীল শক্তি দেখুওৱা হৈছে ।
'হিচকী' (২০১৮)
ইয়াত ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ট্যুৰেট ছিণ্ড্ৰম ৰোগত আক্ৰান্ত শিক্ষয়িত্ৰী নাইনা মাথুৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । তেওঁ নিজৰ বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতে অসুবিধাগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অনুপ্ৰাণিত কৰে । চিনেমাখনে সৰ্বাংগীনতা আৰু সকলো অসুবিধাৰ মাজতো শিক্ষকসকলৰ জীয়াই থকাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ।
