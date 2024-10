বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চৰ পৰা যুৱ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিৰ বাৰ্তা

ETV Bharat / entertainment

বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মঞ্চৰ পৰা যুৱ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিৰ বাৰ্তা

By ETV Bharat Assamese Team

বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উপস্থিত হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “ভাৰত চৰকাৰৰ Ministry of information and broadcasting আৰু National Film Development Corporation of India (NFDC) ৰ পৰা আমাক এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে । মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ নিচিনা নৱ-প্ৰজন্মৰ চলচিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক অভিজ্ঞতা এটা প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থে আমাক এইদৰে লৈ অনা হৈছে ।” এই সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে পৰিচালক গৰাকীয়ে ।

সুব্ৰত কাকতি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগম (এন এফ ডি চি) য়ে উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুব্ৰত কাকতিক নিৰ্বাচিত কৰে । পৰিচালকগৰাকীৰ প্ৰতিভা আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাৰ ফলশ্ৰুতিত যি সফলতা তেওঁ লাভ কৰিছে, তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে সাংস্কৃতিক জগতৰ সকলো লোক উৎসাহিত হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : BIFF ৰ মঞ্চত ভাৰতৰ পৰা একমাত্ৰ ফিছাৰ হিচাপে চিহ্নিত ৰীমা দাসৰ "ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ 2" - Village Rockstars 2 in 29th BIFF