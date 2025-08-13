মুম্বাই : বিশ্ববাসীয়ে শ্ৰীদেৱীক হেৰুৱা সাত বছৰেই হ’ল যদিও তেওঁৰ কৰ্মৰাজি আজিও অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে ৷ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হৃদয়ত তেওঁ আজিও জীয়াই আছে । আজি ৬২ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী, প্ৰশংসকে মৰমেৰে স্মৰণ কৰিছে কিংবদন্তি অভিনেত্ৰীগৰাকীক ।
ভাৰতীয় চিনেমাৰ প্ৰথম মহিলা ছুপাৰষ্টাৰ হিচাপে জনাজাত শ্ৰীদেৱী ৷ হিন্দী, তামিল আৰু তেলুগু ছবি উদ্যোগত অতুলনীয় কেৰিয়াৰ আছিল তেওঁৰ । ২০১৮ চনত তেওঁৰ অকাল মৃত্যুৱে উদ্যোগটোত শূন্যতা সৃষ্টি কৰিছিল যদিও তেওঁৰ কাম আৰু স্মৃতিয়ে আজিও প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।
আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ স্বামী চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক বনী কাপুৰে । ছবি ইংলিছ ভিংলিছৰ পৰা শ্ৰীদেৱীৰ সুন্দৰ ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে কেনেকৈ তেওঁৰ হৃদয়ত চিৰদিনৰ বাবে গাভৰু হৈ আছে শ্ৰীদেৱী । আজিও তেওঁক "২৬" বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ লিখিছে, "হয়, আজি তোমাৰ বয়স ৬২ নহয় । তোমাৰ বয়স ২৬ । জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ।"
পিছত তেওঁ আন এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত তেওঁ ১৯৯০ চনৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টীৰ কথা মনত পেলাইছে । পোষ্টটোত তেওঁ মনত পেলাইছিল যে কেনেকৈ চেঙেলীয়া হাঁহি এটা মাৰি কেৱল হহুৱাবলৈকে শ্ৰীদেৱীক তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ “২৬” বছৰীয়াহে হ’ব তেওঁৰ বয়স আচলতে ২৭ বছৰ হ’লেও ।
পোষ্টটোৰ কেপশ্যনত লিখা আছে, "১৯৯০ চনত চেন্নাইত তেওঁৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টীত মই তেওঁক ২৬ বছৰীয়া জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলো যিটো তেওঁৰ ২৭ বছৰীয়া জন্মদিনৰ পাৰ্টী আছিল, তেওঁ সৰু হৈ যোৱা যেন অনুভৱ কৰাবলৈ এনে কৰিছিলো আৰু এয়া প্ৰশংসা আছিল ৷ প্ৰতিটো দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সৰু হৈ আহিছে বুলি যাতে অনুভৱ কৰে কিন্তু তেওঁ ভাবিছিল যে মই তেওঁক জোকাই আছিলো ৷"
অনুৰাগীসকলে ক্ষন্তেকতে মন্তব্যশাখাত প্ৰেম আৰু প্ৰশংসাৰে ভৰাই পেলালে । এজনে লিখিছে, "সদায় আমাৰ হৃদয়ত," আন এজনে তেওঁক "একমাত্ৰ মহিলা ছুপাৰষ্টাৰ । আমি তোমাক মিছ কৰিছো, লিজেণ্ড" বুলি মনত পেলাইছে ।
পাঁচ দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰত শ্ৰীদেৱীক কেইবাটাও সন্মানীয় বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ লগতে ২০১৩ চনত পদ্মশ্ৰী - ভাৰতৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানো প্ৰদান কৰা হয় ।
১৯৬৭ চনৰ তামিল ছবি ‘কান্ধন কৰুণাই’ৰ জৰিয়তে চাৰি বছৰ বয়সতে অভিনয়ৰ আৰম্ভণি কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । পিছলৈ ১৯৭২ চনত ‘ৰাণী মেৰা নাম’ ছবিৰে বলীউডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰে ।
তাৰ পাছত তেখেতে ‘চান্দনি’, ‘লমহে’, ‘মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া’, ‘চালবাজ’, ‘নগিনা’, ‘সদমা’ আৰু ‘ইংৰাজী ভিংলিছ’ আদি কেইবাখনো ছবিত আইকনিক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি অনুৰাগীৰ মনত চাপ ৰাখে । তেওঁৰ শেষৰখন ছবি আছিল ‘মা’, যাৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও লাভ কৰিছিল ।
১৯৯৬ চনত বনী কাপুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা শ্ৰীদেৱীৰ দুগৰাকী কন্যা জাহ্নৱী আৰু খুশী কাপুৰে এতিয়া মাতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি বলীউডত অভিনয় কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : খহি পৰিল আৰু এক নক্ষত্ৰ: বিশিষ্ট নাট্যকাৰ-গীতিকাৰ হেমন্ত দত্ত আৰু নাই