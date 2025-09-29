ETV Bharat / entertainment

মাজুলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ

আজি জুবিনৰ গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ১১ দিন ৷ মাজুলীৰ কমলাবাৰীত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ ৷

Sraddha rituals of departed soul zubeen garg observed in majuli
ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : আজি ১১ টা দিন সম্পূৰ্ণ হ’ল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা । বিগত দিনকেইটা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে অসহনীয়ভাৱে পাৰ হৈছে ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৱে অসমীয়াক ইমান বেয়াকৈ প্ৰভাৱাম্বিত কৰিছে যে কাৰোবাৰ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গৈছে, কোনোবাই এই বেদনা সহিব নোৱাৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰি পেলাইছে ! এনেদৰে শিপাই আছে জুবিন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুত ৷ এইগৰাকী মহান শিল্পী কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ’লেও প্ৰতিজন অসমীয়াৰে হৃদয়ত কিন্তু আজীৱন জীয়াই থাকিব ।

অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বহু ঠাইত ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধও পাতিছে ৰাইজে ৷ পিছ পৰি ৰোৱা নাই মাজুলীবাসীও ৷ অমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে মাজুলীৰ কমলাবাৰীত ।

আয়োজকৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্র পৰিষদ, মাজুলী জিলা সমিতি আৰু জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব মাজুলীৰ যৌথ উদ্যোগত তথা মাজুলীবাসীৰ সহযোগত কমলাবাৰীস্থিত মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চলিছে মাংগলিক কাৰ্যসূচী । আয়োজকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা যদিও কায়িকভাৱে আঁতৰি গৈছে, কিন্তু প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত তেওঁ সদায় থাকিব । কিছুমান দৃশ্য দেখি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৃ সহজ নহয় যেন লাগিছে, গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ’ব লাগে আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক ।”

লগতে পঢ়ক : জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো কোনো অসমৰ মানুহে নিবিচাৰে: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

For All Latest Updates

TAGGED:

SRADDHA RITUALS OF D ZUBEEN GARGজুবিনৰ গাৰ্গৰ মৃত্যুসংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গZUBEEN GARG DEATH CASEZUBEEN GARG SRADDHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.