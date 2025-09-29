মাজুলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ
আজি জুবিনৰ গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ১১ দিন ৷ মাজুলীৰ কমলাবাৰীত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ ৷
মাজুলী : আজি ১১ টা দিন সম্পূৰ্ণ হ’ল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা । বিগত দিনকেইটা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে অসহনীয়ভাৱে পাৰ হৈছে ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৱে অসমীয়াক ইমান বেয়াকৈ প্ৰভাৱাম্বিত কৰিছে যে কাৰোবাৰ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গৈছে, কোনোবাই এই বেদনা সহিব নোৱাৰি নিজৰ জীৱন শেষ কৰি পেলাইছে ! এনেদৰে শিপাই আছে জুবিন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুত ৷ এইগৰাকী মহান শিল্পী কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ’লেও প্ৰতিজন অসমীয়াৰে হৃদয়ত কিন্তু আজীৱন জীয়াই থাকিব ।
অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বহু ঠাইত ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধও পাতিছে ৰাইজে ৷ পিছ পৰি ৰোৱা নাই মাজুলীবাসীও ৷ অমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে মাজুলীৰ কমলাবাৰীত ।
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্র পৰিষদ, মাজুলী জিলা সমিতি আৰু জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব মাজুলীৰ যৌথ উদ্যোগত তথা মাজুলীবাসীৰ সহযোগত কমলাবাৰীস্থিত মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চলিছে মাংগলিক কাৰ্যসূচী । আয়োজকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা যদিও কায়িকভাৱে আঁতৰি গৈছে, কিন্তু প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত তেওঁ সদায় থাকিব । কিছুমান দৃশ্য দেখি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৃ সহজ নহয় যেন লাগিছে, গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ’ব লাগে আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক ।”
