তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জ্যোতি চিত্ৰবনত 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ

জ্যোতিচিত্ৰবনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ । সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত প্ৰচলিত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিসমূহ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱৰ।

তিনিদিনীয়াকৈ 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত প্ৰচলিত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিসমূহ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে অহা ১৯, ২০ আৰু ২১ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্রবনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 'Soul' নামৰ তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ । সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদ মেলত এই কথা সদৰী কৰে এই মহোৎসৱৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰে ।

এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী দিনটোত ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যমন্ত্রী ড° এল মুৰুগন, নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু শিক্ষামন্ত্রী তেমজেন ইমনা আলং, অসম চৰকাৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্রী বিমল বৰা আৰু বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক মঞ্জু বৰা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ।

সঞ্চালকৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ২১ ছেপ্টেম্বৰত 'Soul'-ৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ সহ সৰকাৰ্যবাহ ড৹ কৃষ্ণ গোপাল শৰ্মাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীদ্বয় ক্ৰমে বিমল বড়া আৰু পীযুষ হাজৰিকা আৰু মণিপুৰৰ বিশিষ্ট ছবি নির্মাতা অইনাম ডৰেন উপস্থিত থাকিব ।

সংবাদ মেলত এই মহোৎসৱখনৰ সন্দৰ্ভত মহোৎসৱৰ সঞ্চালক মণিতা বৰগোহাঁয়ে কয়, “উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰায় ৩০ টাৰো অধিক জনগোষ্ঠী-সম্প্ৰদায়ৰ ৭০ খনৰো অধিক তথ্য চলচ্চিত্রই এই মহোৎসৱত যোগদান কৰিছে ৷ লগতে তথ্য চলচ্চিত্র মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্রহী প্ৰতিনিধিৰ নাম পঞ্জীয়নৰ কামো আৰম্ভ হৈছে । 'Soul' তথ্য-চিত্র চলচ্চিত্র মহোৎসৱত শ্রেষ্ঠ তথ্য ছবি হিচাবে নির্বাচিত হোৱা ছবিখনক ১ লাখ টকা, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবিখনক ৭৫ হাজাৰ টকা, তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ছবিখনক ৫০ হাজাৰ টকা, শ্রেষ্ঠ পৰিচালকক ২৫ হাজাৰ টকা আৰু শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহকক ২০ হাজাৰ টকা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও জুৰিৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ থাকিব । বৰ্তমানলৈ ৮৬৫ গৰাকী প্রতিনিধিয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অনলাইন যোগে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে ।”

তিনিদিনীয়াকৈ 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ (Photo : ETV Bharat Assam)

আজিৰ এই সংবাদ মেলত উপস্থিত থাকে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যা সাগৰ, দীপক দত্ত, দিব্যজ্যোতি দাসৰ লগতে মহোৎসৱৰ বিষয়ববীয়া । লগতে উক্তসংবাদ মেলতে এই মহোৎসৱৰ শীর্ষ গীত উন্মোচন কৰা হয় । মহোৎসৱৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰে মুকলি কৰে গীতটো ।

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব উত্তৰ-পূব আন্তৰ্জাতিক তথ্যচিত্ৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ

