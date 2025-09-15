তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জ্যোতি চিত্ৰবনত 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জ্যোতি চিত্ৰবনত 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ
জ্যোতিচিত্ৰবনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 'Soul' তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ । সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত প্ৰচলিত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিসমূহ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱৰ।
Published : September 15, 2025 at 5:22 PM IST
গুৱাহাটী : সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত প্ৰচলিত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিসমূহ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে অহা ১৯, ২০ আৰু ২১ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্রবনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 'Soul' নামৰ তথ্য-চিত্র ছবি সমাৰোহ । সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদ মেলত এই কথা সদৰী কৰে এই মহোৎসৱৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰে ।
এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী দিনটোত ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যমন্ত্রী ড° এল মুৰুগন, নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু শিক্ষামন্ত্রী তেমজেন ইমনা আলং, অসম চৰকাৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্রী বিমল বৰা আৰু বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক মঞ্জু বৰা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ।
আনহাতে ২১ ছেপ্টেম্বৰত 'Soul'-ৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ সহ সৰকাৰ্যবাহ ড৹ কৃষ্ণ গোপাল শৰ্মাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীদ্বয় ক্ৰমে বিমল বড়া আৰু পীযুষ হাজৰিকা আৰু মণিপুৰৰ বিশিষ্ট ছবি নির্মাতা অইনাম ডৰেন উপস্থিত থাকিব ।
সংবাদ মেলত এই মহোৎসৱখনৰ সন্দৰ্ভত মহোৎসৱৰ সঞ্চালক মণিতা বৰগোহাঁয়ে কয়, “উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰায় ৩০ টাৰো অধিক জনগোষ্ঠী-সম্প্ৰদায়ৰ ৭০ খনৰো অধিক তথ্য চলচ্চিত্রই এই মহোৎসৱত যোগদান কৰিছে ৷ লগতে তথ্য চলচ্চিত্র মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্রহী প্ৰতিনিধিৰ নাম পঞ্জীয়নৰ কামো আৰম্ভ হৈছে । 'Soul' তথ্য-চিত্র চলচ্চিত্র মহোৎসৱত শ্রেষ্ঠ তথ্য ছবি হিচাবে নির্বাচিত হোৱা ছবিখনক ১ লাখ টকা, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবিখনক ৭৫ হাজাৰ টকা, তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ছবিখনক ৫০ হাজাৰ টকা, শ্রেষ্ঠ পৰিচালকক ২৫ হাজাৰ টকা আৰু শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহকক ২০ হাজাৰ টকা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও জুৰিৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ থাকিব । বৰ্তমানলৈ ৮৬৫ গৰাকী প্রতিনিধিয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অনলাইন যোগে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে ।”
আজিৰ এই সংবাদ মেলত উপস্থিত থাকে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ বিদ্যা সাগৰ, দীপক দত্ত, দিব্যজ্যোতি দাসৰ লগতে মহোৎসৱৰ বিষয়ববীয়া । লগতে উক্তসংবাদ মেলতে এই মহোৎসৱৰ শীর্ষ গীত উন্মোচন কৰা হয় । মহোৎসৱৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰে মুকলি কৰে গীতটো ।
